‘Những người ứng cứu đầu tiên’ lập kỷ lục trước thềm kết thúc mùa 1

Rating tập 11 cũng là tập áp chót của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Những người ứng cứu đầu tiên (tựa gốc: The First Responders) cán mốc 9,7%, tăng hơn 2% so với tập 10 (7,7%). Đặc biệt, đây cũng là thành tích rating cao nhất kể từ khi tác phẩm ra mắt đến nay.

Việc Những người ứng cứu đầu tiên gần chạm mức 10% rating cũng như lập kỷ lục tỷ suất người xem ngay trước thềm kết thúc mùa 1 không nằm ngoài dự đoán của khán giả. Bởi ở những tập gần cuối, bộ phim liên tục cuốn hút người xem với những vụ án căng thẳng, tình tiết rượt đuổi dồn dập cùng các thông điệp nhân văn.

Trong tập mới nhất, thanh tra Jin Ho Gae (Kim Rae Won đóng) đã tìm và cứu sống được Kim Hyun Seo (Lee Soy Eh), cô bé từng rất thân thiết với anh nhưng không may bị mất tích nhiều năm trời. Hóa ra, Kim Hyun Seo bị tên biến thái đội lốt y tá Kwak Kyung Joon (Heo Ji Won) bắt cóc, giam giữ và thao túng tâm lý.

Dù đã bất chấp nguy hiểm giải cứu Kim Hyun Seo và buộc Kwak Kyung Joon phải trả giá, nhưng Jin Ho Gae vẫn không thể trút bỏ hoàn toàn gánh nặng cũng như mặc cảm tội lỗi năm xưa của mình vì đã phớt lờ lời cảnh báo của cô bé. Chứng kiến tâm lý Kim Hyun Seo bất ổn sau khi được giải thoát, Jin Ho Gae càng ân hận hơn và quyết định từ chức.





Giữa lúc Jin Ho Gae tuyệt vọng, anh nhận được sự an ủi của Song Seol (Gong Seung Yeon). Cảnh phim cả hai cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh mồ côi trong bệnh viện đem lại nhiều cảm xúc. Trang Newsis (Hàn Quốc) cũng nhận xét tương tác nhẹ nhàng giữa Jin Ho Gae và Song Seol lan tỏa sự ấm áp nhỏ nhoi trong một tác phẩm bạo lực, đầy máu me và căng não.

Trước đó, Những người ứng cứu đầu tiên cũng gây chú ý với các vụ án rất đời thường liên quan đến tội phạm vị thành niên, bạo hành trẻ em, mâu thuẫn yêu đương - tống tiền, vứt xác trẻ sơ sinh… Thông qua mỗi trường hợp, bộ phim nêu lên những vấn nạn đau đầu đang diễn ra hằng ngày trong xã hội hiện tại.

Những người ứng cứu đầu tiên do Shin Kyung Soo làm đạo diễn, Min Ji Eun viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn được đánh giá cao về diễn xuất, gồm Kim Rae Won, Son Ho Jun, Gong Seung Yeon, Kang Ki Doong, Woo Mi Hwa, Jo Seung Yeon… Tập cuối mùa 1 phát sóng vào tối 30.12 trên đài SBS. Mùa 2 được xác định sẽ chiếu vào năm sau.