Những phim Việt có doanh thu cao và thảm bại từ đầu 2023 đến nay

Tính đến chiều 17.5, bộ phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân (thriller) Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh do Lý Hải đạo diễn, đã đạt được 253 tỉ đồng doanh thu (theo Box Office Vietnam – trang thống kê số liệu phòng vé độc lập tại Việt Nam).

Những phim dẫn đầu

Hiện, sau 19 ngày ra mắt (công chiếu từ 28.4), bộ phim Lật mặt 6 được các rạp trên toàn quốc sắp xếp tổng cộng 2.606 suất chiếu mỗi ngày - giảm hơn 2.000 suất so với những ngày đầu công chiếu vì phải chia suất cho bom tấn Vệ binh dải ngân hà 3 (ban đầu có 1.611 suất, chiếu rạp từ 5.5, nay chỉ còn 1.281 suất, đang thu được hơn 45 tỉ đồng).

Phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh ĐPCC

Thái Hòa và Thu Trang trong phim Con Nhót mót chồng ĐPCC

Trong khi đó, bộ phim Con Nhót mót chồng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng với cặp diễn viên chính Thu Trang – Thái Hòa đang còn 700 suất chiếu, thu được 73 tỉ đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, phim dẫn đầu doanh thu phim Việt chính là Nhà bà Nữ của Trấn Thành với 475 tỉ đồng.

Phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải xếp vị trí thứ 2 (sẽ còn cao hơn con số 253 tỉ đồng đang thu được vì vẫn còn chiếu tại rạp, và cũng lọt vào Top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, sau vị trí thứ 2 là Bố già với 425 tỉ đồng).

Anh Tú (trái) và Mạc Văn Khoa trong Siêu lừa gặp siêu lầy ĐPCC

Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa ở vị trí thứ 3 với 121,418 tỉ đồng. Chị chị em em 2 do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn giữ vị trí thứ 4 với 121,073 tỉ đồng. Con Nhót mót chồng do Thu Trang sản xuất tạm thời ở vị trí thứ 5 với 73 tỉ đồng.

Các phim Việt có doanh thu kém

Phim Khi ta hai lăm do Luk Vân đạo diễn, chiếu rạp hồi đầu tháng 3 năm nay chỉ thu gần 3 tỉ đồng. Phim quy tụ dàn diễn viên: Midu, Lê Dương Bảo Lâm, Lãnh Thanh, Phú Thịnh…, đa phần nhận những bình luận chê bai từ khán giả và giới chuyên môn vì cách làm phim thiếu đầu tư. Dù được quảng bá là "phim mang màu sắc thanh xuân tươi mới" nhưng Khi ta hai lăm lại mắc quá nhiều lỗi: ôm đồm nhiều tình tiết câu chuyện, cách dẫn dắt lúng túng, diễn xuất gượng gạo...

Phim Khi ta hai lăm rời phòng vé với doanh thu chưa tới 3 tỉ đồng ĐPCC

Phim Biệt đội rất ổn của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp với dàn diễn viên: Hoàng Oanh, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Quang Tuấn, Võ Tấn Phát, Ngọc Phước… chiếu vào cuối tháng 3, thu được 10 tỉ đồng bởi sự "bất ổn" gần như ở mọi yếu tố: câu chuyện nhảm nhí, không có một cơ sở nào đủ thuyết phục về lý do các nhân vật đi theo một phi vụ trộm cắp, những màn chọc cười kém duyên, bối cảnh sơ sài, góc quay đơn giản...

Phim Biệt đội rất ổn bị chê về chất lượng làm như web-drama ĐPCC

Vong nhi do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn thu được hơn 24,8 tỉ đồng (chiếu vào 3.2). Phim không mới với đề tài lên án nạn nạo phá thai do kịch bản bị rời rạc, dàn trải với ba tuyến nhân vật thiếu tính kết nối. Phong cách hù dọa của phim có phần rơi vào lối mòn, không đủ "ép phê" so với tính chất một bộ phim thể loại kinh dị.

Nếu tính cả hai phim chiếu nối từ cuối tháng 12.2022 qua tháng 1.2023 thì danh sách phim Việt còn có phim hành động Thanh Sói của Ngô Thanh Vân với doanh thu tổng cộng đạt 22,9 tỉ đồng. Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái của đạo diễn Lê Bình Giang, với diễn xuất của Sam, Trần Nghĩa, Trần Phong, hoa hậu Tiểu Vy, Minh Dự, Lan Phương… thu được 12 tỉ đồng.

Bất ngờ với phim tài liệu Việt

Thể loại phim tài liệu trước nay vốn khá kén người xem tại rạp (dù đã từng có nhiều phim tài liệu chiếu rạp trước đó), nhưng trong những tháng đầu năm 2023 này, có hai phim tài liệu Việt chiếu rạp gây bất ngờ khi thu hút khán giả.

Đạo diễn Hà Lệ Diễm và poster phim Những đứa trẻ trong sương NSCC

Phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương (vừa đoạt giải Phim hay nhất Hạng mục Phim châu Á dự thi tại LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023) có doanh thu khả quan nhờ được khán giả khen ngợi, truyền miệng nhau mua vé xem. Ít ai ngờ, một bộ phim tài liệu kể về Di, cô bé người H'Mông 13 tuổi phải đối mặt với "tục kéo vợ" ở vùng cao Tây Bắc, của một nữ đạo diễn người Tày - Hà Lệ Diễm (sinh năm 1992 tại Bắc Kạn), tốt nghiệp ngành Báo chí tại Đại học KHXH&NV Hà Nội lại thu hút khán giả đến thế (phim từng lọt vào danh sách rút gọn 15 phim tranh giải Oscar 2023 ở hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc). Phim đã thu về hơn 2,5 tỉ đồng tiền bán vé tại rạp Việt, dù ít suất chiếu nhưng gần như kín chỗ, phần đông là khán giả trẻ.

Ca sĩ Mỹ Tâm tại rạp chiếu khi giao lưu với khán giả THẮNG ĐẶNG

Trong khi đó, bộ phim tài liệu âm nhạc Tri Âm The Movie: Người giữ thời gian của ca sĩ Mỹ Tâm chỉ chiếu tại rạp 1 tuần (từ 8.4) đã nhận được sự ủng hộ và tình cảm của hơn 140.000 khán giả trên khắp cả nước, có được doanh thu tổng cộng 12,311 tỉ đồng. Trước Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP từng chiếu rạp phim tài liệu Sky tour movie vào tháng 6.2020 và sau 10 ngày rút khỏi rạp, doanh thu của phim đạt 10,069 tỉ đồng.