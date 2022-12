Song Joong Ki bị tai nạn nghiêm trọng, ‘Cậu út nhà tài phiệt’ lập kỷ lục rating

Tối 24.12, tập áp chót Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) lên sóng trong sự mong ngóng từ khán giả. Ở tập phim này, Yoon Hyun Woo trong thân xác Jin Do Joon (Song Joong Ki đóng) tiếp tục bình tĩnh vượt qua nhiều trở ngại để chiếm ưu thế tại cuộc đua đến vị trí người đứng đầu tập đoàn Soonyang.

Nhờ bản lĩnh và khả năng dự đoán được thời cuộc, Jin Do Joon không chỉ một lần nữa vượt qua được các âm mưu của những thành viên gia tộc họ Jin cũng như gần hoàn thiện tham vọng của mình, mà cậu út còn thành công nối lại tình xưa với Seo Min Young (Shin Hyun Bin).

Tuy nhiên, những khoảnh khắc cuối tập 15 Cậu út nhà tài phiệt có bước ngoặt lớn, Jin Do Joon một lần nữa trở thành nạn nhân của một tai nạn giao thông bí ẩn. Trong trạng thái từ từ rơi vào hôn mê, Jin Do Joon bàng hoàng nhận ra kẻ có liên quan vụ tông xe hại mình lại là Yoon Hyun Woo, tức chính Jin Do Joon ở kiếp trước.

Cuộc chạm mặt bất ngờ giữa Yoon Hyun Woo - Jin Do Joon trong hoàn cảnh đẫm máu và diễn biến khó lường này khiến khán giả trước màn ảnh nhỏ “đứng ngồi không yên”. Trên mạng xã hội, hàng loạt đồn đoán xoay quanh kẻ chủ mưu ám sát Jin Do Joon được bàn luận sôi nổi. Dân mạng cũng phân tích các giả thuyết về sự liên kết giữa Yoon Hyun Woo - Jin Do Joon và khả năng cậu út có thể sống sót sau tai nạn kinh khủng này.





Tập 15 Cậu út nhà tài phiệt cũng kể về nhiều biến cố trong nội bộ gia đình họ Jin. Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) và Mo Hyun Min (Park Ji Hyun) đã có con trai. Thời điểm nguy hiểm, Jin Sung Joon quyết định phản bội bố Jin Young Ki (Yoon Je Moon) để bảo vệ quyền lực bản thân.

Hai chị em dâu là Son Jung Rae (Kim Jung Nan) - Yoo Ji Na (Seo Jae Hee) không ngừng đấu đá lẫn nhau. Jin Dong Ki (Jo Han Chul) cũng nếm mùi bị “đâm sau lưng” từ chính nhân viên thân cận của mình.

Rating tập 15 Cậu út nhà tài phiệt đạt 25%, tăng 0,1% so với tập 14 (24,9%). Đây cũng là mức tỷ suất cao nhất của bộ phim kể từ khi ra mắt đến nay. Hiện tác phẩm do Song Joong Ki đóng chính vẫn đứng nhì trong bảng xếp hạng Phim truyền hình được xem nhiều nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc, chỉ xếp sau Thế giới hôn nhân (The World of the Married, 28,4%). Tập cuối Cậu út nhà tài phiệt chiếu vào tối 25.12 trên kênh cáp JTBC.