Những người trẻ sống đẹp, viết nên câu chuyện tử tế ở Quảng Ninh

Đầu tháng 10.2026, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP.Quảng Ninh tuyên dương 11 gương mặt "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Trong số đó có những người trẻ dành nhiều năm giúp đỡ người khó khăn, miệt mài với hoạt động thiện nguyện, khởi nghiệp tạo sinh kế cho người dân. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc nhưng đều chọn sống có ích bằng những hành động thiết thực.

6 năm cõng bạn đến trường

Trong 11 gương mặt được tuyên dương, câu chuyện của Lê Trung Dũng (16 tuổi), học sinh lớp 11A9, Trường THPT Hoành Bồ, khiến nhiều người xúc động.

Suốt 6 năm qua, Dũng đều đặn cõng người bạn khuyết tật đến trường. Từ những ngày còn học THCS đến khi bước vào bậc THPT, việc giúp bạn đến lớp đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nam sinh.

Không quản ngại vất vả, Dũng còn hỗ trợ bạn trong học tập, sinh hoạt, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong hành trình tìm kiếm tri thức.

Điều đáng quý là bên cạnh việc dành thời gian chăm sóc, giúp đỡ bạn, Dũng vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Trong 10 năm liên tiếp, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc; giành nhiều giải thưởng cờ vua cấp tỉnh, quốc gia và được tuyên dương Tài năng trẻ Quảng Ninh năm 2025.

Sáu năm cõng bạn đến trường là sáu năm Dũng bền bỉ giữ gìn một tình bạn đẹp. Câu chuyện giản dị ấy trở thành một trong những hình ảnh xúc động về thanh niên sống đẹp, được Hội LHTN TP.Quảng Ninh ghi nhận, tuyên dương.

Cũng lựa chọn giúp đỡ những người gặp khó khăn, chị Đào Thị Duyên (31 tuổi), giáo viên Trường Mầm non Mông Dương, đã có 10 năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện.

Là Chủ nhiệm CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ, chị Duyên thường xuyên vận động tình nguyện viên tham gia hiến máu, kết nối những người sẵn sàng hiến máu với bệnh nhân cần truyền máu cấp cứu.

Từ năm 2025 đến nay, chị cùng CLB tổ chức 4 đợt hiến máu tập trung, tiếp nhận 919 đơn vị máu; đồng thời vận động hiến máu cấp cứu, tiếp nhận thêm 235 đơn vị máu.

Đằng sau những con số ấy là sự chung tay của hàng trăm tình nguyện viên, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị, cấp cứu người bệnh.

Bản thân chị Duyên đã có 27 lần hiến máu và tiểu cầu trong giai đoạn 2016 - 2026. Ngoài ra, chị còn phối hợp tổ chức 7 chương trình tình nguyện, an sinh xã hội, huy động nguồn lực trị giá 360 triệu đồng hỗ trợ người khó khăn.

Những đóng góp của chị được ghi nhận bằng Giải thưởng "15 tháng 10" của Trung ương Hội LHTN Việt Nam năm 2024 và danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng Ninh năm 2025.

Mang tri thức và cơ hội việc làm đến cộng đồng

Với Bàn Thị Ngọc (20 tuổi), sinh viên năm thứ 3 ngành giáo dục tiểu học, Trường đại học Hạ Long, hành trình sống đẹp bắt đầu từ mong muốn giúp trẻ em quê mình có thêm điều kiện học tập.

Sinh ra tại xã Quảng La, Ngọc hiểu những khó khăn của học sinh ở địa phương. Trong hai mùa hè 2025 và 2026, nữ sinh cùng bạn bè tổ chức "Lớp học 0 đồng", trực tiếp ôn tập, củng cố kiến thức miễn phí cho học sinh tiểu học.

Những lớp học được duy trì bằng sự nhiệt tình của các sinh viên sư phạm, giúp học sinh có thêm cơ hội học tập trong dịp nghỉ hè mà không phải đóng học phí.

Trước thềm năm học 2026 - 2027, Ngọc tiếp tục khởi xướng dự án "Trao yêu thương - Nhận nụ cười", vận động trao tặng đồ dùng học tập cho 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ kiến thức được học trên giảng đường, nữ sinh đã tìm cách giúp đỡ trẻ em ngay tại quê hương. Những lớp học miễn phí và phần quà đầu năm học là đóng góp thiết thực của một đảng viên trẻ đang theo đuổi nghề giáo.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế, Nguyễn Xuân Tùng (26 tuổi), Phó giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ Bình Liêu, được tuyên dương nhờ những đóng góp trong phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Tùng tham gia phát triển mô hình sản xuất miến dong Bình Liêu, liên kết và bao tiêu sản phẩm cho gần 1.000 hộ dân. Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp còn tạo việc làm cho gần 40 lao động.

Việc xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến sản xuất, tiêu thụ đã góp phần ổn định đầu ra cho nông sản, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Năm 2025, sản phẩm miến dong Bình Liêu đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, mở thêm cơ hội phát triển thương hiệu đặc sản địa phương.

Với những thành tích trong sản xuất, kinh doanh, Tùng được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, lọt vào Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng Ninh.

Câu chuyện của Tùng cho thấy tinh thần thanh niên sống đẹp còn được thể hiện qua khát vọng khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Lan tỏa những việc làm tử tế

Bốn câu chuyện trên là những gương mặt tiêu biểu trong số 11 cá nhân được Hội LHTN TP.Quảng Ninh tuyên dương danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Từ nam sinh 6 năm cõng bạn đến trường, cô giáo 27 lần hiến máu, nữ sinh mở lớp học miễn phí đến doanh nhân trẻ tạo việc làm cho người dân, mỗi người đang đóng góp cho cộng đồng bằng chính công việc và khả năng của mình.

Điểm chung của những thanh niên sống đẹp ở Quảng Ninh là sự bền bỉ trong hành động. Có người dành nhiều năm chăm sóc, giúp đỡ bạn bè; có người kiên trì vận động hiến máu cứu người; có người mang kiến thức trở về phục vụ quê hương.

Việc tuyên dương 11 gương mặt "Thanh niên sống đẹp" góp phần ghi nhận, nhân rộng những hành động tích cực trong giới trẻ. Từ những câu chuyện gần gũi ấy, tinh thần sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và cống hiến tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.