Những show truyền hình hay nhất lịch sử

Đội ngũ biên tập viên của Variety đã chọn lọc trong rất nhiều phim/chương trình hay để tinh tuyển thành danh sách 100 show truyền hình hay nhất lịch sử, trải dài đủ thể loại từ người đóng (live action) đến phim hoạt hình, từ khoa học viễn tưởng đến chính kịch, lịch sử, chiến tranh…, với tiêu chí đó là những show có sự tác động to lớn đến văn hóa đại chúng trong nhiều thập niên, không giới hạn thời gian các show này ra đời.

Trò chơi vương quyền góp mặt trong danh sách 100 show truyền hình hay nhất lịch sử

HBO

10 show đứng đầu là các tác phẩm (sắp theo thứ tự từ 1 - 10): series I Love Lucy (nhà đài CBS chiếu trong giai đoạn 1951 - 1957), Mad Men (AMC, 2007 - 2015), The Sopranos (HBO, 1999 - 2007), loạt phim hoạt hình "quốc dân" The Simpsons (Fox, 1989 đến hiện tại), Breaking Bad (AMC, 2008 - 2013), Sex and the City (HBO, 1998 - 2004), The Wire (HBO, 2002 - 2008), Seinfeld (NBC, 1989 - 1998), The Mary Tyler Moore Show (CBS, 1970 - 1977) và Roots (ABC, 1977).

Trong danh sách còn có những tác phẩm lớn như Succession (HBO, 2018 - 2023), show Saturday Night Live (NBC, 1975 đến nay), Game of Thrones (HBO, 2011 - 2019), Friends (NBC, 1994 - 2004)… Loạt phim Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) được nhận xét là không có bất kỳ phim truyền hình nào trong thập niên 2010 có quy mô lớn và hoành tráng như phim này. Series chuyển thể từ loạt sách hư cấu sử thi nhiều phần mang tên A Song of Ice and Fire của nhà văn G.R.R.Martin, được đông đảo khán giả Việt quan tâm theo dõi.

Đáng chú ý, Watchmen, loạt phim có tuổi đời "trẻ", ra mắt năm 2019 trên HBO, cũng được gọi tên trong danh sách bên cạnh những show truyền hình lâu đời khác. Cũng không thể không kể đến sự góp mặt của loạt phim hoạt hình người lớn BoJack Horseman chiếu trên Netflix trong khoảng thời gian 2014 - 2020, đây là loạt phim người lớn xuất sắc, gợi nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.