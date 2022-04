Những người sống thọ nhất thế giới tránh được bệnh tim bằng cách nào?

Quan tâm đến sức khỏe tim mạch của bạn lúc này là quan trọng hơn bao giờ hết. Hơn 82,6 triệu người Mỹ mắc một số dạng bệnh tim, và bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nước Mỹ hiện nay.

Nhưng điều còn gây sốc hơn những con số thống kê này là thực tế có những nơi trên thế giới hầu như không tồn tại bệnh tim!

Những khu vực này được gọi là Khu vực Xanh (Blue Zones) của thế giới, là 5 khu vực có mật độ người trăm tuổi cao nhất trên toàn cầu.

Đó là Ikaria ở Hy Lạp, Sardinia ở Ý, Nicoya ở Costa Rica, Loma Linda ở California (Mỹ), và Okinawa ở Nhật Bản. Ở những khu vực này, mọi người đang sống thọ, khỏe mạnh và không bị nhiều bệnh tật hoành hành như ở Mỹ, theo Eat This, Not That!

Đâu là nguyên nhân?

Câu trả lời là khá phức tạp, đặc biệt là vì các nhà nghiên cứu tin rằng có nhiều thành phần góp phần vào tuổi thọ của họ - bao gồm di truyền, môi trường, chế độ ăn uống, vận động, mức độ căng thẳng và cộng đồng.

Vì vậy, trong khi thói quen ăn uống của họ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, cũng cần lưu ý rằng có nhiều yếu tố khác đang ảnh hưởng.

1. Ăn chủ yếu là thực vật

Các cộng đồng trong Khu vực Xanh chủ yếu theo chế độ ăn dựa trên thực vật, cũng có ăn thịt trong những dịp hiếm hoi; ngoại trừ cộng đồng Loma Linda ăn chay hoàn toàn vì tôn giáo của họ.

Bốn cộng đồng theo cái mà các nhà nghiên cứu gọi là "thực vật nghiêng", có nghĩa là thịt chỉ được tiêu thụ trung bình khoảng 5 lần một tháng.

Khẩu phần thịt của họ cũng nhỏ hơn nhiều so với những gì người Mỹ ăn.

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng đây là một trong những thành phần quan trọng trong việc giữ cho người dân trong Khu vực Xanh luôn khỏe mạnh và không mắc bệnh tim.

Trên thực tế, các nghiên cứu gần đây xác nhận rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ thường xuyên thịt đỏ (đặc biệt là thịt đã qua chế biến) và bệnh tim.

2. Tránh thực phẩm chế biến sẵn

Không chỉ ăn nhiều ngũ cốc, rau, trái cây, và các loại đậu, người dân ở Khu vực Xanh cũng hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến quá kỹ.

Một số cộng đồng này tập trung vào nông nghiệp nên họ tiếp cận nhiều hơn với thực phẩm trồng tại địa phương và ít tiếp cận với thực phẩm chế biến.

Điều này trái ngược với cách sống của đa số người Mỹ, với rất ít khả năng tiếp cận với thực phẩm trồng tại địa phương, mà ăn nhiều thực phẩm đã qua chế biến.





Nghiên cứu gần đây không chỉ phát hiện ra rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa thực phẩm chế biến cực nhanh và sức khỏe tim kém, mà theo Đại học Tim mạch Mỹ, những thực phẩm chế biến sẵn này chiếm 58% chế độ ăn uống trung bình của người Mỹ ngày nay, theo Eat This, Not That!

3. Ăn chất béo lành mạnh

Khi nói đến các loại thực phẩm và chất dinh dưỡng tốt cho tim, axit béo Omega-3 chiếm vị trí quan trọng.

Người dân ở Khu vực Xanh tiêu thụ những chất béo lành mạnh này thông qua cá, quả hạch và các loại hạt, mà các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra là chất quan trọng trong việc chăm sóc trái tim.

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Circulation, Omega-3 có thể giúp ích cho tim của bạn theo một số cách.

Đầu tiên, tiêu thụ những chất béo lành mạnh này có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh mạch vành và đau tim.

Một nghiên cứu được nêu trong tổng quan này cũng cho thấy những người mắc bệnh tim mạch vành hiện có có nguy cơ tử vong, đột quỵ và đau tim thấp hơn khi họ bổ sung axit béo Omega-3.

Và cuối cùng, Omega-3 cũng được chứng minh là giúp giảm chất béo trung tính và giúp huyết áp nghỉ ngơi, cả hai đều rất quan trọng trong việc chăm sóc trái tim của bạn.

4. Di chuyển thường xuyên

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation, có mối liên hệ giữa việc tập thể dục thường xuyên và sức khỏe tim mạch.

Trên thực tế, “lối sống ít vận động” là một trong những yếu tố nguy cơ chính làm phát triển bệnh tim.

Tất cả 5 cộng đồng ở Khu vực Xanh đều tham gia vào các hoạt động vận động "tự nhiên" một cách thường xuyên.

Điều này có nghĩa là thay vì đến một phòng tập thể dục nhất định, họ được rèn luyện sức khỏe từ những việc như đi bộ hoặc đi xe đạp, đi bộ đường dài, bơi lội và làm vườn.

Ở Okinawa (Nhật Bản), họ ngồi trên sàn cho những việc như ăn uống và tiếp đãi bạn bè, và quá trình đứng lên ngồi xuống này giúp họ vận động nhiều hơn trong thời gian dài, theo Eat This, Not That!