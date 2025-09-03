Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những phần mềm diệt virus bị xem là tệ hơn chương trình độc hại

Kiến Văn
Kiến Văn
03/09/2025 14:30 GMT+7

Phần mềm diệt virus được thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa và chương trình độc hại tấn công máy tính.

Tuy nhiên, một số phần mềm diệt virus lại gây ra những vấn đề tương tự như các mối đe dọa mà chúng tuyên bố có khả năng ngăn chặn, bao gồm làm chậm máy tính, gây treo máy và cài đặt các công cụ không mong muốn.

Những phần mềm diệt virus bị xem là tệ hơn chương trình độc hại - Ảnh 1.

Người dùng nên quan tâm nhiều đến việc lựa chọn phần mềm chống virus

ẢNH: TOM'S GUIDE

Phần mềm McAfee

Đây là một trong những phần mềm diệt virus thường được cài sẵn trên máy tính Dell và HP. Khi khởi động lần đầu, McAfee có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống, gây khó chịu cho người dùng. Ngay cả người sáng lập John McAfee cũng đã chỉ trích sản phẩm này khi cho rằng nó gây ra nhiều phiền toái với các thông báo nâng cấp và chiêu trò hù dọa.

Hơn nữa, McAfee thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân, từ thông tin mua sắm đến dữ liệu từ các cuộc trò chuyện, khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái. Việc gỡ cài đặt McAfee cũng không đơn giản khi nó thường để lại các tệp và dịch vụ khó xóa.

Phần mềm Norton

Norton là một phần mềm diệt virus mà nhiều người từng sử dụng, nhưng cũng không ít người phàn nàn về hiệu suất máy tính giảm sút khi cài đặt phần mềm này. Người dùng thường gặp phải tình trạng quảng cáo phiền phức và khó khăn trong việc gỡ bỏ phần mềm này.

Mặc dù Norton đã có những thay đổi với phần mềm trong thời gian qua, bao gồm việc tích hợp tính năng bảo vệ người dùng đào tiền điện tử, công ty vẫn duy trì nhiều chính sách ảnh hưởng đến người dùng. Chính sách bảo mật của Norton cho thấy họ thu thập nhiều thông tin cá nhân, đặt ra câu hỏi về mức độ cần thiết của việc này.

Những phần mềm diệt virus bị xem là tệ hơn chương trình độc hại - Ảnh 2.

Từng rất phổ biến nhưng Norton không còn nhiều người ưa chuộng

ẢNH: PCWORLD

Phần mềm Avast/AVG

Đây là hai phần mềm diệt virus thuộc cùng một công ty và thường được cài sẵn trên các thiết bị mới. Tuy nhiên, lịch sử thu thập và bán dữ liệu duyệt web của Avast đã bị Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ ghi nhận, khiến nhiều người lo ngại về tính bảo mật.

Mặc dù CEO của Avast đã xin lỗi về hành vi nói trên, nhưng việc một công ty diệt virus xử lý sai dữ liệu người dùng vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, người dùng cũng thường xuyên nhận được các thông báo nâng cấp gây phiền toái từ phần mềm này.

Phần mềm diệt virus là cần thiết để bảo vệ người dùng trước các cuộc tấn công mạng, nhưng việc lựa chọn chúng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Thay vì chỉ dựa vào tính năng bảo vệ được quảng cáo về sản phẩm, người dùng cũng nên xem xét đến hiệu suất và chính sách bảo mật của các sản phẩm này.

Khám phá thêm chủ đề

Phần mềm Diệt virus Norton Mcafee AVAST AVG
Xem thêm bình luận