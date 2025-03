Tỉ phú Jeff Bezos sắp kết hôn

Đám cưới của vị tỉ phú Jeff Bezos sẽ diễn ra ở Venice, Ý, vào mùa hè năm nay. Phóng viên Dylan Byers là người đầu tiên đưa tin vào tuần trước.

Đầu năm nay, Page Six tiết lộ độc quyền tin cặp đôi này sẽ kết hôn vào tháng 6 trên du thuyền (trị giá 500 triệu USD của họ) ngoài khơi bờ biển Ý.

Tỉ phú Jeff Bezos và nhà báo Lauren Sánchez ẢNH: REUTERS

Nhà sáng lập Amazon (61 tuổi) đã cầu hôn Sánchez vào tháng 5.2023 sau 5 năm hẹn hò.

Vào thời điểm đó, cặp đôi đang dự tiệc tại Liên hoan phim Cannes, lưu trú trên du thuyền nơi vị tỉ phú đã cầu hôn Sánchez.

Tin đồn về lễ đính hôn của họ lan truyền khi nữ nhà báo được nhìn thấy đeo chiếc nhẫn kim cương lớn trên ngón tay.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez đã tổ chức tiệc đính hôn trên du thuyền của họ ở Positano, Ý vào tháng 8.2023 với sự tham gia của nhiều khách mời như Bill Gates, Ari Emanuel, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Nữ hoàng Jordan Rania Al Abdullah, Kris Jenner…

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2019 ẢNH: INSTAGRAM

Vào tháng 11.2023, Lauren Sánchez (55 tuổi) kể chi tiết về lời cầu hôn của Bezos với tờ Vogue rằng "đã ngất đi một chút" khi vị tỉ phú mở hộp nhẫn đính hôn.

"Chúng tôi vẫn đang nghĩ về đám cưới, nó sẽ như thế nào. Sẽ tổ chức lớn chứ? Sẽ thực hiện ở nước ngoài? Chúng tôi vẫn chưa biết vì chỉ mới đính hôn được 5 tháng", Sánchez nói vào thời điểm đó.

Các chuyên gia nói với Page Six rằng viên kim cương 20 carat mà Bezos tặng ước tính có giá lên tới 2,5 triệu USD.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2019, tuy nhiên, họ tránh xuất hiện cùng nhau cho đến khi thủ tục ly hôn của mỗi người được hoàn tất.

Lauren Sánchez và chồng cũ - Patrick Whitesell - đã giải quyết thủ tục ly hôn vào tháng 10.2019, sau 13 năm chung sống. Tác giả cuốn The Fly Who Flew To Space sinh 2 con với Whitesell, 1 con với người yêu cũ Tony Gonzalez.

Trong khi đó, Jeff Bezos và vợ cũ - MacKenzie Scott - có 4 con, đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4.2019, sau hơn 25 năm chung sống.