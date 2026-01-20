Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những smartphone dùng bàn phím vật lý bán ra trong năm nay

Loan Chi
20/01/2026 16:08 GMT+7

Trong khuôn khổ triển lãm CES 2026 (vừa diễn ra tại Mỹ), điểm thú vị trong lĩnh vực smartphone là sự xuất hiện trở lại của các điện thoại bàn phím vật lý đầy chất hoài cổ.

Nổi bật là Clicks Communicator sử dụng hệ điều hành Android 16 cùng bàn phím vật lý. Được hứa hẹn ra mắt vào cuối năm, thiết bị với kiểu dáng mỏng nhẹ và camera trước dạng đục lỗ vào màn hình AMOLED 4,03 inch, bàn phím QWERTY tích hợp cảm ứng để cuộn nội dung, cảm biến vân tay đặt trên phím cách (spacebar) và nhiều tính năng như jack 3,5 mm, khe cắm thẻ nhớ microSD, pin dung lượng 4.000 mAh hỗ trợ sạc không dây Qi.

Hình ảnh được Clicks mô tả trông khá tương đồng với chiếc BlackBerry Q5, chiếc smartphone trung cấp chạy hệ điều hành BlackBerry 10 với bàn phím vật lý QWERTY ra mắt vào năm 2013. Trước đó hãng được biết đến với việc tạo ra những chiếc ốp lưng có tích hợp pin dự phòng và bàn phím vật lý dành cho cả iPhone và điện thoại Android.

Nhiều smartphone dùng bàn phím vật lý sẽ bán ra trong năm nay - Ảnh 1.

Những chiếc smartphone bàn phím vật lý được hứa hẹn bán ra vào năm nay

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, Unihertz cũng đã hé lộ mẫu smartphone tích hợp bàn phím vật lý là Titan 2 Elite với những điểm tương đồng với sản phẩm của Clicks. Ngoài ra còn có dự án như Zinwa Q25 và Q27, những thiết bị lấy cảm hứng từ BlackBerry Classic (hay Q20) ra mắt vào năm 2014 nhưng chạy Android với bàn phím vật lý bố cục QWERTY.

Ở thời hoàng kim của BlackBerry, các thiết bị có bàn phím vật lý đến từ thương hiệu Canada từng thống trị phân khúc doanh nhân, được yêu mến nhờ sự chính xác và tốc độ khi gõ phím thay vì trên màn hình cảm ứng. Tuy vậy rất khó để khẳng định điện thoại với bàn phím vật lý sẽ đạt thành công lớn trên thị trường vì tập trung vào người dùng yêu thích sự hoài cổ, giá bán cao và sử dụng lại thiết kế so với các smartphone màn hình cảm ứng.

