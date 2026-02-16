Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hướng dẫn viên trẻ đắt sô du lịch làng nghề miền Tây mùa tết

Duy Tân
Duy Tân
16/02/2026 11:21 GMT+7

Mùa du lịch tết không chỉ là dịp bùng nổ của các điểm tham quan mà còn là "mùa vàng" của nhiều hướng dẫn viên trẻ ở miền Tây.

Giúp du khách hiểu hơn về văn hóa làng nghề miền Tây

Những ngày cao điểm tết, khi du khách trong và ngoài nước đổ về miền Tây trải nghiệm không khí xuân, các hướng dẫn viên du lịch trẻ cũng bước vào giai đoạn làm việc bận rộn nhất trong năm.

Tại các làng nghề làm hủ tiếu truyền thống ở phường An Bình, thành phố Cần Thơ, mỗi ngày có hàng chục đoàn khách tham quan, tìm hiểu quy trình làm hủ tiếu thủ công, tạo nên nguồn việc dồi dào cho lực lượng hướng dẫn viên trẻ tự do.

Hướng dẫn viên trẻ đắt sô du lịch làng nghề miền Tây mùa tết- Ảnh 1.

Hướng dẫn viên trẻ dẫn đoàn tham quan làng nghề hủ tiếu ở Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: DUY TÂN

Phần lớn hướng dẫn viên là sinh viên hoặc người mới vào nghề, linh hoạt nhận tour theo lịch. Mỗi lượt dẫn đoàn, tùy quy mô khách, họ nhận thù lao từ 300.000 – 400.000 đồng. Với lịch kín, nhiều người có thể dẫn từ 2 - 3 đoàn mỗi ngày, thu nhập tăng đáng kể trong mùa cao điểm.

Không chỉ đơn thuần thuyết minh, các hướng dẫn viên trẻ còn kiêm nhiều vai trò như phiên dịch, hỗ trợ trải nghiệm làm hủ tiếu, quay clip cho du khách hay kết nối thêm điểm tham quan. Nhờ sự năng động, khả năng ngoại ngữ tốt và phong cách gần gũi, họ trở thành "cầu nối" giúp du khách hiểu hơn về văn hóa làng nghề miền Tây.

Hướng dẫn viên trẻ đắt sô du lịch làng nghề miền Tây mùa tết- Ảnh 2.

Lượng khách quốc tế tăng cao giúp hướng dẫn viên trẻ “đắt sô” mùa tế

ẢNH: DUY TÂN

Một số bạn chia sẻ, dịp tết gần như không có ngày nghỉ. Từ đầu tháng Chạp đến mùng 4, mùng 5, lịch tour luôn kín, đặc biệt là khách quốc tế và các đoàn gia đình từ TP.HCM, Hà Nội. Nhiều hướng dẫn viên chọn làm xuyên tết, đến sau mùng 5 mới bắt đầu nghỉ bù vài ngày trước khi quay lại công việc.

Theo các đơn vị lữ hành địa phương, nhu cầu trải nghiệm làng nghề, chợ nổi và du lịch nông nghiệp đang tăng mạnh, kéo dài từ tết đến hết tháng 5 thời điểm miền Tây bước vào mùa trái cây. Điều này giúp hướng dẫn viên trẻ có nguồn việc ổn định, không chỉ phụ thuộc vào cao điểm tết.

Hướng dẫn viên trẻ đắt sô du lịch làng nghề miền Tây mùa tết- Ảnh 3.

Hướng dẫn viên trẻ vừa thuyết minh, vừa hỗ trợ du khách trải nghiệm làm hủ tiếu

ẢNH: DUY TÂN

"Trường học thực tế" của hướng dẫn viên trẻ

Gắn bó với nghề hướng dẫn viên hơn 2 năm nay, Lưu Ngọc Cảnh hiện cộng tác với nhiều khách sạn, resort để nhận lịch tour. Cảnh cho biết, mùa cao điểm khách quốc tế thường kéo dài từ tháng 11 đến khoảng tháng 4 năm sau.

Hướng dẫn viên trẻ đắt sô du lịch làng nghề miền Tây mùa tết- Ảnh 4.

Hướng dẫn viên trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng du khách quốc tế tại lò hủ tiếu

ẢNH: DUY TÂN

Mỗi đoàn, Cảnh dẫn tour theo tuyến cố định từ chợ nổi Cái Răng đến tham quan, trải nghiệm tại làng nghề làm hủ tiếu truyền thống. Tại đây, du khách được thử làm hủ tiếu, thưởng thức các món đặc trưng như pizza hủ tiếu. Với mỗi đoàn dẫn, Cảnh có thu nhập khoảng 300.000 - 400.000 đồng/chuyến.

Tương tự, anh Phan Thanh Hiệp (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cho biết đã gắn bó với nghề hướng dẫn viên nhiều năm. Theo anh, dịp tết anh chỉ nghỉ duy nhất Mùng 1 để sum họp gia đình, sau đó quay lại công việc. Khách Việt thời điểm này còn ít, thường từ sau mùng 1 mới bắt đầu đi du xuân, cao điểm rơi vào mùng 2–3. Hiện tại, phần lớn các đoàn anh dẫn chủ yếu là khách nước ngoài.

Hướng dẫn viên trẻ đắt sô du lịch làng nghề miền Tây mùa tết- Ảnh 5.

Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm làm hủ tiếu

ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh thu nhập, công việc còn mang lại nhiều trải nghiệm quý. Không ít bạn xem đây là "trường học thực tế" để rèn kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và tích lũy kiến thức văn hóa. Nhiều người sau vài mùa tết đã chuyển sang làm hướng dẫn viên chuyên nghiệp hoặc mở dịch vụ tour riêng.

Sự năng động của lực lượng hướng dẫn viên trẻ đang góp phần làm mới hình ảnh du lịch miền Tây gần gũi, chân thật nhưng không kém phần hiện đại. Trong dòng người ngược xuôi du xuân, họ lặng lẽ trở thành những "đại sứ văn hóa" mang hồn tết phương Nam đến với du khách bốn phương.


