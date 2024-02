Những 'phù thủy âm nhạc' đứng sau thành công của ca sĩ gen Z

Các nhà sản xuất âm nhạc (music producer) kỳ cựu như Đức Trí, Huy Tuấn, Quốc Trung, Võ Thiện Thanh, Nguyễn Hải Phong, Touliver… vẫn đang duy trì hoạt động trong nghề, nhưng có thể thấy vài năm gần đây đã có một thế hệ producer trẻ đang trỗi dậy.



Khi nhà sản xuất xếp ngang hàng ca sĩ

Những gương mặt trẻ này đã có những bước tỏa sáng, ghi dấu ấn đậm nét trong các EP/album của nhiều ca sĩ gen Z với những bản phối đa dạng thể loại âm nhạc. Ngoài ra, những producer trẻ này cũng dần "làm chủ" vai trò giám đốc âm nhạc của hàng loạt chương trình ca nhạc lớn, thu hút sự đón nhận của đông đảo khán giả, như DTAP với loạt chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Vietnam Idol, Làn Sóng Xanh…

Nhóm DTAP NSCC

Nhà sản xuất 2pillz

Nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền

Wren Evans và itsnk (phải)

Sự nổi bật của các producer trẻ hiện nay đã khiến nhiều giải thưởng âm nhạc trong năm qua tăng cường, bổ sung hạng mục Nhà sản xuất âm nhạc của năm, ngoài giải Hòa âm phối khí thường thấy, như giải Làn Sóng Xanh, We Choice, Cống hiến… với tiêu chí trao giải cho "các nhà sản xuất âm nhạc có tác phẩm nổi bật, được yêu thích, có tính sáng tạo, có đóng góp vào sự đa dạng và phát triển của nhạc Việt".

Những gương mặt được đánh giá cao là DTAP với album Vũ trụ cò bay của Phương Mỹ Chi, Hứa Kim Tuyền với album Minh tinh của Văn Mai Hương, 2pillz với album ái của tlinh và chương trình Rap Việt, Wren Evans và itsnk với album Loi choi của Wren Evans, Kewtiie với ca khúc Ngủ một mình của Hieuthuhai...

Bên cạnh đó, một loạt producer trẻ khác cũng đang có nhiều dấu ấn nổi bật, có thể kể như DươngK (đứng sau chuỗi hit "đu đưa" của Bích Phương, những bản hit trong Rap Việt như Người miền núi chất của Double2T, Khi cơn mơ dần phai của Tez... và mới đây là Tóc ngắn của Mỹ Linh - Liu Grace - Pháp Kiều), Onionn (với những ca khúc hit của Sơn Tùng M-TP và Mono), Shiki (album Đánh đổi của rapper Obito), Lope Phạm (album 99% của MCK), Wokeup (Phong long của Low G - Obito, Dân chơi sao phải khóc của Rhyder - Andree), Machiot (với nhiều bản hit trong Rap Việt mùa 3), Drum7 (các ca khúc hit của Tăng Duy Tân, Vũ Phụng Tiên), Masew (Thị Mầu, Kén cá chọn canh của Hòa Minzy và Rap Việt), Trid Minh (Anh là ngoại lệ của em - Phương Ly)…

Một điều thú vị ở thời buổi âm nhạc hiện nay là các producer tài năng này không như thế hệ trước là chỉ đứng sau, "gia cố sản phẩm" thành công cho các ca sĩ, mà đã "bước ra ánh sáng", được lộ diện trên cả poster, được đặt tên ngang hàng ca sĩ trình bày trên tựa sản phẩm. Điều đó giúp họ nổi bật không khác gì "ngôi sao", được công chúng mến mộ không thua kém gì những nghệ sĩ trình diễn.

"Nhà sản xuất âm nhạc của năm" giải Làn Sóng Xanh 2023 với album Loi choi là itsnk (tên thật Lê Nam Khánh, sinh năm 2000 tại Hà Nội và hiện sống ở Mỹ) với sở trường thể nghiệm các dòng nhạc khác nhau giúp sản phẩm vừa bắt tai, vừa có hòa âm phối khí mang âm hưởng rất quốc tế. itsnk từ một "nhân tố underground" hiện trở thành một trong những nhà sản xuất được nhiều ca sĩ, công ty âm nhạc săn đón, đặt hàng.

Xu hướng kết hợp nhóm, nỗ lực tạo nên sự khác biệt

Hiện những producer trẻ riêng lẻ trên còn đang có xu hướng kết hợp cùng nhau, tạo thành những nhóm producer ngày càng "hùng mạnh", hoạt động hiệu quả hơn để hỗ trợ nhau trong việc tung ra các sản phẩm âm nhạc có chất lượng độc đáo và bùng nổ trên thị trường, như đội ngũ nghệ sĩ tài năng của S•Hube Label (ra mắt tháng 3.2023) với DươngK, Hứa Kim Tuyền, Kai Đinh, TDK, Wokeup, 2pillz, Trid Minh, Minh Đạt Nguyễn, NewL...

Mô hình nhóm sáng tác cho ca khúc đã quen thuộc trên thế giới nhưng vẫn còn khá mới mẻ tại VN. Sự thành công của DTAP là một hiện tượng đặc biệt, thể hiện hiệu quả của mô hình nhóm các nhà sản xuất âm nhạc với 3 thành viên gồm Thịnh Kainz, Kata Trần và Tùng Cedrus còn rất trẻ tuổi (được sự dìu dắt và đào tạo của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong từ những bước đầu tiên). Được mệnh danh là "phù thủy âm nhạc" mới của VN, nhà sản xuất DTAP từ cái tên đứng sau thành công của Hoàng Thùy Linh, hiện đã trở thành nhóm producer bảo chứng chất lượng sản phẩm cho nhiều nghệ sĩ.

Thế hệ người trẻ làm âm nhạc hiện tại không chỉ biết nắm bắt những xu hướng âm nhạc mới trên thế giới để giúp nhạc Việt ngày càng hiện đại hơn, mà còn mạnh dạn đưa thanh âm truyền thống VN vào các bản phối hiện đại để tạo nên sự khác biệt. Cách các producer trẻ phối hợp nhuần nhuyễn giữa nhạc cụ dân tộc cùng với nhạc điện tử tạo nên âm hưởng hiện đại mà vẫn rất VN, được giới chuyên môn đề cao, nhưng vẫn không hề kén khán giả bởi giai điệu hợp thời và gần gũi.

Chính sự sáng tạo này đã giúp nhạc Việt có được những "cơn sốt" ủng hộ nồng nhiệt và lan rộng từ người yêu nhạc trong nước lẫn quốc tế, như See tình và các ca khúc của Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi do DTAP thực hiện; Thị Mầu, Kén cá chọn canh của Hòa Minzy do Masew làm; Em xinh của Mono do Onionn sản xuất âm nhạc; Người miền núi chất của Double2T, Chài điếp noọng của Hòa Minzy và Doube2T, Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì của Phúc Du với nhà sản xuất DươngK…

Ca sĩ Hà Anh Tuấn khi tham dự đêm trao giải Làn Sóng Xanh đã phát biểu: "Ngày hôm nay tôi được nghe một thứ âm nhạc của các bạn trẻ, khác hẳn thứ âm nhạc của thế hệ chúng tôi. Tất nhiên những bài nhạc đang thống lĩnh nhạc Việt hiện tại hay và đáng thưởng thức". Còn ca sĩ Noo Phước Thịnh bày tỏ sự thích thú trước làn gió âm nhạc mới mẻ mà những nghệ sĩ gen Z đem đến cho người yêu nhạc và chia sẻ: "Tôi phải luôn cập nhật những bài nhạc của gen Z, của âm nhạc mới bây giờ và sắp tới chắc chắn tôi sẽ có nhiều sự hợp tác hơn với các nhà sản xuất âm nhạc mới vô cùng tài năng của nhạc Việt hiện nay".