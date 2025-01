Những món ăn mang lại may mắn ngày tết

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ (Đơn vị Điều trị Ban ngày - Bệnh viện Đai học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3) chia sẻ, sự đa dạng, phong phú của món ăn từ truyền thống cho đến hiện đại trong những ngày tết góp phần vui vẻ ngày đoàn tụ, may mắn và nâng cao chất lượng cuộc sống làm cho hương vị quê hương ngày tết thêm đậm đà, khởi sắc cho năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Dưới đây là những món ăn đặc trưng ngày tết với quan niệm nhiều may mắn cho gia chủ.

Bánh chưng

Bánh chưng trong tâm thức người Việt thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Những chiếc bánh chưng vuông vắn thể hiện sự quy tụ của trời, đất và thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên.

"Nhiều người sợ ăn bánh chưng vì béo nhưng đây chính là món bánh cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể nếu ăn vừa đủ. Với các nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh và thịt heo, bánh chưng cung cấp cho chúng ta rất nhiều vitamin và khoáng chất. Gạo nếp trong bánh chưng có vị ngọt tính ấm, mềm dẻo, mùi thơm, có tác dụng ích thận khí, bổ gan, làm cho gan mật lưu thông, tỳ vị mạnh lên để nuôi dưỡng toàn thân và làm mạnh gân cốt", bác sĩ Vũ chia sẻ.

Đậu xanh trong nhân bánh có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bổ tỳ vị, tâm, can, giải được các độc chất trong thức ăn, còn có vị thanh giúp cân bằng với độ béo của thịt và đồ nếp. Thịt heo có vị ngọt tính ấm, có tác dụng bổ thận tráng dương, phần thịt mỡ có tác dụng hấp thu và đào thải rượu. Hạt tiêu vị cay tính đại ôn, có tác dụng làm ấm tỳ vị, kích thích tiêu hóa, giáng khí, trừ đờm, trị chứng đau bụng do hàn tích, ăn vào không tiêu hóa.

Bác sĩ Vũ lưu ý những người không nên hoặc hạn chế ăn bánh chưng gồm người bị viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích hay trào ngược dạ dày thực quản, người có nguy cơ hoặc hiện đang thừa cân, béo phì, mắc bệnh thận, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, người bị mụn nhọt.

Bánh chưng là món ăn đặc trưng ngày tết của người Việt ẢNH: LÊ CẦM

Canh khố qua

Đúng như tên gọi của nó, món canh khổ qua có ý nghĩa là niềm hy vọng rằng những điều khó khăn, vất vả (khổ) của năm cũ sẽ qua đi để năm mới sẽ gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn.

Theo bác sĩ Vũ, món canh này tương đối dễ nấu mà lại chứa nhiều chất dinh dưỡng, là món canh giải nhiệt, mát và bổ dưỡng, giúp thanh nhiệt, giải độc vô cùng hiệu quả trong những ngày nắng nóng, ăn uống nhiều dầu mỡ như ngày tết. Khổ qua không chỉ giúp làm thanh mát cơ thể và bổ sung chất xơ mà còn giúp làm đẹp da, giảm mỡ máu, hạ huyết áp, hạ đường huyết.

Thịt kho tàu

Thịt kho tàu là món ăn đặc trưng ngày tết với ý nghĩa thể hiện tình cảm gia đình hòa thuận, yên vui. Thịt kho tàu giàu dinh dưỡng, lại đậm đà dễ ăn, người già hay trẻ nhỏ, khách xa hay gần đều ăn được. Tuy nhiên, việc nấu quá nhiều thịt kho tàu, sau đó đun đi đun lại nhiều lần khiến cho chất béo trong thịt dưới tác động của nhiệt độ cao bị chuyển hóa, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Thịt kho tàu cũng là món ăn giàu năng lượng, nên những người thừa cân, béo phì, người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu thì tiết chế, không nên ăn quá nhiều thịt kho tàu. Khuyến cáo những người này nên chọn những miếng thịt nạc, không nên ăn nước thịt kho và chỉ nên ăn tối đa 3-4 quả trứng/tuần", bác sĩ Vũ lưu ý.

Thịt kho tàu là món ăn đặc trưng ngày tết với ý nghĩa thể hiện tình cảm gia đình hòa thuận, yên vui ẢNH: L.C

Dưa hành

Theo Đông y, dưa là món ăn có vị cay, nóng, có tác dụng thông dương khí đào thải uế khí, giải độc, làm lưu thông khí huyết, kinh lạc; đồng thời làm ấm tỳ vị và tiêu hóa chất mỡ, giảm đau các khớp khi bị nhiễm lạnh. Do có vị chua ngọt dễ ăn, trong thành phần lại có nhiều chất xơ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp gan đỡ mệt hơn khi cơ thể liên tục nạp những thức ăn dầu mỡ, nhiều đạm và chất béo như bánh chưng, thịt nấu đông, thịt kho tàu, nem rán, giò chả, nên dưa hành thường được ăn kèm để tăng khẩu vị món ăn, giảm bớt ngán, kích thích tiêu hóa, nhất là những người bị rối loạn tiêu hóa, táo bón, đầy bụng...

"Tuy nhiên dưa hành muối lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe, đặc biệt người mắc bệnh dạ dày, bệnh thận, tăng huyết áp hoặc phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều", bác sĩ Vũ khuyến cáo.

Theo Đông y, dưa là món ăn có vị cay, nóng, có tác dụng thông dương khí đào thải uế khí ẢNH: L.C

Thịt gà

Gà luộc vàng ươm cũng là món ăn quen thuộc trong mâm cỗ ngày tết của gia đình Việt với mong muốn mang đến một khởi đầu thuận lợi, vạn phúc đong đầy. Vì thế, không biết từ khi nào, món gà luộc được chọn làm món ăn khởi đầu cho năm mới nhiều may mắn

Theo Đông y, thịt gà có tính ôn ngọt, không độc, bổ dưỡng, lành mạnh phổi, còn chữa băng huyết, xích bạch đới, lỵ, ung nhọt, là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí, huyết và thận. Không đơn thuần là món ngon ngày tết dễ làm, món gà luộc còn là nguồn bổ sung các dưỡng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể. Đây là loại thực phẩm chất lượng cao, cơ thể con người dễ hấp thu và tiêu hoá, là món ăn bồi dưỡng sức khỏe tuyệt vời.

Tuy nhiên thịt gà không dùng chung với kinh giới, gây đầy bụng, khó tiêu. Người huyết áp cao hạn chế ăn da gà... Người bị thủy đậu, sỏi thận nên kiêng thịt gà.

Bắp luộc

Bắp là nguồn giàu vitamin B, C, khoáng chất, chất xơ, carbohydrat,... đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như kích thích tiêu hóa, chống thiếu máu, cung cấp năng lượng, bảo vệ tim mạch. Hai loại chất chống ôxy hóa là zeaxanthin và lutein có nhiều trong bắp tốt cho sức khỏe mắt và làn da. Người Việt Nam ta có câu "chắc như bắp", do đó nhiều người ăn bắp với mong muốn bước sang năm mới gia đình sẽ no đủ, tràn đầy, làm việc gì cũng thành công mỹ mãn.