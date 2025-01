Những quyết định 'thay đổi 180 độ' Tổng thống Trump đưa ra sau khi nhậm chức

Rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO với lý do tổ chức này "ứng phó kém" trong đại dịch COVID-19 và không thực hiện cải cách cần thiết. Mỹ sẽ ngừng cấp quỹ, hỗ trợ và triệu hồi nhân viên làm việc cho WHO.

Rút khỏi Hiệp định Paris

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký các sắc lệnh từ phòng bầu dục ẢNH: REUTERS

Ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, cho rằng thỏa thuận này bất công và gây bất lợi cho ngành công nghiệp Mỹ. Quyết định phù hợp với mục tiêu hỗ trợ các công ty khai thác dầu khí trong nước.

Ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng

Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đẩy mạnh hoạt động khai thác dầu khí, đảo ngược các chính sách bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo của chính quyền Biden.

Ân xá người tham gia bạo loạn Đồi Capitol

Tổng thống Trump ký lệnh ân xá cho khoảng 1.500 người liên quan vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Tình trạng khẩn cấp biên giới Mỹ-Mexico

Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới, thắt chặt chính sách nhập cư và tị nạn, tuyên bố sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Hoãn cấm TikTok

Ông Trump ký sắc lệnh hoãn thi hành luật cấm TikTok, cho phép ứng dụng hoạt động thêm 75 ngày để xem xét hành động tiếp theo.

Ông Trump đã đảo ngược nhiều chính sách của người tiền nhiệm Joe Biden ẢNH: REUTERS

Ông Donald Trump đã ủy 78 sắc lệnh của chính quyền ông Biden

Ông Trump hủy nhiều sắc lệnh của người tiền nhiệm, bao gồm các chính sách về công bằng chủng tộc, hỗ trợ cộng đồng LGBTQ++, và mục tiêu phát triển xe điện. Đồng thời, ông ký các sắc lệnh yêu cầu nhân viên liên bang quay lại làm việc trực tiếp và ngừng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày.