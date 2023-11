Những quốc gia khó xin visa nhất thế giới

Một số quốc gia có chính sách thị thực thông thoáng, trong khi những quốc gia khác lại khiến việc xin thị thực du lịch trở nên khó khăn hơn. Có nhiều lý do để chuyện du lịch đến một quốc gia gần như không thể, bao gồm không cấp thị thực du lịch vì lý do an toàn và chính trị; đơn xin cấp thị thực khó thực hiện và khiến người xin cấp thị thực không thể nộp đơn; lại có quốc gia đóng cửa với phần còn lại của thế giới...



Dưới đây là danh sách 10 quốc gia khó xin thị thực nhất:

Nga

Một điều khiến quá trình xin thị thực đến Nga trở nên khó khăn là có rất nhiều câu hỏi trong mẫu đơn đăng ký - đặc biệt nếu là công dân Mỹ, bạn phải trả lời số lượng câu hỏi gấp đôi.

Để được chấp thuận visa Nga, bạn phải liệt kê từng chuyến đi đã thực hiện trong mười năm qua, với thông tin chi tiết về nơi đã đi, thời gian và thời gian ở lại. Tuy nhiên, nếu điền đơn xin thị thực chính xác và cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu, bạn có thể nhận được thị thực đến Nga.

Cuba

Đất nước này đặc biệt khó đến thăm đối với công dân Mỹ. Nếu là người Mỹ, bạn không thể nhập cảnh vào Cuba vì mục đích du lịch mà phải đi theo một trong 11 chương trình du lịch được cấp phép. Trong trường hợp được phép nhập cảnh vào Cuba, khách Mỹ sẽ nhận Thẻ du lịch màu hồng - khác với Thẻ du lịch xanh được cấp cho các quốc tịch khác.

Iran

Khó xin thị thực vào Iran chủ yếu là do du khách cần phải có mã xác minh trước khi nộp đơn xin thị thực. Mã ủy quyền này do Bộ Ngoại giao Iran cấp, nhưng một cơ quan du lịch chính thức của Iran phải xin mã trên thay mặt du khách.

Tuy nhiên, nhờ sử dụng eVisa, quy trình xin thị thực du lịch đến Iran đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, công dân một số quốc gia hiện có thể nộp đơn xin thị thực tại cửa khẩu (với sự chấp thuận trước). Tuy nhiên, nếu bạn đến từ các quốc gia sau, thị thực tại cửa khẩu không được cấp - đặc biệt nếu hành trình có đến Israel trong 6 tháng qua: Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Tây Sahara, Bangladesh, Colombia, Ấn Độ, Iraq, Jordan, Nepal, Pakistan, Somali, Sri Lanka...

Turkmenistan

Là một trong những quốc gia ít được ghé thăm nhất trên thế giới do có chính sách thị thực cứng nhắc. Việc xin thị thực đặc biệt khó khăn vì yêu cầu tất cả mọi người phải xin thị thực, ngoại lệ bao gồm du khách đến từ một số vùng cụ thể của Kazakhstan hoặc Uzbekistan và một số du khách có hộ chiếu ngoại giao.

Nếu muốn nộp đơn xin thị thực đến Turkmenistan, bạn cần có nhiều tài liệu bao gồm ba bản sao mẫu đơn xin thị thực đã điền đầy đủ thông tin và thư mời từ Cơ quan Di trú Turkmenistan. Bạn phải có một nhà tài trợ ở Turkmenistan có thể xin được LOI (thư mời) và có thể phải mất đến 20 ngày mới nhận được thư.

Chad

Chỉ có 14 quốc gia được miễn thị thực vào Chad, ở Trung Phi, phần còn lại của thế giới phải xin thị thực để nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, việc xin thị thực có thể là một thách thức. Một trong những phần phức tạp nhất của quá trình cấp thị thực là nhận được thư mời - để nhận được lá thư bạn cần phải có một nhà tài trợ hoặc một khách sạn ở thủ đô N'Djamena.

Để có được thư mời này, bạn phải đặt phòng tại khách sạn (nếu không có người tài trợ khác) và để đặt phòng, bạn phải thanh toán toàn bộ phí và không được hoàn lại nếu đơn xin thị thực bị loại. Một khía cạnh khó khăn khác khi xin thị thực Chad là tìm một văn phòng lãnh sự gần nhất, ví dụ, nếu đến từ Vương quốc Anh, bạn phải nộp đơn xin thị thực ở Paris...

Bhutan

Không chấp thuận thị thực cá nhân trừ khi bạn đến thăm đất nước này như một phần của gói du lịch. Bạn chỉ có thể nộp đơn xin thị thực cá nhân đến Bhutan nếu bạn đến từ: Ấn Độ, Bangladesh, Maldives.

Để xin được visa vào Bhutan, bạn phải tìm một công ty du lịch tổ chức chuyến đi đến đó và thanh toán trước phí visa cùng với các chi phí còn lại trong tour. Đơn xin visa vào Bhutan được xử lý trực tuyến và phải được Bộ Du lịch chấp thuận. Đơn xin thị thực đến Bhutan được xử lý trực tuyến và phải được Hội đồng Du lịch Bhutan chấp thuận.

Du khách cũng phải trả phí phát triển bền vững là 65 USD. Tuy nhiên, phí thị thực và phí bền vững có thể được bao gồm trong giá trọn gói - hãy kiểm tra trước với công ty du lịch.

Ả Rập Xê Út

Cách đây vài năm, việc xin thị thực đến Ả Rập Xê Út khó khăn hơn nhiều, đặc biệt nếu khách là phụ nữ không có người đi kèm. Giờ đây, với sự ra đời của eVisa dành cho khách du lịch, bạn có thể đến thăm đất nước này nếu đáp ứng các yêu cầu đối với thị thực điện tử. Hãy nhớ rằng với tư cách là khách du lịch, bạn vẫn phải tuân theo một số quy tắc nhất định.

Trước năm 2019, du khách có dấu Israel trên hộ chiếu không được phép nhập cảnh vào Ả Rập Xê Út, nhưng với sự ra đời của eVisas thì điều này không còn hiệu lực nhưng công dân Israel vẫn không được phép nhập cảnh vào nước này.

Một lý do khác khiến Ả Rập Xê Út có chính sách thị thực nghiêm ngặt là vì những người hành hương Hồi giáo hàng năm đến thăm đất nước này để hoàn thành lễ Hajj, và do đó, số lượng khách du lịch có thể vào đất nước này bị hạn chế để không quá đông đúc.

Afghanistan

Tình hình chính trị gần đây khiến việc nhập cảnh vào Afghanistan trở nên khó khăn. Có thời điểm, nhiều chính phủ khuyến cáo mạnh mẽ không nên cố gắng nhập cảnh vào nước này. Tuy nhiên, ngay cả trước khi chính phủ bị lật đổ, việc xin thị thực vào Afghanistan là việc khó khăn.

Để nhập cảnh vào nước này, mọi người đều phải xin thị thực.

Somalia

Đến Somalia với tư cách là khách du lịch không chỉ khó khăn mà còn không được khuyến khích. Theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, Somalia xếp hạng thứ 6 - một trong những nơi nguy hiểm nhất để ghé thăm. Do đó, không có nhiều lãnh sự quán hoặc đại sứ quán cấp thị thực cho du khách vì không muốn gây rủi ro cho công dân của họ. Nếu muốn đến thăm Somalia, bạn cần phải có an ninh đi cùng để có thể giữ an toàn.

Triều Tiên

Cho đến nay, Triều Tiên là quốc gia khó xin thị thực nhất với tư cách là khách du lịch. Để xin thị thực vào Triều Tiên, bạn phải nộp đơn xin thị thực thông qua một công ty du lịch có các tour du lịch được nhà nước phê duyệt. Nếu mang hộ chiếu Mỹ hoặc đến từ Hàn Quốc, bạn không đủ điều kiện để xin thị thực Triều Tiên.

Nếu có visa, bạn không thể khám phá đất nước này như những nơi khác, chẳng hạn không được giao tiếp với người dân địa phương, không được nói xấu lãnh đạo Triều Tiên, không được tự do đi lại và không được rời khách sạn sau khi hướng dẫn viên du lịch kết thúc chuyến đi trong ngày.