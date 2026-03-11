Những 'mùa chim én' của Vũ Thắng Lợi

Không nồng ấm và chắc nịch như Trọng Tấn, cũng không lừng lững và phơi phới như Đăng Dương, nhưng trong dàn sao nam của dòng nhạc đỏ, Vũ Thắng Lợi gây sức hút bằng màu sắc riêng có: sự đĩnh đạc chuẩn phong cách "nhà binh" của một giọng ca trưởng thành từ môi trường quân đội, xen lẫn vẻ chân chất mộc mạc của một người nghệ sĩ vươn lên từ gia cảnh cơ hàn nơi mảnh đất miền Trung nắng gió.

NSƯT Vũ Thắng Lợi trong phòng thu album Mùa chim én bay Ảnh: NVCC

Sau album Mùa chim én bay ra mắt đầu năm nay, trong live concert cùng tên lần này, NSƯT Vũ Thắng Lợi sẽ trình diễn cùng các khách mời: "Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà, Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy, Á quân Sao Mai 2015 Hồng Duyên cùng 2 giọng ca quân đội khác, dưới bàn tay đạo diễn của "phù thủy sân khấu" Cao Trung Hiếu và "phù thủy âm thanh" Hồng Kiên cùng cây đũa chỉ huy Nguyễn Phúc Sơn - từng học chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện Mannheim, Đức.

NSƯT Vũ Thắng Lợi biểu diễn cùng dàn nhạc Ảnh: NVCC

Trong 5 live concert từng thực hiện, với NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mùa chim én bay đánh dấu một cột mốc đặc biệt: rời Đoàn nghệ thuật Quân đội mà anh đã gắn bó suốt 15 năm qua để đảm nhận trọng trách mới (Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội vừa thành lập). "Dù vẫn tiếp tục đứng trong môi trường quân đội nhưng phần nào đó tôi vẫn cảm thấy lưu luyến khi rời xa môi trường thân thuộc mà mình từng gắn bó, từng góp phần làm nên phong cách riêng có của mình: người nghệ sĩ - chiến sĩ với những bản tình ca về quê hương đất nước, cùng những chuyến biểu diễn đặc biệt mà không phải nghệ sĩ nào cũng có duyên may được trải qua. Đó là những đêm diễn trên những sân khấu dã chiến, không đạt chuẩn về âm thanh ánh sáng nhưng chan chứa tình quân dân "cá - nước", nơi tiếng hát dâng trào cảm xúc hơn bao giờ; hay trước những chiến sĩ bộ đội, những khán giả nghèo mà đầy ắp niềm thương quý nơi biên cương hải đảo, vùng sâu vùng xa trên khắp mọi miền đất nước…", anh chia sẻ với Thanh Niên.

Mùa chim én bay với những ca khúc tươi vui về mùa xuân, vì thế là món quà tri ân đồng đội, khán giả ở cột mốc đặc biệt này của NSƯT Vũ Thắng Lợi. "Đêm nhạc với 3 phần: Ký ức biên thùy và mùa xuân đầu tiên, Nghĩa tình quê hương và Tình mẹ, Hà Nội và Khát vọng hòa bình - đó là những mùa xuân của đất nước quê hương, tình đời - tình người, cũng là mùa xuân sáng tạo luôn đầy ắp và tươi mới trong tôi, để dù đứng ở vị trí nào, tôi cũng mãi thuộc về nhân dân, đất nước với tâm thế đẹp của một nghệ sĩ - chiến sĩ", NSƯT Vũ Thắng Lợi chia sẻ.

Khách mời của chương trình, Quán quân Vietnam Idol 2013 Hà An Huy nói về người thầy đầu tiên của mình: "Đứng trong môi trường quân đội nhưng thầy đã không ngừng mở rộng trường kết nối của mình với rộng dài khán giả bằng tần suất ra album, concert đều đặn. Vừa linh hoạt thích ứng với thị trường bằng việc "trẻ hóa" mình nhưng một mặt, thầy cũng kiên định với lối đi riêng bằng phong cách nghệ thuật không trộn lẫn".