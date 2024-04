Những ngày nắng nóng, đừng quên trái quýt

Quýt là loại trái có múi được trồng phổ biến ở nhiều nơi. Người dùng có thể ăn quýt trực tiếp, làm nước ép, sinh tố hoặc dùng chúng để làm mứt ngọt, nước sốt salad.



Cả thịt và vỏ trái quýt đều có nhiều chất có lợi. Trong quýt có khoảng 85% là nước. Trong một trái quýt 88 g có chứa 47 calories, 2 g chất xơ, 0,7 g chất đạm, vitamin C, vitamin A, vitamin nhóm B, kali.

Dưới đây là những lợi ích của trái quýt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

1. Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể bằng cách vô hiệu hóa tác hại của stress oxy hóa - được gây nên do sự tích tụ của các gốc tự do. Những gốc tự do này có liên quan sự phát triển của các bệnh mạn tính như bệnh tim, viêm khớp và ung thư.

Quýt là nguồn giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-cryptoxanthin, naringin, hesperidin, tangeretin và nobiletin. Vitamin C có lợi đối với sức khỏe của da, tim và có đặc tính chống ung thư, theo Healthline.

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong quýt có thể giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch khỏi virus và vi khuẩn. Ngoài ra, vitamin C còn tăng cường thực bào (một loại tế bào miễn dịch) và tiêu diệt vi khuẩn.

3. Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Chất chống oxy hóa trong quýt như vitamin C và nobiletin có thể bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh liên quan não bộ như tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật cho thấy nobiletin từ vỏ quýt có thể giúp giảm tác động tiêu cực của bệnh Alzheimer.

4. Cải thiện làn da

Collagen là loại protein tạo thành cấu trúc, duy trì sức khỏe và sự ổn định của da. Khi già đi, lượng collagen trong cơ thể giảm đi. Tuy nhiên, vitamin C thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ quá trình lành vết thương và giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn.

5. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Chất chống oxy hóa trong quýt như vitamin C, tangeretin và nobiletin có thể tăng cường sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách giảm huyết áp, cải thiện chức năng mạch máu, giảm mức chất béo trung tính trong máu và cholesterol có hại.

Tương tự, các nghiên cứu cũng cho thấy tangeretin và nobiletin có thể giúp giảm mức cholesterol toàn phần, chất béo trung tính, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

6. Có đặc tính chống ung thư

Các chất chống oxy hóa trong quýt có thể giúp chống ung thư. Theo đó, vitamin C có thể ngăn ngừa sự phát triển và lan rộng của khối u, thúc đẩy quá trình lành vết thương sau phẫu thuật. Vitamin C cũng giúp nâng cao hiệu quả của hóa trị, đồng thời giảm độc tính của quá trình này.