Những tấm lòng vàng 1.10.2024

Chuyển khoản: Luu Duc Quang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Nga: 500.000 đồng; Le Van Loi: 100.000 đồng; Nguyen Duy Khanh: 200.000 đồng; Nguyen Hong Duc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Van Thi Ngoc Quy: 200.000 đồng; Nguyen Van Bien: 200.000 đồng; Hoang Van Bang: 500.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; Tuong An: 300.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; Nguyen Hoai Nha Thu: 10.000.000 đồng; Dang Hoang An: 1.000.000 đồng; Le Thanh Lanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Thu: 200.000 đồng; Hoang The An: 500.000 đồng; Luu Hong Dao: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nhu Quynh: 100.000 đồng; Bui Thanh Bao Tuan: 350.000 đồng; Pham Thi Thanh Ngan: 200.000 đồng; Hoang Le Kim Anh: 2.000.000 đồng; Gd Bs Phuc (Nguyen Minh Tam): 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 300.000 đồng; Nguyen Huy Hoang: 1.000.000 đồng; Nguyen Dinh Tu: 5.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Bui Thi Bich Nga: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hoa - So 9 Hung Vuong, Ba Ria (Do Thi Thu Thuy Ct): 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Quang: 100.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Huynh Thi Anh Thu: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Huynh Mai Thy: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Nga: 1.000.000 đồng; Tiem Com Ba Tam (Pham Thi Ngan Van Ct): 5.000.000 đồng; Dinh Thi Anh Tuyet: 500.000 đồng; Hong Q.2 (Chu Nu Dieu Hong): 500.000 đồng; Ta Van Duc: 2.000.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3): 500.000 đồng; Cao Thi Kim Phuong: 2.000.000 đồng; Phan Thanh Hao: 5.000.000 đồng; Pham Thi Nam Phuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ha Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; Do Thi Thu Thao: 20.000.000 đồng; Cong ty Co Phan Tap Doan Truong Tuoi: 100.000.000 đồng; Nguyen Duc Huy: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu, TP.HCM): 500.000 đồng;

Giúp ông Đỗ Văn Tú - Thái Bình (nhân vật được đề cập trong bài viết Nhân viên Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Cồn Vành gặp nạn, cần giúp đỡ; trên ThanhNienOnline ngày 16.9.2023):

Chuyển khoản: Ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Hang: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 50.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Trang: 50.000 đồng; Cong Ty Cp Dv Di Dong Truc Tuyen: 20.000 đồng; Dinh Nho Liem: 500.000 đồng; Phan Tat Son: 200.000 đồng; Nguyen Manh Hung: 500.000 đồng; Le Diem Hao: 200.000 đồng; Le Thi Nga: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Nga: 100.000 đồng; Le Ke Ba: 600.000 đồng; Bui Thu Thuy: 100.000 đồng; Le Thi Duc: 200.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hoa (Nguyen Hong Nhung Ct): 200.000 đồng; Nguyen Hoang Quang Thai (Do Thi Ngoc Tham Ct): 200.000 đồng; Le Quoc Thai: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Nhan: 100.000 đồng; Truong Hao Van (Truong Dung Ct): 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Bich Chi: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 50.000 đồng; Tran Thi Quynh: 200.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Van Hung: 200.000 đồng; Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng;

Giúp em Bùi Thị Diệu Linh - Quảng Bình (nhân vật được đề cập trong bài viết Cô bé mồ côi cha mẹ mong muốn được đi học; trên Thanh Niên ngày 26.9.2023):

Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Đức Phương (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh: 500.000 đồng; bạn đọc (Q.12, TP.HCM): 300.000 đồng; Anh Bình (Q.12, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng;

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.