Cô gái miền Tây làm nông trại nghỉ dưỡng thu hút từ 200 - 300 lượt khách/tháng

Con trâu trở thành "đại sứ du lịch" ở nông trại
Ngọc Trâm kể trong thời gian học ngành văn hóa du lịch Trường ĐH Đồng Tháp, luôn ấp ủ ước mơ xây dựng một nông trại nghỉ dưỡng đặc trưng miền Tây - nơi du khách có thể sống chậm, sống xanh và sống cùng văn hóa bản địa.
Năm 2018, sau khi ra trường, Trâm mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình Viet Mekong Farmstay với phương châm "thuận thiên canh tác, thuận tự nhiên phát triển, gắn với tình yêu đất sen hồng". Ban đầu, Trâm thuê đất ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (cũ), cải tạo, rửa phèn và hóa chất, rồi dựng lên nông trại nghỉ dưỡng mang đậm văn hóa bản địa.
Đến năm 2020, nhận thấy những "hệ sinh thái" du lịch nằm cách xa nhau, khó liên kết để du khách có nhiều trải nghiệm thú vị, Trâm quyết định chuyển địa điểm, đến huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (cũ) thuê hơn 4 ha đất để gầy dựng lại mô hình.
Tại nông trại của mình, Trâm đã nâng hình ảnh con trâu quen thuộc thành sản phẩm du lịch gần gũi và độc đáo. Đến đây, du khách có thể cưỡi trâu, cho trâu ăn, tắm sông cùng trâu, nghe kể chuyện về trâu với những ký ức êm đềm ở làng quê Nam bộ.
"Tôi muốn tái hiện không gian sống của ông bà xưa khi khẩn hoang vùng Đồng Tháp Mười, từ nhà tranh vách lá, ao sen, vườn rau đến các công cụ canh tác truyền thống. Tất cả đều đi theo hướng thuận thiên, tôn trọng nhịp điệu tự nhiên của đất trời", Trâm chia sẻ.
Nằm giữa cánh đồng rộng lớn, Viet Mekong Farmstay trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm lại sự yên bình, rời xa phố thị. Tại đây, du khách được sống trọn vẹn với các mùa trong năm, tham gia hoạt động "một ngày làm nông dân" như cấy lúa ma, trồng sen, thu hoạch rau sạch, chăn vịt, bắt cá đồng, đổ bánh xèo, bánh khọt...
Mong muốn khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái
Hiện, nông trại của Trâm có nhiều lán trại và bungalowm được làm hoàn toàn từ gỗ, tre, lá. Không gian nghỉ dưỡng giữa đồng, bốn bề bao quanh bởi ruộng lúa, ao sen, giúp du khách khách thỏa thích trải nghiệm.
Nguồn nguyên liệu thực phẩm chủ yếu từ nguồn nuôi trồng sạch trong hệ sinh thái tự nhiên tại nông trại. Nông sản được chế biến thành các món ăn theo hương vị đặc trưng, dân dã. "Buổi tối, du khách trải nghiệm bữa cơm dưới ánh đèn dầu, nghe đờn ca tài tử. Nhờ đó thu hút nhiều du khách quốc tế đến với nông trại", Trâm nói.
Với mô hình du lịch này, Trâm nỗ lực khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái ngập nước Đồng Tháp Mười với hơn nhiều loại cỏ cây thân thảo, gỗ bản địa, phụ hồi giống sen hồng bản địa, cỏ năng lát, lúa ma, bông súng trắng, điên điển... Bên cạnh đó, Trâm nuôi các loại cá đồng phù hợp trong hệ sinh thái, tạo không gian nguyên sơ cho chim, cò về sinh sản.
Hiện, mỗi tháng nông trại của Trâm đón từ 200 - 300 lượt khách, trong đó có nhiều du khách đến từ châu Âu và Nhật Bản.
Bình luận (0)