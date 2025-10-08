Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những sai lầm khi dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non
Video Giáo dục

Những sai lầm khi dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non

Yến Thi - Thúy Hằng
08/10/2025 15:00 GMT+7

Hiện nay tại Việt Nam, trẻ ở độ tuổi mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non đã được làm quen tiếng Anh theo hướng dẫn từ Thông tư 50 của Bộ GD-ĐT. Tại TP.HCM, tính đến cuối năm học 2024-2025, có tổng số 206.811 trẻ mẫu giáo được làm quen tiếng Anh. Vậy thì đâu là thử thách, hoặc sai lầm phổ biến khi chúng ta dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non là gì?

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL IELTS Đình Lực, cho biết từng nghĩ rằng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non đơn giản, nhưng đến khi dạy tiếng Anh cho con của chị ở độ tuổi mầm non thì mới thấy điều này không dễ như mình tưởng tượng, vì dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non cần cả chuyên môn ở mảng giáo dục mầm non và giáo dục tiếng Anh. Chuyên môn giáo dục mầm non để hiểu đặc điểm tâm sinh lý ở trẻ và điều chỉnh cách dạy, vì đây là lứa tuổi còn rất non nớt, đang hình thành nhận thức và tính cách, cần phải hiểu trẻ thì mới có thể tương tác phù hợp.

Những sai lầm khi dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non - Ảnh 1.

"Tôi cứ nghĩ, trẻ 4-5 tuổi dạy tiếng Anh đơn giản, chỉ dạy màu sắc, số đếm, nhưng càng dạy cho lứa tuổi nhỏ thì lại càng không dễ. Về chuyên môn tiếng Anh, giáo viên phải đảm bảo kiến thức dạy chuẩn xác, trẻ như một miếng bọt biển, dễ hấp thu hết kiến thức cô dạy, đặc biệt là phát âm vì lứa tuổi này rất nhạy bắt chước, dễ bị 'hóa thạch' kiến thức sai, khó sửa sau này", chị Hà Đặng Như Quỳnh nhấn mạnh.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

Những sai lầm khi dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non

