Những nông trại giữa lòng TP.HCM khiến người trẻ say đắm

Hè này nếu chưa biết đi đâu, bạn thử về P.Bình Quới (TP.HCM), ghé thăm những nông trại giữa lòng TP.HCM, cùng câu cá, trồng rau, ngắm gà vịt chạy đồng, cảm nhận mùi của đất, nghe tiếng chim ríu rít trên cành cây, biết đâu bạn sẽ tìm được một TP.HCM rất khác.

Say đắm nông trại trong lòng thành phố

P.Bình Quới như một miền quê nhỏ còn sót lại, được ví là "thung lũng xanh giữa lòng thành phố" hay "miền Tây giữa lòng thành phố"... Ghé Bình Quới vào ngày cuối tuần, chúng tôi cảm nhận được những nông trại xanh mướt, nhịp sống chậm rãi nơi đây nhắc người ta nhớ rằng đôi khi điều quý giá nhất không phải sự hiện đại hay náo nhiệt, mà là những khoảng xanh bình yên giúp cân bằng tâm hồn.

P.Bình Quới như miền quê thu nhỏ còn sót lại giữa thành phố ồn ào, nhộn nhịp ẢNH: THANH ĐA

Một trong những điều khiến Bình Quới trở nên đặc biệt chính là các nông trại. Không ít người ngạc nhiên khi giữa thành phố đông đúc vẫn tồn tại nhiều khu vườn xanh mát như vậy. Các nông trại ở đây được người dân chăm chút kỹ lưỡng, từ vườn rau hữu cơ đến khu ao sen, nuôi cá nhỏ. Có nơi còn kết hợp mô hình du lịch trải nghiệm với trò chơi dân gian thu hút nhiều du khách và học sinh, người trẻ đến tận hưởng cảm giác được trở về tuổi thơ.

Cây trứng cá trong nông trại Ong Vàng (558/14 Bình Quới) trái chín đỏ cành, quả rụng đầy xuống mặt đất và hồ cá bên cạnh. Nhón chân hái trái trứng cá trên cành, lau qua rồi cắn nhẹ, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (36 tuổi) nói chị thuê trọ trên đường Lê Đức Thọ (P.An Hội Đông), mỗi lần tới nông trại ở Bình Quới, chị lại thấy lòng bình yên.

"Ở đây không khí trong lành, mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên. Hồi nhỏ, ở quê chúng tôi thường đi tìm cây trứng cá hái trái ăn, bọn trẻ chúng tôi hay ghẹo là ăn vào sẽ bị mụn. Giờ vào TP.HCM, kiếm cây trứng cá cũng khó vì đất chật, người đông. Mỗi lần tới nông trại như được về quê, nhớ lại thời ấu thơ", chị Quỳnh Nga chia sẻ.

Các em nhỏ tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn tại nông trại như cho cừu ăn, lùa vịt, nhặt trứng.. .ẢNH: NÔNG TRẠI ONG VÀNG

Theo chị Quỳnh Nga, các gia đình rất thích về nông trại du lịch vì ở đây gần trung tâm thành phố, lại có nhiều hoạt động dành cho trẻ như cho dê, cừu ăn; một ngày làm bác nông dân; nhặt trứng gà; lùa vịt; chèo thuyền…

Vũ Quỳnh Thiên Thư, học lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật (P.Bàn Cờ, TP.HCM), cùng gia đình đến nông trại Ong Vàng từ 9 giờ sáng. "Ngày cuối tuần, ba mẹ đưa con đến đây chơi, con rất thích. Từ sáng đến đây thì ba đi câu, mẹ tranh thủ làm việc, con thì được đi xem thú, bơi và ăn những món ngon", Thư thích thú kể về một ngày ở nông trại.

Chị Vũ Thị Kim Sinh, mẹ của Thiên Thư, cho biết vợ chồng chị đến nông trại chơi cùng những người bạn, tranh thủ đưa con đi trải nghiệm. "Lần đầu được tới đây chơi nên con háo hức lắm, tối hôm trước ba mẹ nói mãi mới chịu đi ngủ vì mong chờ. Đến đây con rất thích", chị Sinh nói và cho biết ở đây cả nhà được hòa mình vào thiên nhiên, con có chỗ chạy nhảy, vui đùa; các món ăn dân dã ở đây cũng khá ngon và hấp dẫn.

Hè này hãy về Bình Quới dạo chơi

Khu vực trồng rau hữu cơ, cây cảnh thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách đến trải nghiệm. Trong vườn rau dược liệu xanh mướt với rất nhiều loại cải, xà lách, dưa leo, bầu - bí, húng, đinh lăng…, chị Phan Ái Duy Khương (chủ Nhà xanh Dược Khương) tỉ mẩn nhặt từng chiếc lá úa, chăm lại những gốc rau.

Chị Phan Ái Duy Khương tỉ mẩn chăm sóc vườn rau dược liệu ẢNH: THANH ĐA

"Bạn có thể hái rau trực tiếp ở vườn để ăn. Chúng tôi đang xây dựng những chương trình giúp các em học sinh đến đây trải nghiệm, nhận biết, hiểu về các loài cây, loài rau, bảo tồn dược liệu dân tộc. Sắp tới đây, phụ huynh và các bé sẽ được hướng dẫn tự tay trồng rau, dược liệu và mang về nhà chăm sóc", chị Duy Khương cho biết.

Trộn mồi câu rồi thư thái ngồi quan sát phao chờ cá cắn mồi, anh Huỳnh Minh Thiện (30 tuổi) cho biết gia đình anh từ nhà ở đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, chạy xe lên đây. Anh thì thư giãn với thú vui câu cá, còn vợ con lại say mê khu vực hồ bơi. Anh nói Bình Quới có nhiều hồ câu, khu du lịch như: chuỗi làng du lịch Bình Quới 1, 2, 3 rất lý tưởng để dã ngoại, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực miệt vườn… Tuy nhiên, anh Thiện chọn đưa gia đình đến nông trại vì: "Ở nông trại, chúng tôi câu theo giờ, có mái che đỡ nắng mưa. Ba câu cá, mẹ con có chỗ chơi, thích thì ra ngắm dê, ngắm bồ câu, gà vịt, đỡ cho tụi nhỏ suốt ngày ở nhà ôm điện thoại".

Những đàn vịt tại các nông trại khiến những em nhỏ vô cùng thích thú ẢNH: THANH ĐA

Nhiều phụ huynh chia sẻ, đưa con đến đây chơi vì muốn con có cơ hội gần gũi thiên nhiên thay vì chỉ quanh quẩn với điện thoại hay các trung tâm thương mại. Với trẻ nhỏ sinh ra ở thành phố, những trải nghiệm ở nông trại đầy hấp dẫn và mới lạ. Các em được chạm tay vào đất, hiểu hơn về công việc của người nông dân thay vì chỉ xem trên sách báo, ti vi. Những lúc tự tay hái rau, nhặt trứng, lùa vịt hay cho cá, cho cừu, dê ăn trở thành ký ức đáng nhớ với các thành viên trong gia đình.

Một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi đến với các nông trại ở P.Bình Quới là được thưởng thức các món ăn dân dã giữa không gian đậm chất miền quê. Giữa tiếng gió thổi xào xạc qua hàng dừa và không gian đậm hương vị đồng quê, bữa ăn tại nông trại trở nên ngon hơn theo cách rất riêng.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, ngoài giá trị du lịch, những nông trại ở P.Bình Quới còn góp phần giữ lại mảng xanh hiếm hoi cho thành phố. Áp lực từ hàng loạt chi phí vận hành khiến không ít người phải cân nhắc chuyện tiếp tục hoạt động hay dừng lại. Dẫu vậy, nhiều chủ nông trại vẫn kiên trì bám nghề như một cách giữ gìn nét bình yên đặc trưng của khu vực này.