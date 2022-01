Những tác phẩm NFT đã được bán ra đắt nhất từ trước đến nay

10. Save Thousands of Lives - 4,5 triệu USD

Save Thousands of Lives (Cứu hàng ngàn người) là một tác phẩm NFT được tạo ra bởi Noora Health - một tổ chức cứu sống những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh ở Nam Á.

Tác phẩm nghệ thuật đã được bán với giá 1.337 ETH, trị giá 4,5 triệu USD vào tháng 5.2021. Lợi nhuận được phân bổ cho chương trình của tổ chức nhằm cứu sống trẻ sơ sinh.

9. This Changed Everything - 5,4 triệu USD

This Changed Everything (Thứ này đã thay đổi tất cả) là một tác phẩm NFT của mã nguồn được sử dụng cho một trong những phiên bản đầu tiên của World Wide Web. Tác phẩm này đã được bán vào ngày 30.6.2021, cho một người dùng ẩn danh với giá 5,4 triệu USD thông qua Sotheby’s.

Tác phẩm NFT này đi kèm với một số đặc quyền dành cho chủ sở hữu, chẳng hạn như một bức thư viết tay của Sir Timothy John Berners-Lee - nhà khoa học máy tính người Anh và là người phát minh ra Internet, một áp phích kỹ thuật số chứa đoạn mã của Sir Timothy và các tài liệu kèm mốc thời gian lịch sử của Internet trong những ngày đầu.

8. Beeple, Crossroad - 6,6 triệu USD

Crossroad là một NFT hoạt hình được tạo ra bởi Mike Winkelmann, được biết đến nhiều hơn với bút danh nghệ thuật Beeple. Tác phẩm này có hình ảnh cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nằm trên một cánh đồng, trong khi những người ngoài cuộc phớt lờ ông.

Tác phẩm này đã được bán với giá 6,6 triệu USD vào tháng 2.2021 trên Nifty Gateway, nhưng việc bán hàng được thực hiện trên thị trường thứ cấp.

7. Art Blocks, Ringers #109 - 6,93 triệu USD

Ringers #109 là một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp được sưu tầm từ bộ sưu tập Art Blocks. Nó bao gồm tổng cộng 99.000 NFT Khối Nghệ thuật.

Theo Dappradar, Ringers #109 được bán vào tháng 10.2021 với giá 2.100 ETH, tương đương 6,93 triệu USD.

6. Xcopy: Right-Click and Save As Guy - 7,09 triệu USD

Xcopy: Right-Click and Save As Guy (tạm dịch: nhấp chuột phải và lưu thành một gã) là một hình ảnh NFT được đấu giá trên thị trường phi tập trung Superrare, được bán với giá 1.600 ETH trị giá 7,09 triệu USD vào ngày 10.12.2021 cho Comozo de Medici, được cho là tên NFT của rapper đình đám Snoop Dogg.

5. Larva Labs, CryptoPunk #3100 - 7,58 triệu USD

CryptoPunks là một bộ sưu tập NFT bao gồm các ký tự được tạo độc đáo dựa trên chuỗi khối Ethereum, có giá đắt hơn cả Crypto. CryptoPunk #3100 là một phần của bộ sưu tập 9 Alien Punks và là một trong những Alien Punks đắt nhất được bán cho đến nay. #3100 là Người ngoài hành tinh đeo băng đô màu xanh và trắng.

CryptoPunk #3100 ra mắt lần đầu từ năm 2017 và được chào bán với giá 2 triệu USD trong cuộc đấu giá hồi tháng 3.2021, rất nhanh sau đó giá trị đã nhanh chóng đạt mức 7,58 triệu USD. hiện tại, NFT này được rao giá 35.000 ETH, tương đương gần 100 triệu USD.





4. Larva Labs, CryptoPunk #7523 - 11,75 triệu USD

Vào tháng 6.2021, nhà đấu giá Sotheby's ở London đã chứng kiến ​​CryptoPunk #7523, còn được gọi là "Covid Alien", được bán với giá 11,75 triệu USD, khiến nó trở thành CryptoPunk đắt nhất được bán cho đến nay.

3. Beeple, Human One - 29,98 triệu USD

The Human One là một tác phẩm điêu khắc năng động, có khả năng sinh sản được tạo ra bởi Beeple. Nó bao gồm một phi hành gia lang thang trên các môi trường thay đổi và có thể thay đổi tùy thuộc vào nghệ sĩ. Beeple đã hứa sẽ “cập nhật” tác phẩm này trong suốt cuộc đời của mình để tác phẩm nghệ thuật sẽ không bao giờ tĩnh tại.

Chính khái niệm độc, lạ này đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tại Christie's và được tỉ phú tiền điện tử Ryan Zurrer chốt đơn với giá gần 30 triệu USD vào ngày 9.12.2021.

2. The First 5000 Days - 69 triệu USD

Everydays: The First 5.000 Days (tạm dịch: 5.000 ngày đầu tiên) là một tác phẩm nghệ thuật NFT được tạo ra bởi Michael Winkelmann, một nghệ sĩ kỹ thuật số được biết đến với cái tên Beeple. Tác phẩm nghệ thuật đã được bán đấu giá tại Christie's với giá ban đầu khoảng 100 USD do các khách hàng truyền thống thực hiện.

Nhưng những mức giá lớn hơn đã được trả ngay lập tức bởi những người đam mê tiền điện tử. Beeple nổi tiếng trong cộng đồng nghệ thuật tiền điện tử với doanh thu sáu chữ số như Crossroad, do đó chỉ mất một giờ để mức giá của tác phẩm tăng vọt lên hơn 1 triệu USD, với kết quả cuối cùng là 69 triệu USD cho tác phẩm hoàn thành vào ngày 21.2.2021.

The First 5.000 Days là một tác phẩm nghệ thuật quan trọng trong cộng đồng NFT vì nó mở đường cho khán giả chính thống khám phá những nội dung có thể thay thế được.

Sự thật thú vị: tác phẩm nghệ thuật đã được MetaKovan - người sáng lập biệt danh của Metapurse, một quỹ đầu tư NFT, mua lại. Anh ấy muốn mọi người tải xuống và sao chép tác phẩm nghệ thuật đắt tiền mà anh ấy đã mua.

1. The Merge - 91,8 triệu USD

The Merge (tạm dịch: sự hợp nhất) là một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số được tạo ra bởi một nghệ sĩ kỹ thuật số ẩn danh có biệt danh là Pak. Nó đã được bán vào ngày 6.12.2021, với giá 91,8 triệu USD trên thị trường phi tập trung NFT Nifty Gateway.

Tuy nhiên, tác phẩm đã được chia nhỏ thành 312.686 mảnh được phân phối cho 28.983 người mua. Điểm nổi bật của The Merge là một tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ bao gồm một bộ sưu tập “hàng loạt” mà người dùng có thể mua.

Những mảnh này có thể được tích trữ để tạo ra một khối lượng lớn hơn và bán nó trên thị trường thứ cấp. Tính đến cuối đợt bán, tổng cộng 91,8 triệu USD đã được chi tiêu, khiến nó trở thành chiếc NFT đắt nhất được bán cho đến nay.