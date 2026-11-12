Những rủi ro ít người để ý khi mua điện thoại xách tay từ nước ngoài

Việc mua điện thoại, hoặc các thiết bị công nghệ khác, từ nước ngoài (thường gọi là hàng xách tay) để đưa về sử dụng trong nước là điều khá phổ biến hiện nay, đặc biệt khi ngày càng nhiều người thường xuyên đi công tác hoặc du lịch quốc tế.

Vì một số lý do, nhiều người có thể chọn xách tay điện thoại từ nước ngoài về ẢNH: LAM TÙNG

Có nhiều lý do để họ chọn kiểu mua sắm này, chẳng hạn điện thoại bị hỏng hoặc đơn giản là tìm thấy một sản phẩm hoàn hảo nhưng không có sẵn ở địa phương. Mặc dù vậy, việc mua sắm kiểu này cũng có thể gặp một số vấn đề mà người dùng nên biết.

Trước tiên, không phải thiết bị nào cũng được thiết kế để hoạt động trên toàn cầu. Ví dụ, một số mẫu iPhone tại Trung Quốc có khe cắm cho hai SIM vật lý, trong khi iPhone bán tại Mỹ đã loại bỏ khay SIM từ phiên bản iPhone 14, yêu cầu người dùng chuyển sang sử dụng eSIM. Thiết kế này khác biệt so với tại Việt Nam, vốn kết hợp cả SIM vật lý và eSIM trên các mẫu đời mới.

Hơn nữa, mua điện thoại từ quốc gia khác có thể gặp khó khăn với các băng tần di động, dẫn đến việc không thể sử dụng tối đa sức mạnh từ mạng 5G hoặc các tính năng như VoLTE và gọi điện qua Wi-Fi.

Không chỉ riêng điện thoại xách tay

Ngoài điện thoại, các thiết bị công nghệ khác như máy tính xách tay cũng có thể gặp vấn đề khi người dùng mua sản phẩm từ nước ngoài. Tiêu biểu nhất là bố cục bàn phím khi chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia sản xuất. Ví dụ, máy tính xách tay tại Pháp sử dụng bố cục AZERTY hay ở Nhật sẽ sử dụng bố cục bàn phím theo tiêu chuẩn JIS.

Một laptop với bố cục bàn phím theo tiêu chuẩn JIS dành cho thị trường Nhật Bản ẢNH: K. VĂN

Hơn nữa, nguồn điện và phích cắm cũng có thể khác nhau, yêu cầu người dùng phải có bộ chuyển đổi. Đặc biệt, điện áp sử dụng cũng cần được lưu ý, vì Mỹ sử dụng 120V trong khi nhiều quốc gia như Việt Nam sử dụng điện áp 220V.

Đối với chế độ bảo hành, nhiều nhà sản xuất chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại khu vực nơi thiết bị được bán. Nếu mua sản phẩm không được phân phối chính thức tại Mỹ, việc sửa chữa có thể gặp khó khăn. Một số công ty như Apple có chính sách hỗ trợ linh hoạt hơn, nhưng vẫn có thể giới hạn dịch vụ đối với một số thiết bị chỉ trong phạm vi quốc gia nơi sản phẩm được bán.

Cuối cùng, nếu mua hàng trực tuyến, hãy lưu ý đến thuế nhập khẩu, thuế giá trị nhập khẩu, phí dịch vụ thông quan/vận chuyển,… Phí vận chuyển quốc tế cũng không hề rẻ, do đó, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng xem món đồ mình mua thực sự có đáng giá để chi tiêu hay không.