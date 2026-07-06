Những quốc gia nào xuất khẩu và sản xuất kim cương lớn nhất thế giới?

Chất lượng và sản lượng kim cương khai thác được phụ thuộc vào quốc gia sản xuất. Botswana nổi tiếng với việc cung cấp kim cương có chất lượng và trọng lượng carat cao nhất thế giới, trong khi Úc lại là nhà sản xuất hàng đầu về kim cương màu. Sau đó, kim cương được xuất khẩu đi khắp thế giới để chế tác thành các món trang sức bắt mắt hoặc phục vụ mục đích công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất các loại dụng cụ siêu bền hay vật liệu mài mòn.

Tổng giá trị kim cương xuất khẩu từ tất cả các quốc gia trên toàn cầu đạt 65,1 tỉ USD vào năm 2025, theo trang World's Top Export. Nhìn chung, giá trị kim cương xuất khẩu toàn cầu đã giảm trung bình 45,3% so với mức 119 tỉ USD ghi nhận vào năm 2021 (cách đó 5 năm). Xét theo từng năm, giá trị kim cương xuất khẩu đã giảm 23,6% so với mức 85,2 tỉ USD của năm 2024.

Viên kim cương "The Mediterranean Blue" màu xanh lam rực rỡ (fancy vivid blue) nặng 10,03 carat, được định giá lên tới 20 triệu franc Thụy Sĩ trong buổi giới thiệu trước phiên đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm ngoái ẢNH: REUTERS

Năm thị trường xuất khẩu kim cương hàng đầu bao gồm Ấn Độ, Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ và Bỉ. Tổng cộng, nhóm 5 thị trường xuất khẩu chủ chốt này chiếm khoảng ba phần tư (74,2%) kim ngạch xuất khẩu kim cương quốc tế trong năm 2025.

Xét theo khu vực, các nhà cung cấp tại châu Á đã xuất khẩu lượng kim cương trị giá 41,3 tỉ USD, chiếm 63,5% tổng kim ngạch toàn cầu năm 2025. Các nhà xuất khẩu tại châu Âu đóng góp 14,9%, theo sau là Bắc Mỹ với 13,1%.

Các tỷ trọng nhỏ hơn trong xuất khẩu kim cương toàn cầu đến từ châu Phi (8,3%), khu vực châu Đại Dương - chủ yếu là Úc và New Zealand (0,1%) và Mỹ Latinh (0,04%, bao gồm vùng Caribe nhưng không tính Mexico).

10 thị trường có giá trị xuất khẩu kim cương cao nhất trong năm 2025:

1.Ấn Độ: 12,9 tỉ USD (19,8% tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương)

2.Hồng Kông: 11,3 tỉ USD (17,3%)

3.Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: 10,6 tỉ USD (16,3%)

4.Hoa Kỳ: 7,8 tỉ USD (12%)

5.Bỉ: 5,8 tỉ USD (8,9%)

6.Israel: 4,1 tỉ USD (6,3%)

7.Botswana: 1,8 tỉ USD (2,8%)

8.Nam Phi: 1,7 tỉ USD (2,6%)

9.Thụy Sĩ: 1,22 tỉ USD (1,9%)

10.Nga: 1,2 tỉ USD (1,9%)

Xét về giá trị, 15 quốc gia kể trên chiếm 96,2% tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương toàn cầu trong năm 2025.

Những viên kim cương được trưng bày trong một buổi giới thiệu chính thức của nhà sản xuất kim cương Alrosa tại Moscow, Nga ẢNH: REUTERS

Còn đây là top 11 quốc gia khai thác kim cương thô nhiều nhất (2024):

11. Tanzania: 375.533 carat (1 carat bằng 0,2 gram)

10. Sierra Leone: 688.970 carat

9. Lesotho: 727.737 carat

8. Namibia: 2 triệu carat

7. Zimbabwe: 4,4 triệu carat

6. Angola: 8,7 triệu carat

5. Nam Phi: 9,6 triệu carat

4. Cộng hòa Dân chủ Congo: 9,9 triệu carat

3. Canada: 16,2 triệu carat

2. Botswana: 24,7 triệu carat

1. Nga: 42 triệu carat

Ngành công nghiệp kim cương của Nga có tầm quan trọng to lớn trên toàn cầu. Quốc gia này là nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 31% tổng sản lượng toàn cầu. Theo The Economist, các doanh nghiệp khai thác kim cương của Nga tạo ra doanh thu hàng năm vào khoảng 4,5 tỉ USD, qua đó khẳng định tác động kinh tế đáng kể của lĩnh vực này.

Trong khi đó, châu Phi sở hữu trữ lượng kim cương vô cùng phong phú, với nhiều quốc gia trên lục địa này là những nhà sản xuất kim cương chủ chốt. Đây là khu vực sản xuất kim cương lớn nhất thế giới, chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng kim cương thô xét cả về trọng lượng (tính bằng carat) lẫn giá trị; Nga là quốc gia duy nhất có thể cạnh tranh ngang ngửa với toàn bộ châu Phi về mặt này.