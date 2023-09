Những tác phẩm được kỳ vọng đoạt giải Sư tử vàng - Liên hoan phim Venice 2023

Dòng phim nhân vật trở thành thế mạnh tại LHP Venice năm nay. Maestro là bộ phim chính kịch tiểu sử xoay quanh mối quan hệ giữa nhà soạn nhạc Mỹ Leonard Bernstein và vợ ông là Felicia Montealegre. Phim do Bradley Cooper đạo diễn theo kịch bản anh viết cùng Josh Singer. Nam tài tử đồng thời thủ vai chính Leonard Bernstein và kiêm luôn vai trò nhà sản xuất (bên cạnh các tên tuổi lớn Martin Scorsese và Steven Spielberg). Phim còn còn sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Carey Mulligan trong vai Felicia Montealegre. Maestro được công chiếu lần đầu tại LHP Venice vào ngày 2.9.2023, nhận được 7 phút vỗ tay tán thưởng từ khán giả trong khi những người con của nhạc trưởng Leonard Bernstein bật khóc. Phim ra rạp tại Mỹ ngày 22.11.2023.



Carey Mulligan và Bradley Cooper trong phim Maestro IMDB

Ferrari cũng là dòng phim tiểu sử do Michael Mann đạo diễn và Troy Kennedy Martin viết kịch bản kể về Enzo Ferrari (người Ý), nhà sáng lập hãng sản xuất ô tô lừng danh Ferrari. Phim dựa trên cuốn tiểu sử Enzo Ferrari: The Man and the Machine phát hành năm 1991 của nhà báo Brock Yates chuyên viết về đua xe thể thao. Ngôi sao Adam Driver thủ vai Enzo Ferrari và Penélope Cruz vào vai Laura Ferrari.

Một bộ phim tiểu sử khác là Priscilla do Sofia Coppola viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất, dựa trên cuốn hồi ký Elvis and Me xuất bản năm 1985 của Priscilla Presley, vợ cũ của ngôi sao ca nhạc Elvis Presley, và Sandra Harmon. Cailee Spaeny, Jacob Elordi lần lượt vào vai Priscilla và Elvis. Phim được khán giả hoan nghênh khi ra mắt tại LHP Venice năm nay.

Bộ phim chính kịch hành động nói tiếng Anh Dogman do Luc Besson viết kịch bản và đạo diễn đầy khả năng gây bất ngờ. Lấy bối cảnh ở New Jersey (Mỹ), phim mô tả một người đàn ông bị cha mình ngược đãi.

Poor Things là bộ phim hài - khoa học giả tưởng do Yorgos Lanthimos đạo diễn từ kịch bản của Tony McNamara. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1992 của Alasdair Grey, có sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe... Nội dung kể về một phụ nữ trẻ thời Victoria tự sát, sau đó được một nhà khoa học hồi sinh, cô bỏ trốn cùng một luật sư để dấn thân vào cuộc phiêu lưu khám phá bản thân và giải phóng tình dục.

Đạo diễn nổi tiếng David Fincher trình làng tác phẩm The Killer với kịch bản của Andrew Kevin Walker dựa trên loạt tiểu thuyết đồ họa cùng tên của Pháp do Alexis "Matz" Nolent sáng tác và Luc Jacamon minh họa, xoay quanh một sát thủ nổi tiếng bị lôi kéo vào cuộc săn lùng quốc tế.