Những ngôi trường mới và lời giải cho bài toán công bằng giáo dục

Đây là năm học thứ 4, thầy và trò học sinh vùng biên giới này được học tập trong ngôi trường mới với những lớp học có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, khu nhà đa năng và hệ thống phòng học bộ môn quy mô. Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ một dự án xây dựng, mà phản ánh định hướng đầu tư lâu dài của Quảng Ninh nhằm rút ngắn khoảng cách về điều kiện học tập giữa miền núi, biên giới với khu vực đô thị.

Trường THPT Bình Liêu được đầu tư hiện đại, tô điểm cho vùng biên giới ẢNH: DUY KHOA

Học sinh nữ Trường THPT Bình Liêu trong giải bóng đá truyền thống của nhà trường trên sân cỏ nhân tạo ẢNH: HÀ DUY

Đối với nhiều học sinh ở khu vực Bình Liêu, việc được học tập dưới mái trường này là đầy niềm tự hào. Bởi khu vực này tập trung các xã miền núi, biên giới với phần lớn học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Không những vậy, những năm trước đây H.Bình Liêu cũ từng gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất. Khi chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai, nhiều trường thiếu phòng học bộ môn, khu thực hành, không gian trải nghiệm và các hạng mục phục vụ giáo dục thể chất. Điều kiện dạy học vì vậy cũng chịu nhiều hạn chế.



Đầu tư trường học từ chiến lược phát triển vùng

Những đổi thay tại Trường THPT Bình Liêu nằm trong chủ trương đầu tư giáo dục mà Quảng Ninh triển khai nhiều năm qua. Theo Nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo cùng Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh, giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên nhằm tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Từ định hướng đó, tỉnh đặt mục tiêu mỗi huyện có ít nhất một trường công lập đạt tiêu chí chất lượng cao ở từng cấp học phổ thông; mỗi thành phố, thị xã có một trường THPT công lập chất lượng cao.

Trường THPT Tiên Yên được xây dựng khang trang bên bờ sông ẢNH: THU PHƯƠNG

Theo UBND TP.Quảng Ninh, trong 5 năm qua, địa phương này đã ưu tiên nguồn lực lớn cho giáo dục. Hơn 3.291 tỉ đồng được bố trí cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, trong đó hơn 2.626 tỉ đồng dành để xây dựng, nâng cấp trường lớp. Nhờ đó, hệ thống trường học tại các địa bàn khó khăn được đầu tư đồng bộ, 100% trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được kiên cố hóa; nhiều địa phương như Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh và đặc khu Cô Tô đạt 100% trường chuẩn quốc gia.



Trường THPT Bình Liêu là một trong những dự án được triển khai sớm theo chủ trương này.

Ông Đinh Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Liêu, cho biết việc TP.Quảng Ninh ưu tiên nguồn lực cho giáo dục đã tạo chuyển biến rõ rệt về giáo dục với nhà trường cũng như cả các xã lân cận.

"Đầu tư cho giáo dục luôn là đầu tư cho tương lai. Việc thành phố quan tâm xây dựng Trường THPT Bình Liêu và nhiều công trình giáo dục khác không chỉ cải thiện điều kiện dạy và học mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, tạo thêm niềm tin cho người dân vùng biên", ông Tuấn nói.

Hiệu quả của chủ trương này đã thể hiện khá rõ trong vài năm gần đây. Nhiều dãy phòng học cũ được thay bằng các khối nhà kiên cố; phòng học bộ môn, thư viện, phòng STEM và khu giáo dục thể chất được đầu tư đồng bộ hơn. Đáng chú ý, phần lớn nguồn lực được ưu tiên cho các huyện miền núi, biên giới và hải đảo, những nơi trước đây còn nhiều khoảng cách về điều kiện học tập.

Khi trường học mới mang lại niềm tin cho người dân

Sự thay đổi của những ngôi trường mới không chỉ thể hiện ở cơ sở vật chất mà còn ở cách người dân nhìn nhận về cơ hội học tập của con em mình.

Nhiều năm trước, với không ít gia đình ở Bình Liêu, Ba Chẽ hay các xã vùng cao của Quảng Ninh, điều kiện học tập luôn là nỗi trăn trở. Khoảng cách địa lý khiến việc tiếp cận các điều kiện giáo dục còn nhiều hạn chế. Không ít phụ huynh từng nghĩ rằng muốn con có môi trường học tập tốt thì phải xuống các đô thị như Hạ Long, Cẩm Phả hay Uông Bí.

Khi những ngôi trường mới lần lượt hoàn thành và đưa vào sử dụng, suy nghĩ ấy cũng dần thay đổi. Học sinh được học trong phòng học kiên cố, có phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện, khu giáo dục thể chất và không gian trải nghiệm ngay tại địa phương. Những điều trước đây chỉ thấy ở các trường trung tâm nay đã hiện diện tại nhiều huyện miền núi, biên giới.

Bà Nguyễn Thị Dương, xã Bình Liêu cho biết, trước đây điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Khi trường được đầu tư khang trang, sự yên tâm không chỉ đến từ diện mạo mới mà còn từ việc con em mình có điều kiện học tập tốt hơn ngay trên quê hương.

"Điều quan trọng không phải trường đẹp hơn mà là các con có môi trường học tập tốt hơn để phát triển. Gia đình cũng yên tâm khi con được học ngay tại địa phương mà vẫn có nhiều cơ hội như học sinh ở những nơi thuận lợi hơn", bà Dương nói.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, cho biết quan điểm của thành phố là mọi học sinh, dù học ở thành thị, miền núi, biên giới hay hải đảo, đều phải được tiếp cận môi trường giáo dục có chất lượng.

"Vì vậy, thành phố không chỉ đầu tư xây dựng trường lớp mà còn tập trung hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới", ông Dũng nhấn mạnh.

Việc ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn còn khó khăn cho thấy Quảng Ninh lựa chọn cách phát triển theo hướng cân bằng hơn giữa các vùng. Khi điều kiện học tập được cải thiện đồng đều, khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục cũng dần được thu hẹp.