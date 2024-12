‘Kraven the Hunter’ mang hương vị mới cho Marvel

So với nguyên tác truyện tranh Marvel, Kraven the Hunter đã thay đổi một vài yếu tố xoay quanh nguồn gốc của Kraven nhằm tạo ra thêm chiều sâu cho nhân vật.

Nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson vào vai Kraven ẢNH: GALAXY

Nam diễn viên chiến thắng giải Quả cầu vàng Aaron Taylor-Johnson vào vai Kraven - con trai của người cha gangster tàn nhẫn (Russell Crowe) - bắt đầu con đường trả thù với hậu quả tàn khốc, chỉ để trở thành thợ săn vĩ đại nhất thế giới.

Trong truyện tranh, Kraven là tay súng để ngực trần, mặc quần da báo và áo vest da được biết đến là một trong những kẻ thù đáng chú ý của Người Nhện.

Khác với bản gốc chỉ muốn chinh phục các con quái thú, trở thành thợ săn đỉnh cao, Kraven do Aaron Taylor-Johnson thể hiện, lại muốn bảo vệ các loài động vật hoang dã, tiêu diệt những tên tội phạm đang hủy hoại thế giới. Ghét người cha tàn bạo, anh vẫn yêu thương cậu em trai Dmitri (Fred Hechinger) nhút nhát. Mối quan hệ giữa ba cha con được xây dựng khá thú vị và giải thích rõ được quyết định của họ sau này.

Trailer phim Kraven the Hunter

Kraven the Hunter, do J.C.Chandor đạo diễn, là một trong những bộ phim hành động mãn nhãn, thỏa mãn không chỉ fan thể loại siêu anh hùng mà còn là cả những ai yêu thích phim ảnh kịch tích. Bên cạnh yếu tố hành động, Kraven the Hunter cũng được đầu tư một kịch bản khá lôi cuốn. Phim cài cắm một cuộc chiến băng đảng quy mô và khốc liệt giữa các nhóm mafia.

Dù Kraven có thể là thợ săn vĩ đại nhất thế giới, nhưng nhân vật phản diện trong truyện tranh này không thể khiến phim leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé tại Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Cảnh hành động trong Kraven the Hunter ẢNH: IMDB

Kraven the Hunter ra mắt ở vị trí thứ 3 về doanh thu với 11 triệu USD từ 3.211 rạp chiếu, trở thành màn ra mắt tệ nhất trong Vũ trụ Marvel của Sony sau Madame Web (15,3 triệu USD) hồi tháng 2.2024, nhận số điểm thấp nhất từ trước đến nay của loạt phim từ các nhà phê bình và khán giả với 15% trên Rotten Tomatoes và điểm "C" trên CinemaScore. Sự đón nhận như vậy báo hiệu rằng, trừ khi có phép màu trong kỳ nghỉ Giáng sinh, Kraven the Hunter khó đạt doanh thu cao trong suốt tháng 12. Dẫn đầu doanh thu là Moana 2 với 26,6 triệu USD, đạt 337,5 triệu USD ở Bắc Mỹ và 717 triệu USD trên toàn cầu tính cho đến nay. Wicked vẫn giữ vị trí thứ 2 với doanh thu đáng kinh ngạc là 22,5 triệu USD trong tuần thứ 3 ra rạp.

Bộ phim mới nhất của Sony bị trì hoãn nhiều lần trong quá trình sản xuất, tốn hơn 110 triệu USD khi ban đầu được "bật đèn xanh" với kinh phí 90 triệu USD nhưng đã tăng vọt sau cuộc đình công của các biên kịch và diễn viên vào năm ngoái.

Kraven the Hunter (tựa Việt: Kraven: Thợ săn thủ lĩnh) ra rạp Việt từ ngày 13.12.