Những quốc gia nào có nhiều sân bay nhất thế giới?

Định nghĩa của CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ) về sân bay là tính tổng số "sân bay hoặc bãi đáp máy bay có thể nhận biết từ trên không". Điều đó có nghĩa là danh sách không chỉ giới hạn ở các trung tâm lớn. Nó bao gồm các đường băng địa phương, sân bay khu vực, cơ sở hàng không dân dụng và các bãi đáp xa xôi hỗ trợ mọi thứ từ sơ tán y tế đến chữa cháy.

Bảng xếp hạng dưới đây thực sự dựa trên phạm vi phủ sóng, chứ không phải sự hào nhoáng. Một quốc gia có thể có ít sân bay hơn nhưng vẫn phục vụ được nhiều hành khách hơn, bởi một số trung tâm trung chuyển có thể vận chuyển khối lượng hàng hóa hay hành khách cực lớn.

Sân bay Dallas, một trong 5 sân bay lớn nhất Hoa Kỳ ẢNH: DALLAS MORNING NEWS

Với cách tính trên, Hoa Kỳ có nhiều sân bay hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, vượt xa mọi quốc gia. Mạng lưới hàng không rộng lớn của nước này phản ánh mức độ gắn bó sâu sắc của việc đi lại bằng đường hàng không với cuộc sống hàng ngày.

Với khoảng cách khá lớn, Hoa Kỳ có số lượng sân bay nhiều nhất thế giới, với 16.116 sân bay (ước tính năm 2025), theo bảng so sánh các quốc gia về sân bay của CIA.

Thậm chí, tổng số sân bay ở Hoa Kỳ nhiều hơn gấp ba lần so với quốc gia đứng thứ hai.

Dưới đây là năm quốc gia hàng đầu dựa trên so sánh mới nhất của CIA World Factbook 2025 (ấn phẩm thường niên của CIA Hoa Kỳ):

1.Hoa Kỳ: 16.116 sân bay

Hoa Kỳ dẫn đầu vì hệ thống hàng không của nước này không chỉ được xây dựng xung quanh một vài sân bay lớn. Đó là một hệ sinh thái gồm các sân bay nhỏ ở thị trấn, đường băng huấn luyện, sân bay hàng không dân dụng và tư nhân, và các địa điểm hạ cánh ở vùng sâu vùng xa.

Mật độ này rất quan trọng trong một quốc gia rộng lớn, nơi việc tiếp cận đường hàng không cũng có nghĩa là kết nối khẩn cấp, hậu cần nhanh chóng và di chuyển khu vực.

2.Brazil:5.297 sân bay

Brazil đứng thứ hai, và con số này phản ánh cả địa lý lẫn nền kinh tế của nước này. Khoảng cách xa, địa hình hiểm trở ở một số vùng của đất nước, và các cộng đồng phụ thuộc vào đường hàng không khiến các sân bay nhỏ trở thành một nhu cầu thiết yếu, chứ không phải là một sự xa xỉ.

Dữ liệu của CIA cho thấy Brazil đứng sau Hoa Kỳ, nhưng vượt xa phần còn lại của thế giới.

Một trong những sân bay đẹp nhất thế giới - Santos Dumont ở Rio De Janeiro, Brazil

3.Úc: 2.257 sân bay

Số lượng sân bay cao của Úc được thúc đẩy bởi một câu chuyện quen thuộc: diện tích đất liền rộng lớn, dân cư phân bố rải rác và sự phụ thuộc lâu dài vào vận tải hàng không để kết nối các khu định cư xa xôi với các trung tâm khu vực.

Đó là lý do tại sao một quốc gia có dân số tương đối nhỏ lại sở hữu một trong những mạng lưới sân bay lớn nhất thế giới.

4.Mexico: 1.580 sân bay

Mạng lưới sân bay của Mexico phản ánh sự kết hợp giữa hàng không thương mại, kết nối khu vực và các sân bay hỗ trợ công nghiệp và đi lại nội địa trên nhiều địa hình khác nhau. Nước này đứng thứ tư toàn cầu, bỏ xa nhiều cường quốc châu Âu có ít sân bay hơn nhưng lại nhộn nhịp hơn.

5.Canada: 1.459 sân bay

Lý do rất dễ hiểu: khoảng cách địa lý xa xôi, mùa đông khắc nghiệt ở nhiều vùng, và các cộng đồng vùng sâu vùng xa, nơi vận tải hàng không có thể là phương tiện kết nối đáng tin cậy nhất cho hành khách, hàng hóa và dịch vụ khẩn cấp.

Các quốc gia còn lại trong top 10 gồm: Anh (1.043 sân bay), Nga (904), Đức (838), Argentina (756), Pháp (689).