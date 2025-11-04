Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những quốc gia có hai, thậm chí tới ba thủ đô

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
04/11/2025 08:32 GMT+7

Một số quốc gia phá vỡ quy tắc chỉ có một thủ đô, bằng cách chia thủ đô dựa trên chức năng chính trị, kinh tế, lịch sử hoặc văn hóa.

Chẳng hạn, Nam Phi có hơn hai thủ đô, trong khi Indonesia đang có kế hoạch xây dựng một thủ đô mới, ngoài Jakarta, thủ đô hiện tại và là một trong những thành phố lâu đời nhất Đông Nam Á vẫn có người sinh sống. Dưới đây là một số quốc gia có nhiều hơn một thủ đô, phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Nam Phi

Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu ba thủ đô. Pretoria là thủ đô hành chính, nơi đặt trụ sở của tổng thống, các bộ ngành và đại sứ quán; Cape Town là thủ đô lập pháp, nơi đặt trụ sở của quốc hội, và Bloemfontein là thủ đô tư pháp, nơi đặt tòa phúc thẩm tối cao.

Những quốc gia có hai, thậm chí tới ba thủ đô - Ảnh 1.

Mùa xuân ở thủ đô Pretoria

ẢNH: Vanessa Bentley

Hà Lan

Quốc gia này chia thủ đô thành hai phần dựa trên chức năng văn hóa và chính quyền. Amsterdam là thủ đô chính thức, đại diện cho lịch sử và văn hóa của đất nước, đồng thời là nơi tổ chức các nghi lễ hoàng gia và sự kiện quốc gia. Trong khi đó, The Hague là thủ đô hành chính hoặc chính trị, vì đây là nơi đặt trụ sở của chính phủ, quốc hội và tòa án tối cao.

Burundi

Trước năm 2018, Burundi chỉ có thủ đô duy nhất là Bujumbura. Tuy nhiên, vào năm 2018, đất nước đã chuyển thủ đô chính trị đến Gitega, nơi hiện là trụ sở của tổng thống, các văn phòng chính phủ và cơ quan hành chính. Trong khi đó, Bujumbura vẫn là thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế chính, và được gọi là thủ đô kinh tế hoặc thương mại.

Afghanistan

Kabul là thủ đô chính thức và chính trị của Afghanistan, nơi đặt trụ sở chính phủ, quốc hội, các bộ và đại sứ quán. Trong khi đó, Kandahar là thủ đô lịch sử và tâm linh.

Indonesia

Những quốc gia có hai, thậm chí tới ba thủ đô - Ảnh 2.

Thủ đô Jakarta với khoảng 12 triệu người

ẢNH: Kayak

Jakarta là thủ đô chính thức của Indonesia và cũng là thành phố lớn nhất cả nước, trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa. Tuy nhiên, vào năm 2022, chính phủ đã công bố kế hoạch chuyển thủ đô đến thành phố Nusantara đang được xây dựng.

Sri Lanka

Sri Jayawardenepura Kotte hay Kotte là thủ đô chính thức của Sri Lanka, nơi đặt trụ sở quốc hội. Trong khi đó, Colombo vẫn là trung tâm kinh tế và thực hiện nhiều chức năng của chính phủ. Đây là nơi đặt văn phòng tổng thống, các bộ và đại sứ quán.

Benin

Porto-Novo là thủ đô chính thức, được chọn vì lịch sử và tầm quan trọng mang tính biểu tượng của nó. Nhưng trên thực tế, phần lớn quyền lực của đất nước nằm ở Cotonou. Đây là thành phố lớn nhất, nơi đặt văn phòng tổng thống, các bộ chủ chốt, đại sứ quán và cảng biển chính và sầm uất nhất cả nước.

Bolivia

Những quốc gia có hai, thậm chí tới ba thủ đô - Ảnh 3.

Thủ đô Sucre của Bolivia

ẢNH: AP

Bolivia cũng là một trong số ít quốc gia có hai thủ đô. Sucre là thủ đô hiến pháp hoặc tư pháp vì nơi đây có tòa án tối cao, trong khi La Paz là thủ đô hành chính hoặc chính trị - nơi đặt các văn phòng chính phủ, quốc hội và dinh tổng thống.

Chile

Không giống như các quốc gia chia tách thủ đô, Chile có một thủ đô chính thức là Santiago, nơi có dinh tổng thống La Moneda, tòa án tối cao, các bộ và đại sứ quán nước ngoài. Tuy nhiên, quốc hội họp tại Valparaiso, được gọi là thủ đô lập pháp.

Malaysia

Những quốc gia có hai, thậm chí tới ba thủ đô - Ảnh 4.

Thủ đô Kuala Lumpur

Trước năm 1999, Malaysia chỉ có một thủ đô duy nhất, Kuala Lumpur, là thành phố lớn nhất cả nước. Nơi đây là trụ sở quốc hội và cung điện hoàng gia. Tuy nhiên, để giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông tại Kuala Lumpur, Malaysia đã chọn Putrajaya làm thủ đô hành chính. Putrajaya hiện là nơi đặt trụ sở của văn phòng thủ tướng, các bộ ngành chủ chốt và hầu hết các cơ quan hành chính liên bang.

Eswatini

Mbabane được gọi là thủ đô hành chính của Eswatini, nơi đặt các văn phòng chính phủ, bộ ngành và hầu hết các đại sứ quán, đồng thời xử lý các công việc hành chính hàng ngày. Mặt khác, Lobamba được gọi là thủ đô lập pháp và hoàng gia, nơi đặt quốc hội và dinh thự hoàng gia của đất nước ở phía nam châu Phi này.

Bờ Biển Ngà

Yamoussoukro được chọn làm thủ đô chính thức để vinh danh nơi sinh của vị tổng thống đầu tiên, nơi có dinh tổng thống, quốc hội và một số văn phòng chính phủ. Abidjan là thủ đô kinh tế của đất nước, nơi đặt trụ sở của các bộ, đại sứ quán, doanh nghiệp và sàn giao dịch chứng khoán.

Ngắm những bức ảnh vừa mê hoặc vừa ma quái về động vật hoang dã

Ngắm những bức ảnh vừa mê hoặc vừa ma quái về động vật hoang dã

Bức ảnh chụp con linh cẩu quý hiếm đứng trước tòa nhà bỏ hoang tại một thị trấn khai thác kim cương cũ ở Namibia đã giành giải thưởng Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm 2025.

