Những sản phẩm độc đáo trước Lễ hội Vàng 2024

Vàng ép vỉ Kim Long - rước lộc may mắn đầu xuân Giáp Thìn

Phiên bản vàng ép vỉ 999.9 độc đáo được ra mắt nhân dịp đón mừng năm mới Giáp Thìn mang hình tượng linh vật Kim Long.

Trong đó, đồng vàng Kim Long Phát Lộc mang hình ảnh chú rồng uy dũng, quyền năng, gửi gắm ý nghĩa về sự bền vững và sung túc. Đồng vàng Kim Long Chiêu Tài với thiết kế chú rồng ngộ nghĩnh, đáng yêu ngụ ý về những điều tốt lành, may mắn trong năm mới.

Vàng ép vỉ 999.9 Kim Long Chiêu Tài (trái) và Kim Long Phát Lộc (phải)

Vàng ép vỉ 999.9 của DOJI sở hữu trọng lượng chỉ đa dạng từ 1 chỉ, 2 chỉ đến 5 chỉ… đáp ứng linh hoạt khả năng tài chính của mỗi khách hàng. Đồng thời, sản phẩm có hàm lượng vàng 999.9 chuẩn tuyệt đối cùng thiết kế tinh xảo, dễ dàng tích lũy hứa hẹn mang tới thị trường sự độc đáo.

Tham dự Lễ hội Vàng 2024 từ ngày 17 - 19.2 (từ mùng 8 - mùng 10 tháng giêng âm lịch), khách hàng có thể "rước lộc may mắn" với các sản phẩm vàng ép vỉ Kim Thần Tài như: đồng vàng Thần Tài Đại Phất, đồng vàng Thần Tài Thịnh Vượng và Âu vàng Phúc Long tượng trưng cho gia đình êm ấm, vạn sự cát tường.

Mẫu vàng ép vỉ Kim Thần Tài với đa dạng trọng lượng từ 1 chỉ thu hút khách hàng

Quà tặng vàng - "hút" vượng khí

Đối với khách hàng đang tìm kiếm quà tặng tân niên độc đáo hoặc vật phẩm phong thủy cho năm mới cát tường, DOJI mang tới dòng sản phẩm Quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và Quà tặng vàng 24K đúc nguyên khối độc đáo.

Năm Giáp Thìn, nhiều khách hàng tinh tế lựa chọn sản phẩm tượng, tranh phù điêu phong thủy tạo tác hình tượng rồng vàng. Đây là linh vật vừa tượng trưng cho sức mạnh uy quyền, vừa mang đến phú quý cát tường, của cải dồi dào cho người nhận.

Bộ sưu tập Quà tặng vàng Kim Long giúp gia chủ tăng thịnh vượng, tiến tài lộc trong năm Giáp Thìn

Ngoài ra, năm mới cũng là thời điểm các sản phẩm lá bồ đề, thẻ bình an…trở nên "hút khách" bởi đây là quà tặng gửi gắm lời chúc may mắn và phú quý.

Bộ sưu tập Lucky Me - đón đại cát

Trong không khí hân hoan chào đón xuân Giáp Thìn, bộ sưu tập Lucky Me của DOJI chính thức "lộ diện".

Lucky Me thuộc dòng trang sức cao cấp, là những "mảnh ghép" không thể thiếu dành cho các quý cô muốn thêm phần bừng sáng và lung linh trong dịp đầu năm mới Giáp Thìn.

Các sản phẩm thuộc bộ sưu tập Lucky Me mang đến nét trẻ trung và hiện đại

Ấn tượng nhờ điểm nhấn từ hình ảnh nút thắt cát tường, đồng kim tiền, túi đựng tiền…những biểu tượng may mắn trong văn hóa Á Đông, bộ sưu tập Lucky Me đã được các nghệ nhân bậc thầy của DOJI khéo léo chế tác và cách điệu trên công nghệ sản xuất hiện đại. Đặc biệt, mỗi sản phẩm Lucky Me đều được gửi gắm mong ước năm mới tăng phúc, thêm duyên, vạn sự cát lành cho người phụ nữ sở hữu những tuyệt tác mang thông điệp ý nghĩa.

Có thể nói, mỗi sản phẩm thuộc bộ sưu tập này đều là mảnh ghép xứng tầm để cùng các quý cô khởi đầu xuân mới thật rực rỡ, hướng tới một năm đong đầy may mắn và ngập tràn niềm vui.

Trang sức, charm vàng 24K - bừng sắc chào năm mới

Cùng với bộ sưu tập Lucky Me, DOJI "tung" ra nhiều thiết kế charm vàng 24K đặc sắc dành riêng cho dịp Thần Tài và năm mới Giáp Thìn 2024. Sản phẩm mang biểu tượng rồng vàng may mắn hay túi tiền Tài - Lộc vừa thể hiện nét trẻ trung, thanh lịch, vừa giúp các cô nàng đón nhận thịnh vượng trong năm mới.

Charm vàng 24K mang biểu tượng rồng vàng với mức giá hợp lý, phù hợp “túi tiền” của nhiều khách hàng

Dịp này, DOJI cũng giới thiệu đến khách hàng những thiết kế trang sức mang biểu tượng rồng, phượng lộng lẫy, uy nghi để điểm tô cho thần thái "ngút ngàn khí chất" đón tân niên.

Trên chất liệu vàng 24K, các nghệ nhân bậc thầy DOJI đã khéo léo "đánh thức" vẻ đẹp hoàn mỹ của cặp linh vật cát tường. Lựa chọn trang sức với điểm nhấn rồng, phượng trong dịp đầu xuân năm mới là sự gửi gắm ước mong của phái nữ về hạnh phúc sum vầy, viên mãn dài lâu.

Ghé thăm Lễ hội Vàng 2024 từ ngày 17 - 19.2 tại hệ thống các trung tâm trang sức DOJI trên toàn quốc khách hàng có cơ hội chiêm ngưỡng, mua sắm các sản phẩm vàng đặc sắc với nhiều ưu đãi hấp dẫn và nhận hàng ngàn quà tặng giá trị, cùng trải nghiệm những hoạt động du xuân đặc sắc dịp năm mới.