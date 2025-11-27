Những quốc gia xinh đẹp nhưng ít du khách quốc tế nhất thế giới

Tờ báo Anh Telegraph liệt kê ra 6 quốc gia ít du khách quốc tế nhất hành tinh và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia về lý do tại sao những nơi này đáng để du lịch.

Moldova

Được cho là quốc gia ít được ghé thăm nhất châu Âu (chỉ có 67.000 người nước ngoài đến thăm thông qua các công ty du lịch vào năm 2024, tăng 55% so với năm 2023), Moldova có vùng nông thôn hoang vắng và các di tích thời Byzantine - tất cả dường như bị đóng băng theo thời gian.

Vẻ đẹp hoang vắng của Moldova ẢNH: MOMENT RF

"Việc bạn có thể ghé thăm Transdniestr - di sản của Liên Xô cũ - mang đến cho nơi đây cảm giác kỳ lạ mà bạn sẽ không tìm thấy ở những quốc gia trên con đường du lịch đã quá quen thuộc", Jim O'Brien, Giám đốc Công ty lữ hành Native Eye, cho biết.

Thủ đô Chișinău, điểm xuyết những hồ nước và rải rác các di tích lịch sử, được cho là nơi xanh nhất lục địa, đủ gần các tu viện hang động cổ xưa của Old Orhei để du khách có thể tham quan trong ngày. Hơn thế nữa, "bạn sẽ tránh xa sự đông đúc của những nơi khác ở châu Âu, vì vậy bạn không chỉ được chiêm ngưỡng một phần truyền thống của lục địa, nơi các phong tục tập quán vẫn còn tồn tại lâu đời hơn bất kỳ nơi nào khác, mà còn cảm thấy ít bị dàn dựng cho mục đích du lịch hơn", O'Brien nói.

Sao Tome và Príncipe

Chỉ khoảng 12.000 du khách mỗi năm đến quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi này, nhưng rất nhiều người đã phải lòng. "Đây là một trong những điểm đến độc đáo và hoang sơ nhất mà tôi từng đến - du lịch có tổ chức vẫn đang trong giai đoạn đầu, nên còn khá thô sơ, nhưng đó chính là điều làm nên sự đặc biệt của nó", Marta Marinelli, chuyên gia thiết kế chuyến đi cao cấp tại Much Better Adventures, chia sẻ.

Bờ biển ở quốc đảo phía tây châu Phi

"Lần đầu tiên nhìn thấy hai hòn đảo phủ đầy rừng rậm nhô lên giữa Đại Tây Dương, tôi có cảm giác như đang lạc vào Vườn địa đàng hay Công viên Kỷ Jura ngoài đời thực. Nơi đây có một sức hút nguyên sơ, khó có thể nhận ra - những bãi biển hoang sơ, những chuyến đi bộ đường dài trong rừng nhiệt đới và những cuộc gặp gỡ văn hóa đích thực", ông viết tiếp.

Mặc dù các hòn đảo an toàn và thân thiện, nhưng việc thiếu cơ sở hạ tầng đồng nghĩa với các chuyến đi tự túc có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, hãy tham gia một tour du lịch có tổ chức và bạn có thể khám phá 30% diện tích đất nước được công nhận là công viên quốc gia (toàn bộ đảo Príncipe là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO), tìm kiếm những thác nước, đỉnh núi Pico Cão Grande hùng vĩ và các loài đặc hữu đã mang lại cho quốc gia này biệt danh "Quần đảo Galapagos của châu Phi".

Kiribati

Hầu như không ai đến quốc đảo Kiribati. Đảo san hô vòng Thái Bình Dương này chỉ đón chưa đến 5.000 du khách mỗi năm, so với khoảng một triệu du khách đến Fiji (từ đó phải bay ba tiếng). Điều này khiến Kiribati trở thành quốc gia ít người ghé thăm nhất thế giới, và quả thực là một vùng đất hoang vu.

Không có khu nghỉ dưỡng năm sao nào có kết nối WiFi hay các môn thể thao dưới nước sôi động trên 33 hòn đảo, chỉ có cơ hội lướt qua chúng bằng máy bay cánh quạt, nghỉ ngơi trong những túp lều ven biển trên những bãi cát hoang vắng, hay lặn ống thở qua rạn san hô đầy cá neon. Trên đảo san hô Tarawa, còn có cả những bộ xương máy bay thất lạc từ lâu, di tích của một trận chiến khốc liệt trong Thế chiến thứ hai giữa quân Nhật và quân Mỹ.

ẢNH: MOMENT RF

Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, những hòn đảo thấp trũng này cùng những điểm tham quan ít người biết đến của chúng có thể chỉ còn là sản phẩm của quá khứ: mực nước biển dâng cao đã gây ra lũ lụt thường xuyên và sụt lún dần dần, có thể khiến chúng không thể ở được vào năm 2050.

Guyana

Năm 2024, chỉ có khoảng 350.000 người đến được Guyana, nơi có hệ động vật hoang dã quý hiếm ẩn mình trong rừng rậm hoang sơ.

ẢNH: GETTY

Reef and Rainforest Tours đã đưa khách đến thăm đất nước này hơn 20 năm. "Với những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn nguyên sơ, thiên nhiên hoang dã và văn hóa hấp dẫn, cùng thác Kaieteur độc đáo, một chuyến đi qua Guyana sẽ để lại ấn tượng khó phai", Giám đốc Công ty Alan Godwin chia sẻ. Đây là chuyến phiêu lưu thực sự, với những ngôi nhà gỗ xa xôi trong rừng, động vật hoang dã kỳ thú, và những cộng đồng người Mỹ bản địa nồng hậu, những người vẫn đang sống hòa mình với thiên nhiên giữa vùng đất hoang dã nội địa của đất nước. Hãy chuẩn bị tinh thần để được nhìn thấy cá sấu caiman, trăn cây, khỉ sóc, và đừng quên tìm kiếm rái cá khổng lồ và thú ăn kiến.

Liechtenstein

Chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, thật dễ hiểu tại sao công quốc nhỏ bé này lại bị bỏ qua. Là quốc gia ít được ghé thăm thứ hai ở châu Âu, Liechtenstein đón chưa đến 120.000 du khách mỗi năm, và đó là một điều đáng tiếc, bởi vì nơi đây có đủ chỗ cho ít nhất một tuần. Nơi đây mang đến cho du khách vô số điểm nhấn văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực tuyệt vời chỉ gói gọn trong diện tích vỏn vẹn 160 km vuông.

ẢNH: LEONID ANDRONOV

Đứng đầu danh sách những việc cần làm là 400km đường mòn đi bộ đường dài của Liechtenstein, uốn lượn lên xuống những ngọn núi hoang vắng. Thủ đô Vaduz cũng rất đẹp - nhỏ bé với nhà thờ, lâu đài Hoàng tử và các bảo tàng nằm trên nền núi tuyết phủ trắng xóa.

Timor Leste

Ở những điểm đến đông đúc, việc tìm kiếm những trải nghiệm thực sự mang đậm bản sắc địa phương có thể khá khó khăn. Điều này chắc chắn không đúng ở Timor Leste, một quốc gia giành được độc lập vào năm 2002 nhưng lại nằm chung một hòn đảo với Indonesia. Timor Leste sở hữu một thủ đô sôi động, những cung đường leo núi Ramelau, một số bãi biển đẹp nhất hành tinh và cơ hội lặn biển khám phá các rạn san hô đa dạng sinh học nhất thế giới, nơi sinh sống của cá mập voi, cá đuối manta và khoảng 1.200 loài cá. Đất nước này đón chỉ 76.000 du khách năm 2023.

Timor Leste giành được độc lập từ Bồ Đào Nha vào năm 1975, và sau đó là Indonesia vào năm 2002 ẢNH: RACHELLE MACKINTOSH

Timor Leste cũng là nơi có hình thức lưu trú homestay đang nở rộ, mang đến cơ hội trải nghiệm cuộc sống chân thực với người dân đảo.