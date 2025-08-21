Kiến tạo hạnh phúc từ nông trại

Không chỉ khơi dậy giấc mơ nông nghiệp bền vững, anh còn kiến tạo một nơi chốn để trẻ em quê nhà học tiếng Anh, thực hành kỹ năng sống và kết nối bạn bè quốc tế. Tất cả bắt đầu từ một ngọn lửa nhỏ mang tên "trách nhiệm với quê hương"...

Trần Thanh Hà bên trang trại những ngày mới thành lập ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Về quê, gieo mầm ước mơ

The Hygge Farm - một trang trại nhỏ nằm cách trung tâm Hội An chừng 30 km là điểm đến yêu thích của nhiều tình nguyện viên quốc tế và các gia đình trẻ mê trải nghiệm. Người sáng lập The Hygge Farm là Trần Thanh Hà, sinh năm 1993, một chàng trai từng học nông nghiệp công nghệ cao tại Israel, học giáo dục trải nghiệm tại Singapore và làm việc trong các trang trại hữu cơ tại Đan Mạch.

Mọi người đều nghĩ, sau những chuyến đi xa ấy, Hà sẽ chọn ở lại nước ngoài, nơi có điều kiện tốt hơn, thu nhập ổn định hơn. Nhưng không, Hà chọn về quê.

Hà tâm sự: "Xuất phát là học sinh nghèo ở một trường làng. Đến khi ra nước ngoài đi học, em nhận ra yếu kém về mặt ngoại ngữ là một rào cản rất lớn, khiến mình không thể tiếp thu hết những điều hay từ các nền nông nghiệp phát triển". Hà tiếp tục nói, đôi mắt lặng nhưng sáng rõ: "Chính sự khó khăn đó đã thôi thúc em phải tạo ra một nơi để trẻ em quê mình có môi trường rèn luyện, thực hành tiếng Anh một cách hiệu quả nhất".

Từ một trang trại chăn nuôi bò của gia đình, tháng 10.2021, Hà bắt tay xây dựng The Hygge Farm với 3 sứ mệnh chính: giáo dục trải nghiệm cho trẻ em về nông nghiệp truyền thống, học kỹ năng sống và thực hành tiếng Anh với người bản xứ; phát triển du lịch nông nghiệp; kết nối giao lưu văn hóa quốc tế.

The Hygge Farm giáo dục trải nghiệm cho trẻ em về nông nghiệp truyền thống, học kỹ năng sống và thực hành tiếng Anh với người bản xứ ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Vượt giông bão, giữ vững niềm tin

Không có khởi đầu nào dễ dàng, nhất là khi bạn chọn bắt đầu ở nơi phần lớn người trẻ đều đã rời bỏ. "Lúc em về, đất thì khô cằn, thanh niên thì lên phố, xung quanh là những rừng keo đang bào mòn từng tấc đất quê nhà... Bà con chưa tin. Họ quen với kiểu làm ăn truyền thống, nên thấy em - một thằng nhỏ từ đâu về loay hoay trồng rau sạch, làm nhà tranh, tiếp Tây… thì cười. Có người còn bảo, chắc được vài bữa", Hà kể.

Rồi bão Noru năm 2022 ập đến. Tan hoang. Những gì gây dựng gần như trắng tay sau một đêm. Nhưng Hà không bỏ cuộc. "Nếu không đủ quyết tâm thì chắc em đã quay lại phố từ lâu rồi. Em tin, nếu làm tử tế và kiên trì, rồi sỏi đá cũng nở hoa", Hà nói.

Những bông hoa đầu tiên là những đứa trẻ quê nghèo. Từng buổi chiều, lũ nhỏ lại ríu rít đến trang trại, học cách gieo hạt, nhặt rác, học tiếng Anh với các tình nguyện viên nước ngoài. Những đứa trẻ nhút nhát ngày nào, giờ tự tin hỏi han, bắt chuyện. Không ai nghĩ giữa làng quê lại có một nơi giúp các em thực hành tiếng Anh một cách tự nhiên đến vậy.

Và niềm tin ấy lan dần. Phụ huynh bắt đầu tin tưởng gửi con. Người dân bắt đầu ghé thăm. Các tour nhỏ "một ngày làm nông dân" dần được đón nhận. Tình nguyện viên quốc tế tìm về nhiều hơn, mang theo sự kết nối và lan tỏa tích cực.

"Học tập trong rừng", khuyến khích sự khám phá thực hành, trí tò mò và kết nối với thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Gieo chữ, trồng người

Hà nhớ lại thời sinh viên ở Huế, Hà đã từng lập một website nhỏ để kết nối tình nguyện viên quốc tế và sinh viên Việt. Ý tưởng đó giờ được áp dụng lại tại quê nhà, một cách cụ thể và đầy ý nghĩa.

The Hygge Farm tổ chức các lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tuần, các tình nguyện viên từ nhiều nước như Pháp, Hà Lan, Mỹ… đến nông trại, ở cùng Hà và hỗ trợ giảng dạy. Các lớp học không bảng đen phấn trắng, mà là những buổi kể chuyện, cùng làm bánh, chơi trò chơi, cùng đi gieo hạt, nhặt rau…, tất cả diễn ra bằng tiếng Anh.

Ý tưởng "Lớp học không tường" được Hà ấp ủ từ những ngày còn ở Đan Mạch và được thực hiện lại theo phong cách rất riêng tại Việt Nam. Thay vì lớp học truyền thống, các bạn nhỏ sẽ được học tập giữa cây cối, suối nước và bầu trời bao la, lấy chính khu rừng làm phòng thí nghiệm, sân chơi và nguồn cảm hứng.

Hà tâm sự: "Em muốn các bạn nhỏ học trong sự vui vẻ, thoải mái, thấy tiếng Anh là một công cụ để mở rộng thế giới".

Không chỉ trẻ em, các bạn sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, nông nghiệp hoặc du lịch cũng được Hà đón về trải nghiệm, thực tập và học hỏi. Với Hà, việc học phải đi đôi với thực hành và giáo dục nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Trẻ em được học cách tôn trọng thiên nhiên từ những hành động đơn giản như không hái hoa, bẻ cành bừa bãi, không vứt rác ra suối... ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

1 mô hình - 3 giá trị

Khác với các mô hình farmstay thương mại thông thường, The Hygge Farm chọn hướng đi chậm rãi nhưng bền vững. Mỗi góc nhỏ trong nông trại đều được thiết kế để phục vụ 3 sứ mệnh rõ ràng:

Nông trại giáo dục: Nơi trẻ em học về môi trường, kỹ năng sống và tiếng Anh qua trải nghiệm thực tế.

Nơi trẻ em học về môi trường, kỹ năng sống và tiếng Anh qua trải nghiệm thực tế. Du lịch nông nghiệp: Với các tour nửa ngày, một ngày hay hai ngày cho gia đình, học sinh, người nước ngoài đến trải nghiệm cách làm nông, chế biến món ăn truyền thống.

Với các tour nửa ngày, một ngày hay hai ngày cho gia đình, học sinh, người nước ngoài đến trải nghiệm cách làm nông, chế biến món ăn truyền thống. Giao lưu văn hóa: Tình nguyện viên quốc tế sinh hoạt và làm việc tại nông trại, cùng ăn ở với người bản địa, tạo môi trường trao đổi văn hóa thật sự.

"Ở đây, người nước ngoài học cách làm bánh tráng, bánh thuẫn còn trẻ em quê mình học nói 'thank you' bằng nụ cười. Sự học đôi khi chỉ cần vậy, giản dị và chân thành", Hà cười nói.

Từ những buổi trải nghiệm tại The Hygge Farm, Hà lồng ghép thêm thông điệp bảo vệ môi trường: hạn chế rác nhựa, tái sử dụng vật liệu, phân loại rác, tiết kiệm nước, trồng cây bản địa. Anh tin rằng, nếu trẻ em yêu thiên nhiên từ sớm, chúng sẽ là những người lớn tử tế với môi trường trong tương lai.

Những mầm xanh đang nảy nở, không chỉ trong đất mà trong lòng những đứa trẻ, những người mẹ quê và cả những vị khách phương xa ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hạnh phúc là hành trình trở về

Có lẽ điều khiến The Hygge Farm đặc biệt không chỉ là mô hình sáng tạo, mà là tấm lòng của người sáng lập. Trong cái tên "Hygge" - một từ tiếng Đan Mạch mang nghĩa "ấm cúng, bình yên", là ước vọng của Hà về một nơi chốn ai cũng thấy thuộc về.

"Em không mơ sẽ thay đổi cả thế giới. Em chỉ muốn thay đổi một góc nhỏ quê mình, nơi mà trẻ em nghèo được học, người lớn có kế sinh nhai và thiên nhiên được gìn giữ. Nếu mỗi người trẻ đều trở về, mang theo một hạt giống tốt, em tin làng quê sẽ lại nở hoa", Hà nói.

Hạnh phúc, đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà bắt đầu từ những quyết định can đảm. Như Hà, đã chọn quay về để vun trồng tương lai ngay trên mảnh đất mình sinh ra.