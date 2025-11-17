Những người thầy đặc biệt trong ngôi trường đại học Việt - Đức

Họ cùng nhau vun đắp thế hệ sinh viên vững vàng chuyên môn, không chỉ bổ sung nguồn nhân lực cao trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.
NHỮNG GIẢNG VIÊN XUYÊN BIÊN GIỚI
Hiện nay, Trường ĐH Việt Đức đang triển khai chương trình đào tạo toàn diện từ bậc cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ, trong các lĩnh vực kỹ thuật thông minh, công nghệ thông tin, kinh doanh và kinh tế. Mỗi chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn học thuật châu Âu, với nội dung đào tạo và kiểm định chất lượng đồng bộ cùng các trường đối tác Đức. Sinh viên tốt nghiệp được cấp song bằng từ Trường ĐH Việt Đức và trường đại học đối tác tại Đức, mở rộng cơ hội học tiếp và làm việc tại các môi trường quốc tế.
Giảng viên "bay" là các giảng viên đến từ những trường đại học đối tác Đức của nhà trường, họ trực tiếp sang VN giảng dạy cho sinh viên. Họ không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn, mà còn truyền tải tinh thần học thuật tiêu chuẩn Đức vốn đề cao tính kỷ luật, tư duy phản biện và tư duy hệ thống trong học tập và nghiên cứu. Hằng năm, tùy từng ngành, 20% - 80% số lượng môn học tại trường được giảng dạy bởi các giảng viên "bay" theo mô hình này.
Trường ĐH Việt Đức đã vận hành hệ sinh thái học tập hiện đại, với cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và công nghệ tiên tiến, phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Liên minh 36 trường đại học thành viên hỗ trợ Trường ĐH Việt Đức đóng vai trò xương sống học thuật, đồng hành nhà trường trong việc phát triển chương trình, đảm bảo chất lượng và quản trị đào tạo. Cùng với đó, sự bảo trợ của Chính phủ VN và bang Hessen, CHLB Đức, cùng sự hợp tác của các tổ chức quốc tế như GIZ, AHK, DAAD và các doanh nghiệp Đức, tạo cho sinh viên cơ hội "Học - Hành - Làm việc" liền mạch, thể hiện cam kết của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Giáo sư Roland Span, Giám đốc học thuật chương trình Kỹ thuật cơ khí, chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Việt Đức và ĐH Ruhr Bochum, chia sẻ: "Sự hợp tác này mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Nhờ đó sinh viên của hai trường có cơ hội trao đổi thường xuyên. Tại ĐH Ruhr Bochum, bằng cử nhân của Trường ĐH Việt Đức được công nhận hoàn toàn tương đương như sinh viên bản xứ".
NHỮNG NGƯỜI THẦY VIỆT TRONG GIẢNG ĐƯỜNG CHUẨN ĐỨC
Nếu các giáo sư Đức mang đến phương pháp giảng dạy mới, thì các giảng viên VN giúp sự giao thoa tri thức trở nên hài hòa và gần gũi với người trẻ Việt. Bằng nền tảng chuyên môn vững chắc, gần 100% giảng viên đều có trình độ tiến sĩ, được đào tạo tại các quốc gia phát triển, sự tận tâm và thấu hiểu của thầy cô tạo nên bản sắc riêng của một đại học chuẩn mực Đức mang trái tim VN.
Thành công của sinh viên hôm nay là minh chứng rõ nét cho nỗ lực thầm lặng của các thầy cô. Trong tháng 10 vừa qua, hai sinh viên ngành khoa học máy tính dưới sự hướng dẫn của TS Trần Hồng Ngọc đã có cơ hội trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị quốc tế về mật mã và an toàn thông tin. Ở bậc tiến sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh dưới sự hướng dẫn của PGS-TS Trần Lê Lựu (chương trình tiến sĩ Phát triển đô thị bền vững), đã hoàn thành luận án với 5 bài báo quốc tế thuộc nhóm Q1 và Q2 - các tạp chí khoa học có tiêu chuẩn phản biện khắt khe nhất thế giới trong hệ thống WoS/Scopus.
Những thành công ấy không chỉ là kết quả của năng lực cá nhân, mà còn phản chiếu sự tận hiến để nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc Việt của của đội ngũ giảng viên.
Nhấn mạnh điều này, tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, chia sẻ: "Không có bục giảng cuối cùng, không có giới hạn cho người gieo tri thức.
Dấu ấn lớn nhất người thầy để lại là dấu chân miệt mài trong hành trình khám phá và chinh phục thế giới của học trò mình".
Kết hợp sự năng động VN với tinh hoa học thuật Đức
Trường ĐH Việt Đức (tên viết tắt VGU) là trường ĐH công lập của VN, được thành lập năm 2008 dựa trên Hiệp định liên chính phủ giữa VN và CHLB Đức.
Với vai trò là đại học kiểu mới và là một trong những trường đại học tiên phong, VGU kết hợp sự năng động của VN với tinh hoa học thuật của Đức, hình thành nên một môi trường giáo dục độc đáo và tiên tiến.
Trường có quan hệ đối tác với hơn 40 trường đại học trên thế giới, sinh viên theo học tại trường cũng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Năm 2022, trường đưa vào sử dụng khuôn viên mới với tổng diện tích 50,5 ha và tổng số vốn đầu tư gần 200 triệu USD (tương đương hơn 4.000 tỉ đồng).
Chương trình đào tạo của trường hiện gồm bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được hợp tác đào tạo chặt chẽ với các trường đại học đối tác Đức.
Bình luận (0)