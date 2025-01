Ông Trump ký sắc lệnh hoãn cấm TikTok, gợi ý làm đối tác

Sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký ngày 20.1 đã trì hoãn việc thực hiện Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát. Đạo luật này có hiệu lực từ ngày 19.1 và sẽ cấm phân phối và cập nhật TikTok tại Mỹ.

Theo AFP trích dẫn nội dung sắc lệnh trên cho hay lệnh tạm dừng 75 ngày nhằm cho chính quyền mới có thời gian "theo đuổi một nghị quyết bảo vệ an ninh quốc gia đồng thời cứu một nền tảng được 170 triệu người Mỹ sử dụng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20.1 sau khi nhậm chức Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên từ Nhà Trắng hôm 20.1 sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump cho hay ông đang tìm kiếm mối quan hệ đối tác 50-50 giữa Mỹ và chủ sở hữu TikTok là công ty ByteDance của Trung Quốc, theo AFP.

TikTok đã đóng cửa tại Mỹ vào cuối ngày 18.1 khi thời hạn đến gần, khiến hàng triệu người dùng không sử dụng được ứng dụng này. Sau đó, ông Trump hứa sẽ ban hành lệnh hành pháp ngay khi nhậm chức để trì hoãn lệnh cấm nhằm có thời gian "thỏa thuận".

TikTok đã khôi phục dịch vụ tại Mỹ hôm 19.1, ghi nhận công lao của ông Trump vì đã giúp đảo ngược lệnh cấm, dù chính quyền Tổng thống Joe Biden sắp mãn nhiệm trước đó đã tuyên bố sẽ không thực thi bất kỳ lệnh cấm nào.

Để cứu hoạt động của TikTok tại Mỹ, Tổng thống Trump cho hay ông có kế hoạch thành lập một liên doanh giữa các công ty Mỹ và ByteDance và dự đoán công ty này có thể được định giá 1.000 tỉ USD nhờ sự can thiệp của ông.

"Về cơ bản, đối với TikTok, tôi có quyền bán hoặc đóng cửa", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Ông nhấn mạnh thêm rằng "chúng tôi cũng có thể cần sự phê chuẩn từ Trung Quốc... nhưng tôi chắc chắn họ sẽ chấp thuận" và cảnh báo sẽ đáp trả bằng thuế quan nếu Trung Quốc từ chối.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã cố gắng cấm TikTok tại Mỹ vì lo ngại về an ninh quốc gia. Luật cấm TikTok được thông qua do lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể khai thác ứng dụng này để do thám người Mỹ hoặc ngấm ngầm tác động đến dư luận Mỹ thông qua việc thu thập dữ liệu và thao túng nội dung, theo AFP.

TikTok thì nói rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã nêu sai mối quan hệ giữa ứng dụng này với Trung Quốc. TikTok lập luận công cụ đề xuất nội dung và dữ liệu người dùng của ứng dụng được lưu trữ tại Mỹ trên các máy chủ đám mây do công ty Oracle Corp (có trụ sở tại Mỹ) vận hành, trong khi những quyết định điều chỉnh nội dung có ảnh hưởng đến người dùng Mỹ được đưa ra tại Mỹ, theo Reuters.