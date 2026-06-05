Những người lính 'ăn nắng, ngủ gió' xây ước mơ cho buôn làng trên dãy Trường Sơn

Làm khẩn trương ngày đêm

Con đường dẫn vào các xã vùng cao A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê và La Êê (thành phố Đà Nẵng) những ngày này như bị nung chảy dưới cái nắng gắt gao của miền Trung. Đường gập ghềnh, quanh co, nhiều đoạn chỉ vừa đủ cho một chiếc xe tải nhỏ len lỏi giữa một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu mây phủ. Tiếng máy trộn bê tông vang rền, hòa lẫn tiếng cuốc xẻng và tiếng gọi nhau của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Thi công xuyên đêm để kịp tiến độ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại công trường ở xã A Vương, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, những người lính đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Người trộn vữa, người vận chuyển gạch, người dựng cốt pha... nhịp nhàng như một cỗ máy.

"Ở đây, nắng không giống dưới xuôi. Nắng rát, khô, gió thổi nóng hầm hập. Nhưng nghĩ đến việc sớm có trường cho các em, chúng tôi lại có thêm động lực", một chiến sĩ trẻ vừa quệt mồ hôi vừa cười hiền nói.

Ở vùng biên này, một ngôi trường không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi giữ chân những đứa trẻ ở lại với bản làng. Nhưng để xây dựng được một trường, thật cam go. Mỗi chuyến xe chở vật liệu là một hành trình đầy thử thách. Có những đoạn đường lầy lội sau cơn mưa rừng, xe phải dừng lại giữa chừng, người và hàng cùng "vật lộn" để vượt qua.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Tổng mức đầu tư của các dự án hơn 1.500 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, với quy mô 141 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.800 học sinh.

Mỗi trụ bê tông được dựng lên như thắp thêm niềm hy vọng về một ngôi trường khang trang, hiện đại ở vùng biên Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Với những người lính, đây là một "cuộc chiến" không tiếng súng nhưng cũng đầy gian khổ. Từng viên gạch đặt xuống lại là một cách khác để giữ biên cương. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, giọt mồ hôi rơi xuống nền đất khô cằn, thấm vào từng lớp móng của 6 ngôi trường nội trú đang dần hình thành, chắt chiu hy vọng cho hàng ngàn trẻ em vùng cao.

Thượng tá Trần Văn Tám, Phó chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng), cho biết ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tổ công tác gồm 35 cán bộ, chiến sĩ đã hành quân vượt quãng đường hơn 180 km từ đơn vị đến thôn A Zứt (xã A Vương). Dù điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đường sá hiểm trở, nhưng anh em xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

"Không chỉ là xây trường, mà còn là xây niềm tin của người dân. Vì vậy, anh em làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất", thượng tá Tám nói.

Chạy đua với thời gian để sớm hoàn thành tiến độ 6 trường nội trú ở các xã vùng cao Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để kịp tiến độ cho ngày khai giảng, các tổ công tác tổ chức thi công xuyên ngày đêm. Ban ngày tranh thủ nắng ráo, ban đêm chong đèn để hoàn thiện các hạng mục. Có những hôm, đến 22 - 23 giờ đêm, ánh đèn điện vẫn soi rõ những khuôn mặt đen sạm nhưng ánh lên niềm quyết tâm tại các điểm trường.

Tại công trường La Êê, khi hoàng hôn buông xuống, tiếng máy móc vẫn không ngừng nghỉ. Những tốp người thay nhau làm việc, chia ca hợp lý để giữ nhịp thi công liên tục.

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng), người trực tiếp phụ trách thi công, kể rằng thời tiết vùng biên khắc nghiệt, mưa nắng thất thường. Nếu không tranh thủ từng giờ, từng ngày thì rất khó đảm bảo tiến độ. Vì vậy, mọi công việc phải tính toán kỹ để vừa đảm bảo sức khỏe cho anh em, vừa đảm bảo tiến độ công việc.

Có những hôm mưa bất chợt, công trường phải tạm dừng. Khi trời tạnh, mọi người lại lao vào làm việc, không để thời gian trôi đi lãng phí. "Ở đây, mỗi ngày công đều rất quý. Chậm một ngày là các em học sinh phải chờ thêm một ngày", trung tá Dũng nói.

Tiến độ dự án đang được đẩy nhanh hơn nhờ sự tham gia hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Có mặt tại công trường La Êê, chúng tôi chứng kiến các chiến sĩ chia nhau từng ca nước, từng bóng râm hiếm hoi. Mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng không ai than vãn. Hình ảnh người lính "ăn nắng, ngủ gió" trên công trường đã trở thành biểu tượng của tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

Giữ đất, giữ dân bằng con chữ

Giữa khung cảnh ngổn ngang và bộn bề gạch đá, vẫn có những khoảnh khắc lặng lẽ khiến những người chứng kiến xúc động. Một nhóm trẻ em đứng bên hàng rào tạm, chăm chú nhìn các chú bộ đội xây trường.

Ánh mắt các em vừa tò mò, vừa háo hức. "Bao giờ trường xong hả chú?", một em nhỏ rụt rè hỏi. Đáp lại câu hỏi đầy hồn nhiên ấy, một người lính mỉm cười: "Sắp rồi con. Ráng chờ nhé!".

Câu trả lời giản dị như một lời hứa. Và để giữ lời hứa ấy, những người lính đang ngày đêm dốc sức. Mỗi công trình trường học do lực lượng vũ trang tham gia xây dựng ở vùng biên lâu nay đều mang một câu chuyện riêng. Ở Đà Nẵng, câu chuyện lần này gắn liền với một quan điểm rõ ràng: xây trường cũng là giữ đất, giữ dân bằng con chữ.

Để kịp tiến độ dự án, các lực lượng phải cầu thi công ‘3 ca, 4 kíp’ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quả thật, ở vùng cao thành phố Đà Nẵng, một ngôi trường mới có thể làm thay đổi rất nhiều điều. Khi các em học sinh có chỗ ở nội trú, không còn phải đi lại vất vả, việc học sẽ ổn định hơn. Một ngôi trường được dựng lên không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi giữ chân trẻ em ở lại với bản làng, giữ cho tương lai không bị đứt gãy bởi cái nghèo.

Già làng Alăng Lấp (ở xã A Vương) cho hay trước đây nhiều em học giữa chừng rồi bỏ vì đường xa, khó khăn. "Có trường nội trú, tụi nó ở lại học được, dân mình mừng lắm. Có trường mới, con chữ sẽ dần len lỏi vào khắp các bản làng, để những đứa trẻ vùng cao có cơ hội bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó", già làng Alăng Lấp trải lòng.

Hình hài những ngôi trường nội trú vùng biên ở Đà Nẵng đang dần hiện rõ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết để đẩy nhanh tiến độ các trường học ở vùng biên, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thành lập 5 tổ công tác, bố trí lực lượng bám trụ tại các công trường. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ không chỉ tham gia thi công, mà còn đảm nhận nhiều phần việc khác nhau, từ vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng đến hỗ trợ kỹ thuật.

"Chúng tôi xác định, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là giáo dục ở vùng biên, chính là góp phần củng cố thế trận lòng dân. Khi người dân yên tâm sinh sống, con em được học hành đầy đủ thì biên cương sẽ được giữ vững từ gốc", đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh.

Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng vẫn cố gắng hoàn thành công việc với quyết tâm cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt tư tưởng cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ: mỗi viên gạch, mỗi ngày công lao động không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với người dân.

"Qua đó góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khi vừa lao động sản xuất vừa tham gia làm tuyên truyền viên để góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh từ cơ sở", đại tá Trần Hữu Ích nói.

Khi hoàng hôn buông xuống trên dãy Trường Sơn nhưng ánh đèn vẫn còn sáng, tiếng người vẫn còn vang. Những người lính vẫn tiếp tục công việc của mình, âm thầm và bền bỉ...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' Trực tiếp đến thăm, khảo sát và kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã La Dêê mới đây, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp, làm việc cả ban đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại. Theo Bí thư Thành ủy, thời điểm hiện nay đang có điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị cần tận dụng tối đa để tăng tốc thi công, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Tiến độ thực hiện phải được theo dõi, cập nhật hằng ngày; các mốc cam kết đã đề ra tuyệt đối không được điều chỉnh hoặc lùi thời gian hoàn thành. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2 từ phải qua) nghe các đơn vị báo cáo tiến độ khi kiểm tra tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã La Dêê ẢNH: MAI QUANG Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục huy động thêm đội ngũ thợ lành nghề, tăng cường nhân lực, tổ chức thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ đã cam kết. Đồng thời nhấn mạnh, các nhà thầu, đặc biệt là các đơn vị thuộc lực lượng quân đội, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong tổ chức thi công. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung cao độ, rút ngắn độ trễ trên đường găng của dự án; chủ động xây dựng các phương án ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi, nhất là trong giai đoạn mùa mưa sắp tới. Mục tiêu thành phố đặt ra là hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 6 trường liên cấp trước thềm năm học mới, bảo đảm học sinh được học tập trong cơ sở vật chất khang trang, đồng thời tổ chức khai giảng đúng kế hoạch. Khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà thành phố đã cam kết với Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao nhất về nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng thời hạn.