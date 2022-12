‘Cậu út nhà tài phiệt’ liên tục phá kỷ lục rating, vượt qua ‘Sky Castle’

Rating bộ phim truyền hình Hàn Quốc Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) trên đà tăng trưởng mạnh mẽ ở các tập về cuối. Theo Nielsen Korea, tỷ suất người xem tập 14 phát sóng tối 18.12 đã đạt 24,9%. Con số này không chỉ cao hơn 2,4% so với tập 13 (22,5%) mà đây còn là mức rating cao nhất của tác phẩm kể từ khi ra mắt đến nay.

Đặc biệt, thành tích trên cũng giúp tác phẩm do Song Joong Ki đóng vai chính một lần nữa viết lại lịch sử rating đài cáp xứ kim chi. Cậu út nhà tài phiệt sau khi xô đổ kỷ lục rating của Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You, 21,7%) với tập 13, thì tiếp tục cùng tập 14 vượt qua Lâu đài tham vọng (Sky Castle, 23,8%), bộ phim đang đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc.

Vậy là qua 14 tập phim, Cậu út nhà tài phiệt đã chính thức lên ngôi á quân trong bảng xếp hạng Phim truyền hình được xem nhiều nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc, chỉ xếp sau Thế giới hôn nhân(The World of the Married, 28,4%). Cậu út nhà tài phiệt sẽ chiếu 2 tập cuối vào ngày 24 và 25.12 tới. Truyền thông xứ kim chi và người hâm mộ đang đưa ra nhiều dự đoán liệu đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Dae Yoon có thể đánh bại được kỷ lục rating của Thế giới hôn nhânhay không.

Đồng thời, người xem cũng đưa ra nhiều giả thuyết xoay quanh cái kết của Cậu út nhà tài phiệt. Bởi trong tập mới nhất, tác phẩm tiếp tục đem đến bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Đúng như kỳ vọng từ khán giả, Jin Yang Cheol (Lee Sung Min đóng) trước khi chết đã thật sự để lại cho cháu trai Jin Do Joon (Song Joong Ki) khoản tài sản bí mật. Tuy nhiên, món thừa kế này lại là quỹ đen từng khiến Yoon Hyun Woo, tức Jin Do Joon ở kiếp trước, phải bỏ mạng.





Jin Do Joon nhanh chóng lấy ưu thế này để chống lại hai người bác Jin Dong Ki (Jo Han Chul) - Jin Young Ki (Yoon Je Moon) và anh họ Jin Sung Joon (Kim Nam Hee). Sau những màn giao dịch đầy tính toán với hai người bác, cậu út đạt được thành công bước đầu khi lấy được các cổ phần của tập đoàn Soonyang.

Ngoài ra, tập 14 Cậu út nhà tài phiệt cũng chứng kiến nhiều pha “lật kèo” khác của Jin Do Joon khi đối phó với những thành viên gia tộc họ Jin. Sự trung thành của thư ký Lee Hang Jae (Jung Hee Tae) cũng là một dấu hỏi lớn.

Bên cạnh đó, chuyện tình giữa Jin Do Joon và Seo Min Young (Shin Hyun Bin) dần rơi vào bế tắc khi cậu út sắp hoàn thành tham vọng của mình. Riêng khoảnh khắc cuối tập 14 khi Jin Do Joon và Yoon Hyun Woo xuất hiện chung một khung hình khiến khán giả hoang mang, càng mong chờ đến 2 tập cuối Cậu út nhà tài phiệt.