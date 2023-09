Những người hùng thầm lặng trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Tối 13.9, theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vụ cháy chung cư mini 9 tầng tại ngõ 29 phố Khương Hạ vào đêm 12.9 đã khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương. Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), chủ chung cư nêu trên, về tội "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, quy định tại điều 313 bộ luật Hình sự.

Chính quyền địa phương và các đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Hiện trường bên trong vụ cháy NHƯ Ý

50 tình nguyện viên xuyên đêm cứu người

Khoảng 23 giờ 45 ngày 12.9, từ đường dây nóng của Đội cứu hộ FAS Angel (đội cứu hộ 0 đồng, gồm những tài xế xe ôm công nghệ - PV), anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội cứu hộ FAS Angel, nhận tin báo hỗ trợ người bị nạn từ đám cháy tại ngõ 29 phố Khương Hạ. Ngay lập tức, anh Việt đã điều chiếc xe cứu thương số 02 đến hiện trường để hỗ trợ những người bị nạn.

Nhóm FAS Angel đưa nạn nhân đi cấp cứu ĐÌNH HUY

Sau ít phút, anh Việt đánh giá vụ cháy chung cư mini sẽ để lại hậu quả nặng nề nên đã bàn giao xe cứu thương cho một tình nguyện viên trong đội để huy động thêm chiếc xe cứu thương số 03 ở Cầu Diễn (P.Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tới hiện trường.

Bên cạnh đó, anh Việt cũng thông báo tin cháy lên nhóm để các tình nguyện nắm được và di chuyển đến hiện trường. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, một số thành viên hít phải khói độc, thế nhưng bằng kinh nghiệm cứu hộ đã được học tập và trải qua thực tế, đội cứu hộ nhanh chóng ổn định tinh thần. Họ cùng lực lượng chức năng đến từng căn phòng tại chung cư, tìm kiếm người sống sót còn đang mắc kẹt.

Anh Phạm Quốc Việt và thành viên trong đội NVCC

"Đi từ cửa chính tầng 1 lên với lực lượng cứu hỏa, chúng tôi nhanh chóng gặp một số hộ gia đình vẫn đang mắc kẹt. Tổng cộng, chúng tôi đã cứu được khoảng 12 người và đưa họ đi bệnh viện", anh Việt nói, và cho hay, ngoài việc cứu người xuyên đêm, 50 tình nguyện viên còn hỗ trợ chuyển thi thể nạn nhân xấu số đến các nhà tang lễ.

"Đây là vụ cháy thương tâm nhất mà tôi từng tham gia hỗ trợ", anh Việt xúc động nói.

Nam shipper lao vào đám cháy, cứu người mắc kẹt

Là người lao đến chung cư mini đang cháy cứu người thân và những nạn nhân khác, anh Nguyễn Đăng Văn (trú Bắc Ninh, làm nghề chuyển hàng - shipper) cho biết, đêm qua 12.9, anh đã cùng lực lượng chức năng cứu được nhiều người trong đám cháy.

Anh Nguyễn Đăng Văn ĐÌNH HUY

"Khoảng hơn 0 giờ hôm nay, khi trên đường đi nhận hàng, tôi có tin nhắn của anh trai, báo có người thân trong chung cư mini bị cháy nên lập tức phóng tới hiện trường. Tới nơi, tôi thấy khói độc bao trùm, rất nhiều người ra vào", anh Văn nói.

Theo lời anh Văn, khi vào được tòa nhà, anh dùng chiếc búa nhặt được từ trước đập vỡ cánh cửa và cứu được người thân, sau đó cứu thêm một số người khác cùng tầng. Anh cũng đã cứu được một bé gái khoảng hơn 10 tuổi và một gia đình 5 người đang mắc kẹt.

"Tôi lấy dép, khăn ướt đưa cho gia đình nạn nhân và dẫn đường cho họ thoát nạn. Khi đi xuống cầu thang, tôi vấp cả vào một thi thể nhưng rất may vẫn giữ được bình tĩnh để đưa mọi người ra ngoài", anh Văn nhớ lại.

Lời kể của shipper cứu người trong vụ cháy chung cư Khương Hạ ở Hà Nội

Nghĩ lại thời điểm liều mình xông vào đám cháy, anh Văn cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu bên trong, anh đã thần tốc leo lên cầu thang nóng rát, lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài. "Bây giờ, nếu gặp phải trường hợp tương tự, tôi vẫn sẽ vào cứu người", anh Văn khẳng định.

Ngoài anh Văn và những tình nguyện viên của Đội cứu hộ FAS Angel, hàng chục người dân tại phố Khương Hạ cũng thức xuyên đêm tiếp nước, bánh mì, hoa quả cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Trong ngày 13.9, người dân P.Khương Đình đã quyên góp đồ ăn, thức uống và bố trí nơi ở để giúp những người nhà nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Người dân trong phố Khương Hạ gọt hoa quả, tiếp tế cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ĐÌNH HUY

Nhu yếu phẩm hỗ trợ cho những người thân gia đình nạn nhân NVCC

Lực lượng chức năng được người dân hỗ trợ trong khi làm nhiệm vụ ĐÌNH HUY

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 12.9, tòa chung cư mini trong ngõ 29 phố Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn. Nhận được tin báo, Công an TP.Hà Nội huy động hàng chục xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa cứu người.

Một người dân gần hiện trường cho biết, ngọn lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng 1, sau đó lan lên các tầng trên của tòa chung cư mini và tạo ra một cột khói đen bốc cao ngùn ngụt. Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người trong chung cư đã leo lên tầng thượng kêu cứu.