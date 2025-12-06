Những sự thật thú vị về thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma

Bao nhiêu tuổi sử dụng được gel chấm mụn Trioderma? Serum Trioderma dành cho những ai? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh thương hiệu Trioderma, cùng khám phá qua bài viết sau.

Được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam

Trioderma là thương hiệu dược mỹ phẩm mới thuần Việt dành riêng cho làn da dầu mụn. Ít người biết rằng, đội ngũ nghiên cứu và nhà máy sản xuất đều đến từ Việt Nam và dành riêng cho làn da của người Việt. Những nghiên cứu chuyên sâu về làn da Việt chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng mụn có tính chất đặc thù của môi trường và khí hậu khiến da tiết bã nhờn thường xuyên gây bít tắc.

Không chỉ vậy, từ công thức, kiểm nghiệm đến đóng gói đều được vận hành theo quy trình khép kín và nghiêm ngặt với độ chính xác cao, tuân thủ tiêu chuẩn yêu cầu đối với dược mỹ phẩm. Dây chuyền sản xuất hiện đại cùng công thức chuẩn xác chính là chìa khóa giúp mỗi sản phẩm đến từ Trioderma luôn đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả tốt nhất.

Dù là thương hiệu "made in Viet Nam" nhưng Trioderma là cái tên không hề lép vế trước các đối thủ khác trên thị trường làm đẹp cạnh tranh khốc liệt. Sự tin chọn của người tiêu dùng cho thấy các thương hiệu Việt với chất lượng tốt vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc và được ủng hộ tại thị trường nội địa cũng như được các chuyên gia da liễu đánh giá cao.

Gel rửa mặt có thể sử dụng cho mọi loại da

Dù là lựa chọn dành riêng cho làn da dầu, mụn nhờ khả năng làm sạch sâu và kiềm dầu, Trioderma Acne Deep Cleanser có thể sử dụng cho mọi loại da. Bí mật nằm ở bảng thành phần khoa học lành tính cùng nồng độ dịu nhẹ, không gây khô căng hay kích ứng sau khi sử dụng.

BHA: Thành phần làm sạch sâu nổi bật với khả năng thẩm thấu sâu vào các lỗ chân lông, tẩy các tế bào chết tích tụ và làm thông thoáng, giảm bít tắc, góp phần ngăn ngừa sự hình thành của mụn đầu đen trên da

ZinC PCA: Công dụng kháng khuẩn, kháng viêm ấn tượng cùng khả năng kiềm dầu, cân bằng dầu thừa, giúp da luôn ở trong trạng thái cân bằng, giảm nhờn rít

Niacinamide: Hoạt động như một chất có khả năng làm sáng da, và duy trì mảng ẩm tự nhiên của da

Chiết xuất thiên nhiên như trà xanh, rau má, cây phỉ, tía tô: Nổi bật với sự lành tính, an toàn với mọi làn da cùng công dụng kháng viêm, chống oxy hóa hiệu quả.

Không chỉ vậy, công thức nghiên cứu kết hợp các thành phần làm sạch dịu nhẹ như CAPB, decyl glucoside và amisoft 22W giúp tạo nên chất gel tạo bọt ẩm mịn và nhẹ nhàng cuốn trôi đi bụi bẩn, dầu thừa mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên trên da. Đặc biệt, gel rửa mặt Trioderma không chứa cồn, không chứa parabens, không sunfates, không gây khô căng hay kích ứng trên mọi loại da.

Người mới sử dụng hoàn toàn có thể bắt đầu bằng Serum Trioderma

Hội tụ đa thành phần hoạt chất treatment có khả năng hỗ trợ phục hồi - giảm mụn - sáng da nhưng Trioderma Actibalance+ Serum lại hoàn toàn phù hợp cho những ai đang vừa bắt đầu chăm sóc da mụn. Nồng độ dịu nhẹ, không gây kích ứng da nhưng vẫn đủ phát huy tối đa hiệu quả khi chăm sóc da dầu, mụn, thâm - Serum Trioderma là lựa chọn phù hợp cho người đang băn khoăn chưa biết bắt đầu từ đâu.

Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng với sản phẩm chứa cả BHA, AHA dễ gây nên tình trạng bong tróc mạnh, gây kích ứng, châm chích, đặc biệt là da mụn vốn đang bị tổn thương bởi vi khuẩn P.Acnes. Tuy nhiên ở serum Trioderma, bộ đôi BHA - AHA được tinh chỉnh ở nồng độ thấp, chuẩn khoa học, cực kỳ phù hợp cho những ai đang tập chăm da dầu mụn. BHA được sử dụng ở nồng độ 0,25; AHA được chiết xuất từ các loại trái cây với nồng độ 1% vừa đủ để làm sạch tế bào chết, giảm bít tắc mà không khiến da cảm thấy khó chịu, phản ứng.

Không chỉ vậy, Serum Trioderma còn sở hữu các hoạt chất giúp phục hồi làm dịu da như pro vitamin B5 (2%), niacinamide (2%), các chiết xuất rau má, hoa sen nên an toàn, lành tính, dịu nhẹ và dùng được cho cả làn da nhạy cảm. Lưu ý với da nhạy cảm, bạn nên sử dụng serum 2 ngày/lần vào tuần đầu tiên, sau đó tăng dần tần suất để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Gel chấm mụn Trioderma có thể sử dụng từ 12 tuổi

Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel là một trong những sản phẩm gây ấn tượng mạnh trên thị trường làm đẹp kể từ ngày đầu ra mắt cho đến nay. Tuy là sản phẩm dành riêng cho làn da Việt nhưng Gel chấm mụn cũng có giới hạn về độ tuổi sử dụng. Theo Trioderma, 12 tuổi là ngưỡng tuổi có thể bắt đầu sử dụng gel chấm mụn Trioderma. Đây là lúc làn da bắt đầu đón nhận những biến động do thay đổi nội tiết đó khi bước vào tuổi dậy thì. Lúc này những thay đổi hormone trong cơ thể kích thích tuyến bã nhờn tiết dầu nhiều, gây bít tắc lỗ chân lông và là nguyên nhân chính khiến da thường bị mụn trứng cá, mụn viêm, mụn ẩn ở tuổi dậy thì.

Lần đầu da gặp vấn đề về mụn tuổi dậy thì sẽ khiến các bạn bối rối và lo lắng. Chỉ cần nắm được nguyên nhân gây mụn cũng như chăm sóc đúng cách và khoa học, mụn sẽ cải thiện mà không lo để lại sẹo rỗ, thâm do mụn. Theo đó, bôi gel chấm mụn Trioderma lên các nốt mụn hoặc vùng da bị mụn, không bôi toàn mặt, kiên trì kết hợp sử dụng các sản phẩm làm sạch, phục hồi Trioderma, ngưng sử dụng khi mụn đã cải thiện.

Trong tương lai, Trioderma đặt kế hoạch phát triển thêm nhiều sản phẩm dành riêng cho chăm sóc da dầu mụn, đa dạng hệ sinh thái cũng như mang đến giải pháp chuẩn y khoa, toàn diện, hiệu quả dành riêng cho làn da Việt Nam. Hiện sản phẩm đang được phân phối qua các kênh thương mại điện tử chính thức, các nhà thuốc tây trên toàn quốc, phòng khám da liễu và được các chuyên gia da liễu tin chọn trong các phác đồ cải thiện mụn, thâm chuyên sâu.