Những tấm lòng vàng 1.1.2024

Chuyển khoản: Doan Thi Bich Ngoc: 100.000 đồng; Pham Minh Nguyet: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Nguyen Ky Duyen: 50.000 đồng; Pham Van Phung: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Thi Hien: 200.000 đồng; Ho Thi Tuyet Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Lan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thien An: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; Nguyen Thi Kim Lien: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 15.000 đồng; Le Thi Nhu Thuong: 500.000 đồng; Tran Tuan Anh: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Chi: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Dinh Thi Hanh Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Minh Tran: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen To Uyen: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Tuan Khoa: 50.000 đồng; Le Thi Thu Ha: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Mai Thanh Phong: 200.000 đồng; Vo Viet Hai: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 30.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Minh Tam: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thai Hoa: 100.000 đồng; Nguyen Hoang Thuc Vy: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Huu Huan: 200.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Van Minh Duc: 200.000 đồng; Bui Thi Kim Anh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Thu Nguyet: 200.000 đồng; Phi Thi Bich Hao: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Anh: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Phi Thi Bich Hao: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 80.000 đồng; ban doc: 2.860.000 đồng; Doan Tran Hieu: 1.000.000 đồng; ban doc: 25.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ha Tuan Anh: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Bui Nguyen Hong Danh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Tuyet Nuong: 200.000 đồng; Nguyen Tan Hoang: 100.000 đồng; Nguyen Dinh Luan: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Thi Thanh Tuyen: 100.000 đồng; Duong Thi Bich Tuyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Co Lan: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Thi Thu Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thu Trang: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Thu Yen: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Lan Anh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Khong Thanh Thao: 500.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Pham Hoang Giang: 300.000 đồng; Tran Minh Vuong: 200.000 đồng; Phan Thuy Hong Thuy: 300.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vu Kim Thai: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Kieu My Linh: 100.000 đồng; Nguyen Nhat Ky Anh: 200.000 đồng; Vo Tran Minh Trung: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Tra My: 100.000 đồng; Nguyen Hung Manh: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Thi Thu Quynh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Nguyen Phuc Toan: 100.000 đồng; Hoang Thi Quyen: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Phuong Dung: 50.000 đồng. (còn tiếp)



Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.