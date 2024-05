Những ngôi chợ độc đáo: Chợ cá họp lúc rạng sáng

3 giờ sáng, trời chưa tỏ mặt người, những chiếc thuyền đầu tiên nối đuôi nhau trở về bãi ngang ở thôn Hà Lộc để bán hải sản sau một đêm đánh bắt trên biển. Thời điểm này cũng là lúc chợ cá Tam Tiến bắt đầu hoạt động. Trên bờ, từng tốp tiểu thương đầu đội đèn pin ngóng đoàn thuyền chở đầy hải sản tươi ngon trở về... Trời bắt đầu hừng đông, tàu thuyền về mỗi lúc một nhiều hơn, đây là lúc chợ cá nhộn nhịp nhất.



Khi tàu về cách bờ chừng 200 m, ngư dân chuyển hải sản sang những chiếc thúng để đưa vào đất liền. Trên bờ lúc này, hàng chục tiểu thương cũng hối hả chạy ra đón từng chiếc thúng của bạn hàng để chọn được những mẻ cá tươi ngon nhất. Từng mẻ cá tôm được chốt giá chỉ sau vài phút.

Chợ cá Tam Tiến họp lúc rạng sáng buôn bán hải sản Mạnh Cường

Có một sự đặc biệt ở đây là chợ chỉ họp vào mùa hè và hoạt động từ 3 giờ sáng đến khoảng 6 giờ. Nơi đây, mỗi ngày có hơn 200 tàu thuyền cập bờ để bán hải sản, với chừng 500 tiểu thương và lao động phụ trợ cho nghề cá. Ngay trên bờ, người dân cũng dựng lên hàng chục sạp hàng buôn bán đồ ăn sáng, nước uống, rau quả phục vụ thương lái và ngư dân. Hải sản ở chợ Tam Tiến đa dạng, bắt được gì bán nấy với đủ loại như cá ngừ, cá nục, cá cơm, mực, ghẹ...

Điều làm nên sức hấp dẫn của chợ cá Tam Tiến là hải sản luôn tươi rói, không dùng chất bảo quản nhưng giá cả phải chăng do đánh bắt gần bờ. Sau khi chốt giá, những mẻ hải sản theo chân tiểu thương tỏa đi khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Vừa neo thuyền xong, ngư dân Trần Văn Hoàn (52 tuổi, ở xã Tam Tiến) nhanh tay vận chuyển những rổ mực còn nhảy lên chiếc thuyền thúng nhỏ để đưa vào bờ. Thời tiết những ngày này thuận lợi, sau khoảng 8 tiếng, ông cùng bạn tàu đã câu được hơn 10 kg mực. Đang bắt đầu mùa du lịch nên mực bán rất được giá.

"Chừng 20 năm trước, khu vực này đơn thuần chỉ là nơi tàu thuyền cập bến. Sau khi số lượng tàu đánh cá tăng lên, thương lái cũng tập trung về đây nhiều hơn để mua cá tươi, dần hình thành khu chợ sầm uất như hiện nay. Mặc dù là chợ tự phát nhưng nơi đây là đầu mối hải sản lớn nhất ở khu vực phía nam của tỉnh Quảng Nam", ngư dân Hoàn nói.

Hằng ngày, vợ chồng bà Lê Thị Cúc (56 tuổi, ở xã Tam Tiến) có mặt rất sớm tại chợ cá để chờ mua cá sỉ, rồi chở nhau hơn 15 km lên chợ Tam Kỳ bán hoặc nhập cho các nhà hàng. "Để có được những mẻ hải sản tươi ngon, chất lượng nhất, vợ chồng tôi dậy từ lúc 3 giờ sáng để đón được những đoàn thuyền đầu tiên. Cái nghề buôn gánh bán bưng này tuy cực nhọc vì phải dậy sớm nhưng kiếm được đồng ra đồng vào để lo cho con cái ăn học. Gắn bó với chợ nhiều năm nay, đã quen với mùi tôm cá và không khí náo nhiệt nơi đây, nên tới mùa biển động, thuyền không ra khơi lại thấy nhớ", bà Cúc cười nói.

Chợ cá Tam Tiến trở thành điểm du lịch khám phá hấp dẫn Mạnh Cường

Chợ cá không chỉ là nơi mua bán hải sản mà còn tạo việc làm thêm cho hơn 100 lao động địa phương. Họ làm các công việc gánh cá, gánh nước thuê, vận chuyển cá từ thuyền thúng lên bờ... Chính những công việc này đã giúp nhiều người dân có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Đ IỂM KHÁM PHÁ HẤP DẪN

Không chỉ thương lái mà nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với Quảng Nam cũng dành thời gian xuống chợ cá lúc rạng sáng để khám phá và mua hải sản tươi sống.

Anh Nguyễn Văn Tú (33 tuổi, ở Nghệ An) cho biết sau đám cưới, vợ chồng anh chọn Quảng Nam làm điểm dừng chân đầu tiên cho tuần trăng mật. Quảng Nam không chỉ nổi tiếng với phố cổ Hội An mà còn sở hữu những bờ biển với khung cảnh đẹp thơ mộng. Biển Tam Tiến là một trong số đó. "Vợ chồng tôi lưu trú tại Hội An nhưng rạng sáng đã chạy xe vào đây để được chứng kiến nhịp sống của ngư dân trên biển. Tận mắt xem ngư dân chèo thúng trên biển cực kỳ đã mắt. Họ lướt trên mặt nước như những cơn sóng ngược dòng, dập dềnh lên xuống, phía xa trời hừng đông như đang chạy đua với bình minh. Khung cảnh bình minh kết hợp với không khí lao động của ngư dân miền biển tạo nên bức tranh tuyệt đẹp", anh Tú nói.

Theo anh Tú, hải sản ở chợ cá Tam Tiến rất tươi và đa dạng, đặc biệt giá cả hợp lý nên anh cảm thấy rất hài lòng. Trời sáng hẳn, chợ cá càng trở nên đông đúc, người mua người bán tấp nập, tiếng địa phương văng vẳng khắp một góc bờ biển.

Chợ cá Tam Tiến lúc bình minh đẹp như một bức tranh Mạnh Cường

"Cùng với chợ cá, chính vẻ đẹp hoang sơ của bờ biển Tam Tiến là một trong những điểm nhấn thu hút du lịch khám phá. Tôi tin, nếu được đầu tư đúng cách, song song đó vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ này thì nơi đây sẽ trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn trong tương lai", anh Tú nhận định.

Ông Nguyễn Xuân Uy, Phó chủ tịch UBND xã Tam Tiến, cho hay chợ cá Tam Tiến mặc dù là chợ tự phát nhưng nhiều năm nay nơi đây trở thành một điểm tham quan hấp dẫn trong tour du lịch khám phá của du khách trong nước và quốc tế khi đến với Quảng Nam.

"Với sự hấp dẫn đặc biệt riêng của những buổi chợ sớm nên nhiều năm qua, các công ty du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Quảng Nam và Đà Nẵng đều giới thiệu du khách đến chợ trong các chương trình khám phá. Mục đích là để du khách trải nghiệm nhịp sống bình yên, trong lành thông qua các hoạt động đời thường của người dân. Trong tương lai, chợ cá Tam Tiến sẽ là điểm nhấn phát triển du lịch, tạo nét văn hóa độc đáo, truyền sức lan tỏa lớn cho du lịch đồng quê", ông Uy nói. (còn tiếp)