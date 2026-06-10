Những người lính không rời trận tuyến

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Cựu chiến binh Nguyễn Viết Quản (phường Bình Tây, TP.HCM) vẫn miệt mài trên hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội. Với ông, đó không chỉ là thực hiện lời hứa năm xưa mà còn là cách để gìn giữ ký ức về một thế hệ đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc và truyền lại những giá trị ấy cho lớp trẻ hôm nay.

Trước khi hy sinh, nhiều đồng đội từng dặn dò rằng nếu ai còn sống hãy cố gắng đưa những người nằm lại chiến trường trở về với quê hương. Chính lời hứa ấy đã theo ông Quản suốt nhiều thập kỷ, trở thành động lực để vượt qua không ít khó khăn trên hành trình tìm kiếm.

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Nguyễn Viết Quản vẫn miệt mài tìm kiếm hài cốt đồng đội ẢNH: NVCC

Ông Nguyễn Viết Quản chia sẻ: "Đồng đội có nói rằng sau này hòa bình thống nhất, ai còn sống thì nhớ đi tìm người đã chết đưa về quê cha đất tổ. Trong quá trình tìm có rất nhiều khó khăn nhưng chính những khó khăn đó là động lực để chúng tôi truyền tải cho lớp trẻ, để lớp trẻ tăng thêm nghị lực, tiếp lửa để tiếp nối cha anh."

Điều ông Quản tìm kiếm không chỉ là những hài cốt còn nằm lại chiến trường. Ông còn gìn giữ ký ức về một thế hệ đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc và mang chính những câu chuyện ấy đến với các buổi giao lưu cùng thanh thiếu niên.

Bởi khi lịch sử được kể bằng trải nghiệm của những người từng đi qua chiến tranh, những bài học về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm với Tổ quốc cũng trở nên gần gũi, chân thực hơn.

Từ những ký ức chiến tranh và hành trình tìm đồng đội, cựu chiến binh Nguyễn Viết Quản (bên trái) nhiệt huyết truyền lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ẢNH: NVCC

Không chỉ riêng ông Quản, tại nhiều địa phương trên địa bàn TP.HCM, các cựu chiến binh vẫn đang lặng lẽ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Tại Hội Cựu chiến binh phường Bình Tây, những buổi sinh hoạt định kỳ không chỉ là dịp cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng mà còn là diễn đàn để hội viên trao đổi các vấn đề chính trị, xã hội của địa phương, thống nhất nội dung tuyên truyền và phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bình Tây, cho biết Ban Chấp hành Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời vận động hội viên làm gương trong gia đình và khu dân cư, tích cực tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng các đồng chí vẫn rất nhiệt huyết. Hiện nay phường cũng đã thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hoạt động hiệu quả."

Hội Cựu chiến binh phường Bình Tây thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và góp ý các vấn đề chính trị, xã hội của địa phương ẢNH: SẦM ÁNH

Những người lính không rời trận tuyến

Giữ vững lập trường chính trị không chỉ thể hiện trong các buổi sinh hoạt. Ở từng khu phố, điều đó còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như tham gia góp ý xây dựng địa phương, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách và chăm lo những hoàn cảnh khó khăn.

Từ nghĩa tình đồng đội được hun đúc trong chiến tranh, nhiều mô hình hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì và nhân rộng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Những hoạt động sẻ chia, chăm lo người khó khăn được các cựu chiến binh phường Bình Tây (TP.HCM) duy trì, lan tỏa tinh thần đoàn kết và nghĩa tình trong cộng đồng ẢNH: CÔNG KHỞI

Ông Nguyễn Văn Vàng, cựu chiến binh phường Bình Tây, cho biết: "Có người khá giả, có người cũng khó khăn. Chúng tôi triển khai và nhân rộng những mô hình tốt để cùng chung tay chăm lo cho anh em, cho các đồng chí ở từng địa bàn khu phố."

Nếu trước đây họ chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc thì hôm nay, nhiều cựu chiến binh tiếp tục góp phần bảo vệ tương lai đất nước bằng cách đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Tại phường Phú Nhuận, những buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy do các cựu chiến binh phối hợp tổ chức không chỉ giúp học sinh nhận diện hiểm họa của tệ nạn xã hội mà còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Phạm Công Mạnh, cựu chiến binh phường Phú Nhuận, nhận định: "Trong thời bình, lực lượng cựu chiến binh cũng cần phải giữ vững lập trường, bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ để xây dựng xã hội và làm gương cho các cháu."

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Công Cơ cho biết dù đa số hội viên đã lớn tuổi nhưng ai còn sức khỏe đều nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương, phối hợp cùng công an khu vực và các đoàn thể tuyên truyền phòng, chống ma túy để góp phần giữ gìn bình yên cho khu phố.

Các cựu chiến binh tích cực tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tệ nạn xã hội cho thế hệ trẻ ẢNH: CÔNG KHỞI

Không phải ai cũng đứng trên bục giảng để giáo dục hay xuất hiện trên những diễn đàn lớn để truyền cảm hứng. Với nhiều cựu chiến binh, bài học về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm công dân được truyền đi bằng chính cuộc sống của mình.

Đó là lời hứa với đồng đội được gìn giữ suốt hàng chục năm. Là những buổi sinh hoạt chính trị ở cơ sở. Là những chuyến thăm hỏi, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn. Hay đơn giản là một cuộc trò chuyện với các em học sinh về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng.

Lặng lẽ nhưng bền bỉ, những người lính năm xưa vẫn đang tiếp tục một "trận tuyến" mới trong thời bình. Bằng sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, họ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.