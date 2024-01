Dưới đây là một số lợi ích cho sức khỏe của trái cây họ cam quýt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).



Giàu vitamin và khoáng chất

Vitamin C là chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giữ cho làn da mịn màng và đàn hồi. Trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C lý tưởng. Trên thực tế, chỉ một quả cam cỡ vừa cũng có đủ lượng vitamin C mà cơ thể cần trong một ngày.

Trái cây họ cam quýt có nhiều lợi ích cho sức khỏe Shutterstock

Trái cây họ cam quýt cũng có một lượng lớn vitamin và khoáng chất khác như vitamin B, kali, phốt pho, magiê và đồng.

Ngoài ra, trong trái cây họ cam quýt còn chứa flavonoid, carotenoid - những hợp chất tốt cho sức khỏe, giúp chống viêm và chống oxy hóa.

Chứa nhiều chất xơ

Chất xơ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân.

Trái cây họ cam quýt là nguồn cung cấp chất xơ tốt. Theo đó, trong 250 g múi cam chứa khoảng 4 g chất xơ.

Ngoài ra, trong cam còn chứa nhiều chất xơ hòa tan - loại chất xơ giúp giảm mức cholesterol.

Giảm nguy cơ mắc sỏi thận

Nhiều loại trái cây và rau quả, đặc biệt là trái cây họ cam quýt, có thể làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, từ đó làm giảm nguy cơ sỏi thận.

Theo số liệu về thói quen ăn uống của người Mỹ trong 40 năm qua, những người ăn nhiều trái cây họ cam quýt ít bị sỏi thận hơn những người còn lại.

Có thể giúp ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trái cây họ cam quýt có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Những người ăn một quả bưởi hoặc uống một phần nước ép bưởi hằng ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi thấp hơn.

Ăn bưởi hằng ngày giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi Shutterstock

Các nghiên cứu khác cho thấy trái cây họ cam quýt cũng có thể giúp cơ thể ngừa ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư vú và tuyến tụy

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy những người ăn nhiều trái cây họ cam quýt có tỷ lệ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn những người bình thường.

Ngoài ra, các hợp chất có trong trái cây họ cam quýt còn giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Theo đó, chất xơ hòa tan và chất flavonoid có trong những loại trái cây này có thể tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu.