Công nghệ Thủ thuật

Những rắc rối tiềm ẩn khi dùng hub USB

Kiến Văn
Kiến Văn
19/10/2025 09:57 GMT+7

Một hub USB giá cả phải chăng và đầy đủ tính năng có thể là giải pháp tuyệt vời khi laptop hoặc PC bắt đầu thiếu cổng kết nối.

Chỉ với thiết bị duy nhất như hub USB, người dùng có thể cắm mọi thứ, từ ổ cứng ngoài, bàn phím, chuột đến webcam. Tuy nhiên, sự tiện lợi này có thể nhanh chóng biến thành phiền toái nếu người dùng từng gặp tình trạng ngắt kết nối ngẫu nhiên, tốc độ truyền dữ liệu chậm hoặc thiết bị không nhận nguồn.

Những rắc rối tiềm ẩn khi dùng hub USB mà ít ai để ý - Ảnh 1.

Hub USB được sử dụng khá phổ biến nhờ khả năng phân chia thêm nhiều cổng

ẢNH: YAHOO

Dù được thiết kế để đơn giản hóa không gian làm việc, các hub USB vẫn tiềm ẩn nhiều hạn chế. Tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm và số lượng thiết bị kết nối, người dùng có thể gặp phải những vấn đề như băng thông hạn chế, thiếu nguồn điện hoặc phần cứng mất ổn định.

Ví dụ, những thiết bị tiêu thụ điện năng cao như ổ cứng di động hay máy ảnh có thể không nhận đủ năng lượng từ hub không có nguồn riêng, dẫn đến hoạt động chập chờn hoặc ngắt kết nối hoàn toàn.

Hub USB không gây hại cho hệ thống, nhưng có thể dẫn đến nhiều rắc rối khó lường nếu người dùng phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Từ phân phối điện năng đến tắc nghẽn dữ liệu hay nhiễu tín hiệu, có nhiều yếu tố ẩn bên trong thiết bị tưởng chừng đơn giản này. Dưới đây là những nhược điểm chính đối với hub USB mà người dùng cần lưu ý.

Băng thông hub USB bị chia sẻ

Hub USB giúp kết nối linh hoạt, nhưng mọi thiết bị đều phải dùng chung một đường truyền dữ liệu. Nếu vừa sao chép video 4K từ ổ SSD ngoài, vừa sử dụng micro và webcam, tốc độ có thể giảm đáng kể, thậm chí gây ngắt kết nối. Điều này không có nghĩa hub bị lỗi mà là vì nó đang phải xử lý quá nhiều dữ liệu cùng lúc.

Những rắc rối tiềm ẩn khi dùng hub USB mà ít ai để ý - Ảnh 2.

Hãy chú ý khi chọn các hub USB để đảm bảo an toàn

ẢNH: BENGO

Nguồn điện không đủ

Phần lớn hub giá rẻ lấy nguồn trực tiếp từ cổng USB của máy tính. Điều này ổn nếu người dùng chỉ cắm chuột, bàn phím hay USB flash, nhưng với thiết bị ngốn điện như ổ cứng di động, hub có thể mất nguồn, ngắt kết nối hoặc hoạt động không ổn định. Giải pháp là chọn hub có bộ cấp nguồn riêng, dù điều này sẽ khiến bàn làm việc thêm một sợi dây nguồn nữa.

Chất lượng và độ ổn định

Không phải hub nào cũng giống nhau. Những mẫu rẻ, không thương hiệu có thể gặp lỗi trình điều khiển, mất tín hiệu hoặc giảm hiệu năng. Nếu người dùng nối nhiều hub liên tiếp hoặc dùng cáp quá dài, tín hiệu càng dễ suy hao. Tốt nhất, hãy chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín như Anker, Sabrent hoặc Ugreen để đảm bảo độ bền và ổn định.

Tóm lại, hub USB là công cụ hữu ích nhưng không hoàn hảo. Hiểu rõ giới hạn của chúng sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa tiện ích mà không đánh đổi hiệu suất hoặc độ ổn định của hệ thống.

Cổng USB trên smartphone không chỉ đơn thuần là nơi để sạc pin mà còn quản lý nguồn điện, truyền dữ liệu và điều khiển nhiều hoạt động của thiết bị.

