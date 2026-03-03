Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Ngày hội bầu cử

Những người nào gọi là cử tri, được đi bầu cử Quốc hội khóa XVI?

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/03/2026 13:25 GMT+7

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử 15.3.2026 được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quy định hiện hành, cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15.3.2026) đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến ngày bầu cử 15.3.2026, tức là có ngày sinh từ ngày 15.3.2008 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

