Những 'ngọc nữ' xinh đẹp tranh ngôi vô địch giải golf quốc gia 2023

Giải vô địch golf quốc gia 2023 đang bước vào giai đoạn gay cấn. 40 golfer nam và 12 golfer nữ đã vượt qua nhát cắt để đến vòng đấu quyết định cho danh hiệu vô địch ở bảng nam và bảng nữ. Người chiến thắng ở mỗi bảng là người có điểm tổng thực (gross) thấp nhất khi giải đấu kết thúc ở bảng đó.

Trong ngày thi đấu thứ ba khởi tranh hôm nay (10.8), 3 "ngọc nữ" Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My và Đoàn Xuân Khuê Minh cùng nhóm thi đấu, đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả khi mang đến màn tranh tài hấp dẫn.

Ở bảng nữ, Lê Chúc An là golfer duy nhất có vòng đấu âm gậy sau 2 ngày thi đấu. Golfer 15 tuổi ghi được 5 birdie và 3 bogey để ấn định vòng 2 với 70 gậy (-2). Xếp ở vị trí thứ 2 là Nguyễn Thảo My với tổng điểm (+3), theo sau là Đoàn Xuân Khuê Minh với tổng điểm (+6).

Trong ngày 10.8, dù Chúc An vẫn dẫn đầu nhưng nhóm bám đuổi gồm Khuê Minh, Thảo My bắt đầu vươn lên. Chúc An với 63 gậy (+4), trong khi Khuê Minh có 64 gậy và Thảo My có 68 gậy, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với (+10) và (+11).

Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My và Đoàn Xuân Khuê Minh bước vào ngày tranh tài thứ ba với vị trí ở nhóm dẫn đầu

Đây là kết quả được dự đoán từ trước, bởi Khuê Minh đang là đương kim vô địch, Lê Chúc An là thành viên đội tuyển golf Việt Nam dự ASIAD 19 còn Thảo My giàu kinh nghiệm thi đấu

Lê Chúc An (áo trắng) bén duyên với golf được 5 năm, và được truyền cảm hứng từ gia đình. Dù mới 14 tuổi, golfer sinh năm 2008 đã thể hiện sự tự tin và bản lĩnh trên sân đấu

Chúc An đã gặt hái được nhiều thành tích với bộ sưu tập gần nhiều vô địch hơn 30 chiếc cúp ở nhiều giải đấu.

Lê Chúc An đang dẫn đầu

Nguyễn Thảo My gặt hái được những thành công tại giải vô địch trẻ quốc gia mở rộng, giải vô địch nghiệp dư quốc gia... Ở tuổi 16, Thảo My đã thi đấu tại ASIAD năm 2014, SEA Games 2015 và 2017 trong màu áo đội tuyển golf Việt Nam

Đoàn Xuân Khuê Minh đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch giải golf quốc gia 2023, sau khi vô địch mùa 2022 với điểm số (-7) ấn tượng