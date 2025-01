Những phim đáng trông đợi năm 2025

Các tờ báo, tạp chí chuyên ngành giải trí nhìn nhận trong năm 2025, những dự án điện ảnh chuyển thể, tái khởi động, phần hậu truyện, hay phim do các đạo diễn lớn cầm trịch sẽ đổ bộ rạp chiếu trong suốt cả năm, hứa hẹn tạo nên một năm sôi động của màn bạc.

Ở mảng phim người đóng, nổi cộm trong danh sách đáng trông đợi phần lớn đến từ hãng Disney - "gã khổng lồ" màn bạc năm 2024. Nhiều dự án trong này đều thuộc các công ty con do Disney sở hữu như Marvel, Pixar, 20th Century Studios, số còn lại do Disney sản xuất. Có thể điểm qua một vài dự án tiêu biểu như Captain America: Brave New World (dự kiến chiếu ngày 14.2), Thunderbolts* (ngày 2.5) hay The Fantastic Four: First Steps (ngày 25.7) - cả ba đều do Marvel sản xuất. Cuối năm, bom tấn Avatar: Fire and Ash (ngày 29.12) sẽ tiếp tục "hâm nóng" phòng vé trong mùa lễ hội nhộn nhịp.

Phim Avatar: Fire and Ash của đạo diễn James Cameron hứa hẹn sẽ tạo "cơn sốt" phòng vé cuối năm 2025 ẢNH: 20TH CENTURY STUDIOS

Một số phim quan trọng khác được trông đợi sẽ đóng góp doanh thu cũng như khiến diện mạo của phòng vé năm nay sôi động không kém đến từ các hãng phim khác gồm: Paddington in Peru (14.2), Mickey 17 (7.3), Snow White (21.3), Mission: Impossible - The Final Reckoning (23.5), How to Train Your Dragon (13.6), hay sự trở lại của thương hiệu kinh dị nổi tiếng qua phim 28 Years Later (ngày 20.6), thương hiệu khủng long nổi tiếng tái xuất với Jurassic World Rebirth (2.7), bản mới của thương hiệu siêu nhân Superman (11.7), phim kỳ ảo Wicked: Part Two (21.10).

Ở mảng phim hoạt hình, nhiều tác phẩm được trông đợi sẽ "ăn nên làm ra" sau 1 năm thể loại này thành công tại phòng vé. "Ông lớn" Disney lại có 2 phim tiêu biểu, gồm Elio (13.6) và Zootopia 2 (26.11). Nếu nhìn cụ thể vào các dự án đang chờ ra rạp của Disney, hãng này nắm trong tay những "át chủ bài" phòng vé từ dòng phim người đóng, làm lại từ bản hoạt hình kinh điển và cả hoạt hình.

Bên ngoài Hollywood, một tân binh được người hâm mộ chờ đợi là phần phim điện ảnh tiếp theo trong thương hiệu hoạt hình Nhật Bản (anime) Thanh gươm diệt quỷ là Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle đã lên lịch chiếu trong năm 2025.