Những mối tình của Lauren Sánchez, vợ sắp cưới tỉ phú Jeff Bezos

Trước lễ cưới một tháng, Lauren Sánchez sẽ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tên lửa của vị hôn phu Jeff Bezos. Chắc chắn đây là màn khởi đầu hoàn hảo để kết hôn với một tỉ phú. Cô sẽ bay trên tàu New Shepard với phi hành đoàn toàn nữ gồm 6 người, bao gồm MC chương trình truyền hình Gayle King và ngôi sao nhạc pop Katy Perry trong chuyến bay kéo dài 11 phút.

Tỉ phú Jeff Bezos và người đẹp nóng bỏng Lauren Sánchez đã ấn định ngày tổ chức lễ cưới ẢNH: INSTAGRAM

Khi trở về trái đất, Lauren Sánchez sẽ lấy họ Bezos khi kết hôn. "Vâng, chắc chắn 100%. Tôi mong muốn được trở thành bà Bezos", cô xác nhận vào năm 2023.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Lauren Sánchez đã nói về vị hôn phu của mình: "Jeff rất hạnh phúc, anh ấy truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Anh khiến tôi trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Anh là người yêu thương tôi nhất".

Trong khi đó, Jeff Bezos nói với CNN: "Lauren là người hào phóng nhất, tốt bụng nhất mà tôi từng gặp... Cô ấy không bao giờ bỏ lỡ một ngày sinh nhật nào. Mạng lưới những người mà cô ấy tặng quà sinh nhật là rất lớn. Và đó chỉ là một ví dụ nhỏ. Chúng tôi thực sự là những đồng đội tuyệt vời và cũng có rất nhiều niềm vui khi ở bên nhau".

Lauren sẽ lấy họ Bezos khi kết hôn

ẢNH: INSTAGRAM

Jeff Bezos (61 tuổi) chia tay người vợ đầu tiên - tiểu thuyết gia Mac Kenzie Scott vào năm 2019, sau 26 năm chung sống. Sau đó, ông hẹn hò Lauren Sánchez (55 tuổi), từng kết hôn với người có tầm ảnh hưởng ở Hollywood là Patrick Whitesell. Bản thân Whitesell đã kiếm được hàng trăm triệu USD trong ngành kinh doanh tài năng - mặc dù tài sản của ông không thể so sánh với Jeff Bezos - một sinh viên tốt nghiệp Đại học Princeton, ước tính có giá trị tài sản là 212 tỉ USD. Một số người cho rằng đám cưới bị trì hoãn do cần phải có một hợp đồng tiền hôn nhân lớn, nhưng bạn bè của Sanchez nói rằng điều đó không đúng.

Về phần Lauren Sánchez, cô trở nên nổi tiếng với tư cách người dẫn chương trình tin tức, người dẫn chương trình giải trí và cuối cùng là người dẫn chương trình So You Think You Can Dance. Cuộc sống tình cảm của cô không hề tẻ nhạt.

Cô hạnh phúc bên người chồng tỉ phú sắp cưới ẢNH: REUTERS

Lauren Sánchez trải qua mối tình lãng mạn với ngôi sao bóng bầu dục Tony Gonzalez. Cả hai có chung con trai Nikko vào năm 2001. Hiện cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Nữ MC cũng có quan hệ tình cảm với cầu thủ bóng rổ Derek Fisher và nam diễn viên Henry Simmons, người được cho là đã đính hôn với cô.

Sau đó, vào năm 2004, Lauren Sánchez gặp doanh nhân đẹp trai Patrick Whitesell và phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đám cưới của cặp đôi thu hút sự chú ý, với khách mời bao gồm những ngôi sao như Jennifer Garner, Jessica Alba, Hugh Jackman...

Công việc của Lauren Sánchez tại So You Think You Can Dance kết thúc khi cô mang thai cậu con trai Evan. Các nhà sản xuất sau đó đã giao vai trò dẫn chương trình cho Cat Deeley, trong bối cảnh Sánchez cho rằng cô đã bị sa thải một cách bất công.

Năm 2008, con gái Ella của Lauren Sánchez và Patrick Whitesell chào đời. Từ năm 2011 đến 2017, Lauren Sánchez là khách mời thường xuyên của Good Day LA, một chương trình tin tức buổi sáng của Mỹ. Trong suốt những năm đó, gia đình luôn được cô đặt lên hàng đầu.

Lauren Sánchez lấy bằng phi công năm 2011

ẢNH: INSTAGRAM

Năm 2011, Lauren Sánchez nhận được bằng phi công. Cha cô, ông Ray là một giáo viên hướng dẫn bay và thợ máy. Sau đó, cô có được giấy phép lái trực thăng.

Năm 2016, Lauren thành lập công ty Black Ops Aviation, chuyên về quay phim trên không. Thông qua công việc mới của mình, và có lẽ nhờ vào các mối quan hệ của người chồng, cô nhận tư vấn cho bộ phim Dunkirk của Christopher Nolan. Chia sẻ với một tạp chí, Lauren Sánchez nói: "Nghề này do đàn ông thống trị, nhưng việc lái trực thăng không đòi hỏi thể lực gì cả".

Vào thời điểm đó, cô gặp Jeff Bezos. Chồng cô có mối quan hệ công việc với vị tỉ phú. Patrick Whitesell đại diện cho nữ diễn viên Michelle Williams, ngôi sao của bộ phim Manchester By The Sea do Amazon phân phối.

Một kế hoạch được lập ra để Lauren Sanchez và Jeff Bezos cùng nhau làm một bộ phim tài liệu về dự án không gian của ông - công ty Blue Origin. Trong quá trình quay phim, hai người đã có một mối quan hệ kéo dài 8 tháng.

Tạp chí National Enquirer đã theo chân họ qua 5 tiểu bang và 64.000 km khi tận hưởng những chuyến đi bằng máy bay phản lực riêng, trực thăng, xe limousine sang trọng, ở trong khách sạn năm sao và những buổi hẹn hò ăn tối thân mật.

Khi tin tức này được đưa ra, Jeff Bezos tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân với MacKenzie Scott và Lauren Sánchez cũng chính thức chia tay Patrick Whitesell.

Lauren Sánchez sống trong nhiều ngôi nhà siêu sang trọng, bao gồm một biệt thự khổng lồ ở Los Angeles, được Jeff Bezos mua từ David Geffen với giá 165 triệu USD vào năm 2020, cùng những ngôi nhà ở Washington, Miami, Florida và một trang trại rộng lớn ở Texas. Thật khó tin khi Lauren Sánchez nói rằng cuộc sống của họ "khá bình thường" và "chủ yếu xoay quanh bọn trẻ".