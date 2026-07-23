Những người giặt là… không lời

Trong con hẻm 117 Nguyễn Hữu Cảnh (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), tấm biển hiệu "giặt là Sáng" gây chú ý với dòng chữ nổi bật "Tiệm giặt là của người điếc". Nơi đây là không gian làm việc hằng ngày của các bạn trẻ khiếm thính và điếc.

Tiệm giặt là đặc biệt ẢNH: THẾ DUY

Người sáng lập chuỗi cửa hàng là chị Lương Thị Kiều Thúy. Cũng là người điếc, chị Thúy mong muốn tạo ra một môi trường làm việc nơi người khuyết tật được trao cơ hội, phát huy năng lực và được ghi nhận bằng chính giá trị lao động của mình. "Đây không chỉ là một mô hình kinh doanh, mà còn là cách để chúng tôi tạo ra việc làm, xây dựng sự tự tin và mở ra nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng người khuyết tật", chị Thúy chia sẻ.

Nói thêm về quyết định chọn nghề giặt là để giúp cộng đồng người điếc có việc làm, chị Thúy tâm sự: "Người điếc có khả năng tập trung cao, quan sát tốt, làm việc tỉ mỉ và tuân thủ quy trình rất tốt. Điều chúng tôi muốn chứng minh không phải là người điếc có thể giặt là, mà là khi được đặt vào đúng môi trường và được trao cơ hội phù hợp, người khuyết tật có thể tạo ra giá trị như bất kỳ ai khác".

Ái Ny tỉ mỉ vệ sinh từng vị trí giày của khách ẢNH: THẾ DUY

Hạnh phúc với công việc hiện tại ở tiệm, Nguyễn Thị Ái Ny (19 tuổi), ngụ P.Hiệp Bình Chánh, TP.HCM, chia sẻ: "Mình làm việc ở đây được hơn 9 tháng. Do đây là công việc đầu tiên mình làm nên khi mới bắt đầu cũng cảm thấy khó khăn đôi chút, nhưng bây giờ thì quen tay rồi".

Tại quầy tiếp nhận đồ, để giao tiếp với khách hàng, tiệm cẩn thận dán những thông tin cần thiết trên bàn, giúp quy trình tiếp nhận diễn ra thuận tiện hơn. Ngoài ra, giấy và bút cũng được chuẩn bị sẵn để khách hàng có yêu cầu thêm có thể viết.

Làm việc tại tiệm hơn 1 năm nay, Nguyễn Dương Tử Đằng (20 tuổi), ngụ P.Tân Hòa, TP.HCM, bày tỏ: "Công việc này giúp mình tự tin hơn vì có thể giao tiếp với mọi người bằng cách viết tay. Nhờ công việc này, mình được gặp gỡ nhiều người hơn, từ các bạn trẻ đến những cô chú lớn tuổi".

Các bạn trẻ khiếm thính và điếc hạnh phúc khi làm việc tại tiệm giặt là ẢNH: THẾ DUY

Là người khiếm thính, anh Tiết Gia An, quản lý chuỗi các cửa tiệm "Giặt là Sáng" khu vực miền Nam, cho biết từ khi làm việc tại tiệm, anh tìm được sự đồng cảm với các bạn nhân viên: "Các bạn nhân viên rất hòa đồng, vui vẻ, tạo không gian làm việc chung vô cùng thoải mái".

Theo anh An, các nhân viên làm việc theo ca được phân chia. Sau khi tiếp nhận đồ của khách, các bạn sẽ tiến hành phân loại đồ giặt theo tiêu chí chung của tiệm, chụp ảnh tình trạng của món đồ trước khi giặt. Quy trình giặt, phơi được thực hiện tỉ mỉ. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của khách hàng, các bạn sẽ thực hiện thêm rồi sau đó tiến hành ủi phẳng phiu, gấp gọn và đóng gói.

Hiện nay, chuỗi hệ thống Giặt là Sáng có 6 cơ sở, phân bố tại Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai.