Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Cô gái miền Tây làm nông trại nghỉ dưỡng thu hút từ 200 - 300 lượt khách/tháng

Duy Tân
22/03/2026 11:00 GMT+7

Từ con trâu, ruộng lúa, ao sen... Hồ Ngọc Trâm (28 tuổi, ngụ xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) đã tạo nên nông trại nghỉ dưỡng mang đậm hồn quê miền Tây.

Con trâu trở thành "đại sứ du lịch" ở nông trại

Ngọc Trâm kể trong thời gian học ngành văn hóa du lịch Trường ĐH Đồng Tháp, luôn ấp ủ ước mơ xây dựng một nông trại nghỉ dưỡng đặc trưng miền Tây - nơi du khách có thể sống chậm, sống xanh và sống cùng văn hóa bản địa.

Từ con trâu, ruộng lúa, ao sen... Trâm đã tạo dựng mô hình nông trại nghỉ dưỡng thuận thiên độc đáo

Năm 2018, sau khi ra trường, Trâm mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình Viet Mekong Farmstay với phương châm "thuận thiên canh tác, thuận tự nhiên phát triển, gắn với tình yêu đất sen hồng". Ban đầu, Trâm thuê đất ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (cũ), cải tạo, rửa phèn và hóa chất, rồi dựng lên nông trại nghỉ dưỡng mang đậm văn hóa bản địa.

Con trâu trở thành “đại sứ du lịch” ở nông trại của Trâm

Đến năm 2020, nhận thấy những "hệ sinh thái" du lịch nằm cách xa nhau, khó liên kết để du khách có nhiều trải nghiệm thú vị, Trâm quyết định chuyển địa điểm, đến huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (cũ) thuê hơn 4 ha đất để gầy dựng lại mô hình.

Du khách vui đùa bên đàn vịt

Tại nông trại của mình, Trâm đã nâng hình ảnh con trâu quen thuộc thành sản phẩm du lịch gần gũi và độc đáo. Đến đây, du khách có thể cưỡi trâu, cho trâu ăn, tắm sông cùng trâu, nghe kể chuyện về trâu với những ký ức êm đềm ở làng quê Nam bộ.

Cánh đồng sen bất tận trong nông trại

"Tôi muốn tái hiện không gian sống của ông bà xưa khi khẩn hoang vùng Đồng Tháp Mười, từ nhà tranh vách lá, ao sen, vườn rau đến các công cụ canh tác truyền thống. Tất cả đều đi theo hướng thuận thiên, tôn trọng nhịp điệu tự nhiên của đất trời", Trâm chia sẻ.

Du khách nhí trải nghiệm cưỡi trâu

Nằm giữa cánh đồng rộng lớn, Viet Mekong Farmstay trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm lại sự yên bình, rời xa phố thị. Tại đây, du khách được sống trọn vẹn với các mùa trong năm, tham gia hoạt động "một ngày làm nông dân" như cấy lúa ma, trồng sen, thu hoạch rau sạch, chăn vịt, bắt cá đồng, đổ bánh xèo, bánh khọt...

Mong muốn khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái

Hiện, nông trại của Trâm có nhiều lán trại và bungalowm được làm hoàn toàn từ gỗ, tre, lá. Không gian nghỉ dưỡng giữa đồng, bốn bề bao quanh bởi ruộng lúa, ao sen, giúp du khách khách thỏa thích trải nghiệm.

Bông súng trắng, lúa ma được trồng ở nông trại

Nguồn nguyên liệu thực phẩm chủ yếu từ nguồn nuôi trồng sạch trong hệ sinh thái tự nhiên tại nông trại. Nông sản được chế biến thành các món ăn theo hương vị đặc trưng, dân dã. "Buổi tối, du khách trải nghiệm bữa cơm dưới ánh đèn dầu, nghe đờn ca tài tử. Nhờ đó thu hút nhiều du khách quốc tế đến với nông trại", Trâm nói.

Nhiều lán trại và bungalowm được làm hoàn toàn từ gỗ, tre, lá để khách nghỉ dưỡng

Với mô hình du lịch này, Trâm nỗ lực khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái ngập nước Đồng Tháp Mười với hơn nhiều loại cỏ cây thân thảo, gỗ bản địa, phụ hồi giống sen hồng bản địa, cỏ năng lát, lúa ma, bông súng trắng, điên điển... Bên cạnh đó, Trâm nuôi các loại cá đồng phù hợp trong hệ sinh thái, tạo không gian nguyên sơ cho chim, cò về sinh sản.

Hiện, mỗi tháng nông trại của Trâm đón từ 200 - 300 lượt khách, trong đó có nhiều du khách đến từ châu Âu và Nhật Bản.

Tin liên quan

Thạch Sanh 'biến' vườn mít thành nông trại du lịch

Với vườn mít nằm ở vùng sâu thu hút du khách đến tham quan, chàng trai Lưu Thạch Sanh (27 tuổi, quê Hậu Giang) đang dần cho thấy nghề trồng cây ăn trái có thể thu thêm lợi nhuận ngoài việc bán trái.

Khám phá thêm chủ đề

Nông trại Miền Tây Nghỉ dưỡng du lịch du khách đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận