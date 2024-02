Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để cơ thể khỏe mạnh. Với người sắp hiến máu, điều này càng trở nên quan trọng hơn. Chế độ dinh dưỡng của họ sẽ cần ưu tiên ăn một số loại thực phẩm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thịt đỏ là món giàu chất sắt và rất phù hợp cho người chuẩn bị hiến máu SHUTTERSTOCK

Dưới đây là một số lời khuyên về những món nên ăn trước khi hiến máu.

Món giàu chất sắt

Sắt là một chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì lượng máu khỏe mạnh. Ăn thực phẩm giàu chất sắt trước khi hiến máu có thể giúp bổ sung lượng sắt dự trữ trong cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu máu. Một số lựa chọn giàu chất sắt bao gồm thịt nạc đỏ, rau lá xanh, đậu lăng, đậu hũ và hạt bí.

Món giàu vitamin C

Vitamin C là loại khoáng chất có tác dụng hỗ trợ hấp thu sắt. Vì vậy, trước khi hiến máu, mọi người nên ưu tiên ăn các giàu vitamin C. Một số món có nhiều vitamin C là nước cam, dâu tây, cà chua, bông cải xanh và ớt chuông.

Ngũ cốc nguyên hạt

Những loại ngũ cốc nguyên hạt phổ biến là gạo lứt, yến mạch, diêm mạch và lúa mạch. Nhờ nguồn tinh bột phức tạp và protein, ngũ cốc nguyên hạt cung cấp ổn định lượng calo cho cơ thể và giúp duy trì đường huyết. Nhờ đó, người hiến máu sẽ giảm được nguy cơ mệt mỏi, ngất xỉu, đặc biệt là do quá đói hay bị hạ đường huyết.

Uống đủ nước

Uống đủ nước là rất quan trọng trước khi hiến máu. Ngoài uống nước, người hiến máu cần tránh uống nhiều caffeine như trà, cà phê gần giờ hiến máu vì đây là những món lợi tiểu. Chúng có thể kích thích đi tiểu và tăng đào thải nước, dẫn đến dễ cơ thể dễ mất nước.

Ăn uống cân bằng

Một bữa ăn cân bằng là không chỉ có tinh bột phức tạp, protein mà còn cả chất béo lành mạnh và chất xơ. Trước khi hiến máu, một bữa ăn cân bằng sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng và đảm bảo cơ thể bạn có đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình hiến máu. Bữa ăn này nên cách giờ hiến máu không quá 1 đến 2 tiếng, theo Healthline.