Việt Nam sẽ cấm nhập khẩu smartphone, máy tính cũ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN, công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1.1.2027 và thay thế quy định đã áp dụng từ năm 2018.

Cấm nhập khẩu cả linh kiện cũ và hàng tân trang

Theo Điều 2 của Thông tư, bộ phận, phụ kiện và cụm linh kiện, linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm thuộc Danh mục cũng bị cấm nhập khẩu.

Đặc biệt, sản phẩm công nghệ số tân trang có mã số hàng hóa (mã HS) thuộc Danh mục cấm nhập khẩu cũng được Thông tư nêu rõ.

Sản phẩm tân trang được định nghĩa là sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, được sửa chữa, thay thế linh kiện để phục hồi chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới. Loại sản phẩm này phải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chế độ bảo hành và quy định về nhãn hàng hóa như sản phẩm mới theo quy định của pháp luật.

Đồ công nghệ tân trang cũng nằm trong danh sách quản lý về hàng hóa cấm nhập khẩu ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thông tư dành một ngoại lệ cho dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị, công cụ đã qua sử dụng phục vụ các lĩnh vực ưu tiên. Những thiết bị này không thuộc Danh mục cấm nhập khẩu nếu đáp ứng tiêu chí được phép nhập khẩu theo pháp luật về công nghiệp công nghệ số, đồng thời phục vụ trực tiếp cho dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm vi mạch bán dẫn, hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Lý do cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính cũ

Tại họp báo thường kỳ tháng 10, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết việc đưa điện thoại thông minh, máy tính và nhiều thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng vào danh mục cấm nhập khẩu xuất phát từ hai nhóm lý do chính.

Đầu tiên là quy định nhằm chuẩn hóa, đồng bộ hệ thống pháp luật về công nghệ số và quản lý ngoại thương. Việc quản lý, kiểm soát nhập khẩu sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng không phải là vấn đề mới, mà đã được thực hiện thường xuyên từ năm 2007. Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN lần này tiếp tục rà soát, cập nhật và đồng bộ các quy định, danh mục quản lý.

Lý do thứ hai là để bảo vệ người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước. Nếu các sản phẩm công nghệ số cũ, hỏng, xuống cấp được nhập khẩu tràn lan, nguy cơ phát sinh rác thải điện tử sẽ gia tăng. Những thiết bị không còn bảo đảm chất lượng không chỉ gây áp lực lên công tác xử lý chất thải mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người sử dụng.

Bên cạnh vấn đề môi trường, thiết bị công nghệ đã qua sử dụng còn có thể kéo theo những rủi ro về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Các thiết bị cũ, xuống cấp còn có nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng, trong đó có nguy cơ cháy, nổ đối với một số thiết bị như điện thoại di động cũ.

Một mục tiêu khác của chính sách là hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, góp phần phát triển thị trường công nghệ số trong nước.

Việc phân định rõ danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu, đồng thời duy trì cơ chế phù hợp đối với thiết bị phục vụ sản xuất, nghiên cứu và đào tạo, góp phần hạn chế nguy cơ đưa công nghệ lạc hậu, thiết bị xuống cấp vào thị trường, nhưng vẫn bảo đảm nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị của doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, giáo dục.