Những ‘mĩ từ’ của các chuyên gia quốc tế cho bánh cookie Sun Guzto của Việt Nam

Ngay từ lần đầu tiên thưởng thức bánh cookie hạnh nhân SUN GUZTO của Fancy Foods, 4 chuyên gia ở những lĩnh vực khác nhau - từ khoa học thực phẩm, thiết kế, công nghệ sản xuất đến nghệ thuật ẩm thực - đều dành cho sản phẩm này những lời khen ngợi lớn.

Giáo sư - Tiến sĩ thực phẩm Ruud Bottemanne không giấu được sự ngạc nhiên: ‘Có thể nói đây là loại cookie ngon nhất tôi từng ăn. Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu với hương vị châu Á đã tạo nên một trải nghiệm hết sức đặc biệt. Tám hương vị, mỗi hương vị lại mang đến một bất ngờ riêng, khiến tôi không thể ngừng cảm nhận’.

Lời khen này càng giá trị hơn, khi biết rằng ông Ruud Bottemanne là một trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ thực phẩm tại Hà Lan, người từng giảng dạy tại 19 quốc gia và là tác giả của hàng chục đầu sách chuyên ngành về bánh ngọt và sữa phô mai. Với hơn 65 năm kinh nghiệm, ông được mệnh danh là ‘Thầy của các Thầy’ trong ngành ẩm thực châu Âu và từng được Chính phủ Hà Lan trao tặng giải thưởng Cocma danh giá. Giải thưởng này đặc biệt ở chỗ có những năm không tìm được ứng viên xứng đáng, và đến nay tại Hà Lan cũng chỉ có hơn 20 người từng được trao tặng.

Giáo sư Henrik Jeppesen, nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng đến từ Đan Mạch, cũng dành lời khen ngợi hết sức ngắn gọn nhưng đầy sức nặng cho bánh cookie hạnh nhân SUN GUZTO: ‘Không nghi ngờ gì nữa, đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn. Hình thức bắt mắt, hương vị tuyệt hảo'.

Ông Jeppesen là gương mặt quen thuộc của giới thiết kế quốc tế, với hơn 30 năm kinh nghiệm, từng nhiều lần giành giải Red Dot và IF Design Award. Hiện tại, ông giảng dạy tại Copenhagen Business School và Royal Danish Academy, đồng thời tham gia với vai trò giám khảo của nhiều giải thưởng thiết kế uy tín toàn cầu.

Trong khi đó, sau khi thưởng thức bánh cookie hạnh nhân SUN GUZTO, chuyên gia Tan Chooi Leng lại thể hiện sự hào hứng bằng những lời thốt rất đời thường: ‘Sun Guzto là một trong những loại cookie ngon nhất thế giới. Cắn một miếng là tôi mê ngay. Ai cũng nên thử để cảm nhận phép màu trong từng chiếc bánh’.

Được biết, ông Tan là một chuyên gia kỳ cựu trong ngành chocolate với hơn 47 năm kinh nghiệm. Ông từng giữ chức Tổng giám đốc bộ phận chocolate tại Barry Callebaut Malaysia - một trong những tập đoàn sản xuất chocolate công nghiệp lớn nhất thế giới, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành cấp cao tại các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm công nghiệp ở Anh, Malaysia và Trung Quốc.

Cuối cùng, đầu bếp người Pháp David Broutin lại mang đến góc nhìn của một người làm nghề lâu năm: ‘Nhất Hương đã biến công thức cookie phương Tây thành một sản phẩm mang tính đột phá. 8 hương vị đều cân bằng hoàn hảo, nó làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của tôi về cookie. Đây thực sự là bước ngoặt của ngành bánh kẹo Việt Nam'.

Ông Broutin là đầu bếp dày dạn kinh nghiệm, từng làm việc trong hệ thống Mövenpick Restaurant cũng như nhiều thương hiệu lớn tại Pháp và Việt Nam. Ông có hơn 16 năm cố vấn và quản lý các thương hiệu bánh, nổi tiếng với khả năng kết hợp tinh tế giữa ẩm thực châu Âu hiện đại và khẩu vị Á Đông.

SUN GUZTO: Cookie hạnh nhân sáng tạo, giao thoa phong vị Á - Âu

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các chuyên gia quốc tế trên đều thống nhất rằng SUN GUZTO của Fancy Foods là chiếc cookie ‘ngon nhất từng ăn’. Điều này đã tạo nên một nền tảng uy tín vững chắc cho sản phẩm ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Bánh cookie hạnh nhân SUN GUZTO là sản phẩm mới của Fancy Foods - một thành viên thuộc Nhất Hương Group. Tìm hiểu kỹ mới thấy, đây không đơn thuần là một thương hiệu bánh cookie. Đó là kết quả của ba năm nghiên cứu, sáng tạo và thử nghiệm để cho ra đời một dòng sản phẩm độc đáo: cookie hạnh nhân sáng tạo, giao thoa phong vị Á - Âu. Đây là dòng cookie kết hợp thành công vị Á - Âu, mặn - ngọt trong một sản phẩm. Với 8 hương vị, từ quen thuộc như bơ, chocolate, matcha, mè đen đến táo bạo như tôm, cá, moka hay rong biển, SUN GUZTO đã phá vỡ định kiến cookie chỉ có vị ngọt, và có thể chinh phục bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng.

Mỗi chiếc bánh đều được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, không sử dụng chất bảo quản, bao bì bắt mắt và được đóng gói bằng công nghệ hiện đại để giữ trọn độ giòn và hương vị. Không chỉ vậy, với tỷ lệ hạnh nhân chiếm tới 20% thành phần, SUN GUZTO mang lại giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin E, chất béo tốt và protein, đáp ứng nhu cầu thưởng thức trọn vẹn nhưng vẫn hướng đến sức khỏe.

Sự ra đời của SUN GUZTO không chỉ góp phần mở rộng danh mục sản phẩm hoàn thiện của Nhất Hương Group, vốn đã có thương hiệu Queenam trong lĩnh vực chocolate, mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế. Thông qua việc đưa sự giao thoa ẩm thực Á - Âu vào cookie, Fancy Foods đã đặt dấu ấn trong phân khúc cao cấp, đồng thời tạo nền tảng để sản phẩm này xuất hiện trên kệ quà tặng và chuỗi bán lẻ quốc tế trong tương lai.

Khi những lời khen ngợi từ các chuyên gia quốc tế cùng hội tụ, cùng với sự sáng tạo, tâm huyết và chất lượng vượt trội, SUN GUZTO của Fancy Foods hứa hẹn là niềm tự hào mới của bánh cookie Việt Nam - một minh chứng rằng ẩm thực Việt hoàn toàn có thể vươn ra thế giới.